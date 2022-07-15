Anh Tuấn - Nguyệt Hằng và câu chuyện tình cảm kéo dài 26 năm như bước ra từ trong câu chuyện cổ tích khiến nhiều người ngưỡng mộ

Anh Tuấn và Nguyệt Hằng là cặp đôi uyên ương được ngưỡng mộ bởi cuộc sống hạnh phúc, với bốn người con. Nghĩ lại chặng đường 30 năm từ lúc quen biết đến yêu đương, Nguyệt Hằng gói lại tất cả trong hai từ "duyên số". Quen nhau từ năm 1991, khi cùng là sinh viên lớp Diễn viên khóa hai, Nhà hát Tuổi trẻ, nhưng cả 2 không vì thế mà yêu nhau ngay từ cái nhìn đầu tiên mà trái lại còn ghét nhau ra mặt khi nam diễn viên thời đó còn trẻ tuổi nên rất ham chơi, lì lợm trong lớp và lại còn hay đi trễ. Điều này trái ngược hoàn toàn với vợ anh khi Nguyệt Hằng là cán bộ lớp và thường xuyên chỉ trích anh nên đâm ra cặp đôi không ưa nhau tại thời điểm đó.

15 năm đầu hôn nhân, họ thường xuyên cãi vã, tranh luận căng thẳng, nhiều lần muốn ly hôn. Anh Tuấn thừa nhận mất bảy năm ham chơi, không biết trân trọng gia đình. Áp lực kinh tế đè nặng, họ chật vật theo nghề, nuôi con. Cả hai chỉ là diễn viên phụ ở Nhà hát Tuổi trẻ, mỗi buổi đi diễn nhận cát-xê 40.000 đồng. Có thời điểm vì nợ nần cờ bạc mà cả anh buộc phải bán đi chiếc xe máy của mình nhưng vẫn không đủ để gia đình trang trải.

Đến năm học thứ ba, nhiều bạn bè ngỡ ngàng vì hai người yêu nhau, thậm chí Nguyệt Hằng thừa nhận là người "say nắng" trước. Diễn viên nói cô cảm nhận đằng sau vẻ ngoài bất cần, anh là người sống nội tâm, sâu sắc, biết yêu thương người thân. Dẫu vậy, như người ta vẫn thường nói ''tình yêu thật sự thì phải luôn có thử thách'', cả Anh Tuấn và Nguyệt Hằng đều bị cấm cản khi quen nhau. Thậm chí, mẹ của nam diễn viên khi đó còn ngăn cản con dâu mình đến với con trai vì sợ cô sẽ khổ sau này. Tuy nhiên, bỏ mặc ngoài tai những lời khuyên ngăn cả 2 vẫn quyết định lấy nhau và đó luôn được xem là quyết định đúng đắn nhất mà 2 con người này từng đưa ra.

Gia đình hạnh phúc của cặp đôi - Ảnh: Internet

Cuối những năm 1990, Anh Tuấn gác lại nghiệp diễn, bắt tay kinh doanh nhưng nhiều lần thua lỗ. Anh có thời gian bỏ vào TP HCM làm ăn nhưng cũng không gom góp được đồng nào. Một lần, nghe tin chồng có người khác, cô vay tiền bạn, bay vào Nam để chia tay anh. Đến nơi, cô mới biết mình hiểu nhầm chồng. Nguyệt Hằng nhớ sau này, khi trở lại miền Bắc, một đêm, chồng gọi cô dậy và nói: "Em ơi, hay anh đi chạy xe ôm". Khi vợ hỏi nhỡ có người nhận ra thì sao, Anh Tuấn nói anh sẽ đeo khẩu trang. Lúc ấy, Nguyệt Hằng khóc vì thương anh.

Nghệ sĩ Anh Tuấn nhận xét vợ anh "cái gì cũng tốt", chỉ mắc bệnh bảo thủ, nói nhiều. Còn anh vốn nóng nảy, không biết nói lời ngon ngọt, dỗ dành nên thường xuyên nảy sinh mâu thuẫn. Hai người còn nhiều lần dọa dẫm bỏ nhau nhưng cuối cùng lại không có cuộc chia ly nào hết, Anh Tuấn kể: "Hồi ấy, tòa án chưa có mẫu đơn, vợ tôi viết tay, tôi cũng ký luôn. Sáng thứ bảy, cả hai đi nộp đơn mới biết ủy ban phường chỉ nhận giải quyết trường hợp này vào thứ ba, thứ năm. Cầm đơn về, chúng tôi rủ nhau đi ăn phở rồi giảng hòa".

Nguyệt Hằng nói điều níu kéo cô ở lại là tình cảm chân thành mà Anh Tuấn dành cho vợ con. Nhiều đêm, thấy vợ đi làm về khuya, anh xuống bếp rang cơm cho cô. Với con gái, anh cũng chăm lo từng bữa ăn, giấc ngủ. Sau mỗi lần cãi vã, cô ngẫm thấy: "Chỉ cần nhìn thấy anh ấy, tôi có thể tha thứ mọi chuyện. Hơn nữa, lúc đó hai đứa chỉ có một con, không chia đôi được, tạm ở với nhau thêm vậy. Mà mỗi lần nghĩ đến cảnh con mình sẽ thiếu bố hoặc mẹ, tim tôi đau thắt lại".

Cặp đôi từng trải qua nhiều gian lao, vất vả để có được cơ ngơi như ngày hôm nay - Ảnh: Internet

Khoảng thời gian gần đây, mọi thứ đã trở nên tốt đẹp hơn với đôi vợ chồng nổi tiếng khi sự nghiệp lẫn tài chính giờ đây đã trở nên ổn định hơn trước rất nhiều và dường như cả Anh Tuấn - Nguyệt Hằng đã hiểu nhau hơn xưa khi 2 người đã dần tiết chế được những cái tôi của bản thân nên cũng không còn xuất hiện nhiều cuộc cãi vã như xưa.

Niềm vui bất ngờ đến với cặp nghệ sĩ bốn năm trước, khi ở tuổi 45, Nguyệt Hằng mang thai con gái thứ tư. Lúc báo tin với chồng, anh tưởng cô đùa. Sát ngày sinh, cô vẫn đóng vai người vợ hay ghen, vác bụng bầu đến gây sự với chồng. Con gái lớn của họ đã kết hôn, định cư ở Đức. Con gái thứ hai mới vào đại học, con trai 11 tuổi, con gái út ba tuổi rưỡi.

Cả hai nói họ không nghĩ nhiều về tương lai mà tranh thủ tận hưởng từng phút giây hiện tại. "26 năm trôi qua, trải qua nhiều biến cố nhưng chúng tôi vẫn không dám nói trước điều gì, bởi chẳng ai biết sóng gió có thể ập đến lúc nào. Nhìn lại, tình yêu là điều duy nhất giúp chúng tôi vượt qua tất cả khó khăn", Anh Tuấn, Nguyệt Hằng nói.