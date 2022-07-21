Hé lộ mối quan hệ bất ngờ giữa Khánh Vân và công ty quản lý cũ sau khi kết thúc nhiệm kỳ

Sau khi kết thúc nhiệm kỳ Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam, Khánh Vân đã thành lập công ty riêng và giữ chức giám đốc điều hành (CEO).

Thanh Niên đưa tin, Khánh Vân sau khi kết thúc nhiệm kỳ Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam đã thành lập công ty riêng của mình. Người đẹp sinh năm 1995 cho hay, đây là bước khởi đầu mới trên con đường phát triển sự nghiệp độc lập của cô. Khánh Vân sau khi kết thúc nhiệm kỳ Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam đã thành lập công ty riêng của mình và giữ chức CEO - Ảnh: Internet Trong buổi gặp gỡ báo chí mới đây, Khánh Vân chia sẻ: “Tôi có nhiều kế hoạch ấp ủ nhưng vẫn rất đam mê giải trí. Tôi thành lập công ty với mong muốn làm những dự án liên quan đến lĩnh vực này. Tôi thật sự mong mọi người sẽ ủng hộ hành trình của mình”.

Theo đó, công ty Khánh Vân mới thành lập có 8 thành viên, trong đó cô là talent chính thức. Tuy vậy, Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019 cho rằng bản thân luôn cần tập trung và cố gắng, kết hợp với thời gian xây dựng thì mới có thể tạo ra một công ty vững mạnh. Công ty Khánh Vân mới thành lập có 8 thành viên, trong đó cô là talent chính thức - Ảnh: Internet “Ngày trước, khi có công ty quản lý, tôi không phải lo nghĩ gì. Nhưng bây giờ thì rất áp lực. Tôi tin không chỉ riêng tôi mà tất cả mọi người khi xây dựng nền móng của một công ty sẽ rất khó khăn. Tôi thấy may mắn khi mọi người trong team hỗ trợ, ủng hộ.” - Khánh Vân nói.

Khi được hỏi về định hướng phát triển công ty của mình trong thời gian tới, Thúy Vân nói rằng cô đang dự định sẽ thực hiện một talkshow, sau đó sẽ tính đến chuyện phát triển nhiều lĩnh vực khác nữa. Người đẹp bộc bạch: “Về điện ảnh thì tôi rất thích, nhưng để nhận một vai diễn nào đó thì mình phải suy nghĩ nhiều trước khi đưa ra quyết định. Thời gian tới, tôi muốn tiếp tục thực hiện các dự án cộng đồng mà mình đang theo đuổi”. Khánh Vân vẫn giữ mối quan hệ tốt đẹp với công ty cũ sau khi kết thúc nhiệm kỳ của mình - Ảnh: Internet Bên cạnh những chia sẻ về công ty mới, Khánh Vân cũng không ngần ngại khi nhắc đến công ty chủ quản cũ của mình. Người đẹp sinh năm 1995 cho biết, trước khi kết thúc nhiệm kỳ, mọi người ở công ty cũ đều dành sự quan tâm và hỏi về dự định trong tương lai của cô. Vì vậy, Khánh Vân cũng không ngần ngại tiết lộ về dự định thành lập công ty mới của cô. “Mọi người cũng nói là sẽ ủng hộ tôi. Đến tận bây giờ, bất kể có vấn đề gì thì công ty cũ vẫn hỏi thăm. Nếu tôi cần gì thì mọi người sẽ ủng hộ.” - Khánh Vân cho hay.

Khoảnh khắc bố Khánh Vân ôm hôn con gái trước khi kết thúc hành trình 3 năm đương nhiệm khiến khán giả không khỏi xúc động Trên thảm đỏ chung kết Miss Universe Vietnam, bắt gặp hình ảnh hoa hậu Nguyễn Trần Khánh Vân diện trang phục lộng lẫy, cô đang ở trong những giây phút cuối cùng của nhiệm kỳ.

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