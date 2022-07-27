Cindy Lư đáp trả cực gắt khi fan hỏi chuyện bị Đạt G 'đi đường quyền'

Sau khi kết thúc cuộc hôn nhân với Hoài Lâm và chuyện tình dang dở với Đạt G , hiện Cindy Lư vẫn đang cố gắng làm mẹ đơn thân và tận hưởng cuộc sống độc thân của mình. Tuy nhiên, chuyện đời tư của cô nàng vẫn liên tục bị các anti-fan thi nhau đào lên làm phiền.

Mới đây, vợ cũ Hoài Lâm tiếp tục trở thành tâm điểm bàn tán vì có màn đáp trả tay đôi với anti-fan, khi bị vô cớ nhắc tới tình cũ Đạt G về vụ 'đi đường quyền' với bạn gái.

Dưới clip mới nhất của Cindy Lư, một tài khoản mạng bất ngờ đem quá khứ Đạt G "đi đường quyền" với tình cũ Du Duyên ra để khiêu khích, mỉa mai cô. 'Bị Đạt G đánh cái nào chưa?', cụ thể người này hỏi.

Bình luận này nhanh chóng bị đáp trả từ bà mẹ 2 con, đã thu hút sự quan tâm của cộng đồng

Đây không phải lần đầu tiên mà Cindy Lư bị làm phiền bằng những comment khiếm nhã từ các anti-fan, tuy nhiên điều đáng nói ở đây chính là trạng thái đáp trả vô cùng bình tĩnh của cô. Bà mẹ 2 con không ngần ngại 'vỗ mặt' anti-fan bằng lời lẽ vô cùng thâm thúy, khiến chính chủ cũng chỉ biết câm nín: 'Không anh ơi, em không bị đánh cái nào. Mà dạo này em cũng bị hung dữ, em hay đánh mấy thằng nhiều chuyện lắm'.

Trước đó cô nàng cũng đã có những màn đáp trả anti-fan gay gắt không kém khi liên tục bị nhắc tên với người cũ.

Những 'màn phản dame' cực gắt của bà mẹ 2 con

Kết thúc cuộc hôn nhân đổ vỡ với nam ca sĩ Hoài Lâm, Cindy Lư từng có khoảng thời gian hẹn hò với Đạt G, cứ ngỡ cặp đôi sẽ có một mối tình đẹp sau khi đều kết thúc với người cũ thì mối tình này cũng không kéo dài được bao lâu. Trước đó cô vẫn khẳng định Đạt G là người đàn ông chu đáo, làm được những việc mà nhiều ông bố ruột không làm được. Sau khi kết thúc với nam ca sĩ, cô cũng cho biết: 'Em chưa bao giờ hối hận vì quãng thời gian qua, những kỷ niệm đẹp. Cố lên nhé, mong những điều tốt đẹp nhất đến với anh, chàng trai!'

Đạt G và Cindy Lư thời còn yêu đương

Bên cạnh những bình luận tiêu cực, song đó nhiều người vẫn tỏ ra đồng cảm cho đường tình duyên lận đận của cô nàng. Nhưng không vì vậy mà bà mẹ 2 con trở nên suy sụp, cô nhanh chóng lấy lại tinh thần và xem vấn đề này rất nhẹ nhàng. Cô vẫn thường xuyên khoe những khoảnh khắc xinh đẹp, tươi vui của bản thân và các con lên trang cá nhân mỗi ngày.