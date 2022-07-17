Cư dân mạng bất ngờ với phản ứng của Du Uyên trước tin đồn Đạt G và Cindy Lư 'gương vỡ lại lành'

Phản ứng của Du Uyên không khỏi khiến nhiều người phải cảm thấy bất ngờ.

Mới đây, sau khoảng thời gian im lặng và buộc phải dừng mọi hoạt động nghệ thuật của mình lại trước những bê bối liên tiếp xảy đến với mình. Nam ca sĩ Đạt G đã chính thức quay trở lại với sản phẩm MV mới nhất, tuy nhiên xui xẻo thay điều khiến người hâm mộ để ý tới anh chàng lại là những tin đồn về việc anh và Cindy Lư đã quay trở về bên nhau. Nam ca sĩ Đạt G - Ảnh: Internet Cụ thể mới đây nhất khi được hỏi về chuyện tình cảm không trọn vẹn như đồn đoán trên mạng xã hội vừa qua với Cindy Lư, Đạt G chỉ cười và cho biết mọi chuyện chỉ là "bề nổi".

Nam ca sĩ còn cho biết thêm: "Tôi xin phép giữ cho riêng mình. Như mọi người đã thấy thì khi tôi công khai, mọi người cũng không cho tôi yên bình, mọi người lại không tập trung cho âm nhạc của mình, tính ra từ trước đến giờ tôi làm nhạc chứ không phải đi tuyển người yêu". Đạt G và Cindy Lư thời còn mặn nồng - Ảnh: Internet Trước tin đồn trên, có một cái tên cũng được cư dân mạng chú ý đến chính là bạn gái cũ của giọng ca ''Bánh Mỳ Không'' - Du Uyên. Từng là cặp đôi ''trai tài gái sắc'' một thời của showbiz Việt khi cùng nhau cả 2 không chỉ làm ra những ban hit hot trên Youtube mà họ còn được rất nhiều người xem là hình mẫu để hướng đến trong tương lai.

Cặp đôi Đạt G và Du Uyên thời còn yêu nhau - Ảnh: Internet Tuy nhiên, mọi chuyện đằng sau đó đã diễn ra theo một cách tồi tệ nhất. Thậm chí Đạt G và Du Uyên còn được netizen coi là một trong những cặp đôi chia tay ồn ào nhất nhì showbiz Việt khi liên tiếp có những tố cáo đầy kịch tính. Chính vì mối hiềm khích lớn như vậy nên bản thân Du Uyên trước tin đồn Đạt G và Cindy Lư ''gương vỡ lại lành'' lại tỏ ra hờ hững và không hề có động thái nào cho thấy mình để ý đến chuyện của bạn trai cũ. Du Uyên đang có cuộc sống hạnh phúc mới ở thời điểm hiện tại - Ảnh: Internet Sau khi nói lời chia tay với Đạt G, Du Uyên dường như đã có rất nhiều thay đổi khi trở nên cuốn hút và đằm thắm hơn. Dù thế nào đi chăng nữa người hâm mộ mong rằng cả hai luôn được hạnh phúc và cho ra mắt những sản phẩm chất lượng gửi tới khán giả.

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