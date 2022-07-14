Sự nghiệp thành công là thế, song chuyện tình yêu hạnh phúc của Việt Hương mới là điều luôn làm người hâm mộ phải cảm thấy ghen tị

Hậu trường 14/07/2022 09:07

Câu chuyện tình yêu hạnh phúc của Việt Hương luôn được coi là hình mẫu tiêu biểu cho những ai luôn muốn có một mối tình đẹp.

Trong những năm gần đây tại showbiz Việt Nam, hẳn Việt Hương luôn là cái tên được người hâm mộ chứng kiến nhiều nhất trong các show giải trí. Có thể thấy, sự nghiệp của nữ diễn viên hài đang ở thời kỳ đỉnh cao hơn bao giờ hết nhưng đối với một số netizen nhắc về Việt Hương họ không hề tỏ ra ngưỡng mộ với thành công mà cô đang có, mà những gì họ chú ý đến chính là cuộc sống hôn nhân hạnh phúc bên ông xã Hoài Phương. 

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Việt Hương và ông xã thời mới yêu nhau - Ảnh: Internet

Được biết, ông xã của ngôi sao 45 tuổi là một trong những nam nghệ sĩ saxophone có tiếng tại Việt Nam. Người hâm mộ còn cho rằng, cặp đôi như đã được ông trời định sẵn từ trước là sẽ gắn bó bên cạnh nhau khi cái cách mà 2 con người trên gặp gỡ nhau lần đầu cũng vô cùng đặc biệt.

Cụ thể, cả hai gặp nhau rất tình cờ trong chuyến lưu diễn ở Mỹ. Nữ diễn viên hài từng chia sẻ lần đầu gặp ông xã không mấy suôn sẻ. Vì Hoài Phương đi trễ nên mọi người đều đã ăn xong, cô thấy vậy nên chia nửa hộp cơm của mình cho anh. 

Sau này, khi đã nên duyên vợ chồng Hoài Phương mới tiết lộ rằng, chỉ nhờ nửa hộp cơm ấy mà anh đã si mê Việt Hương. Còn Việt Hương hài hước: "Tôi hay ghẹo là chắc ăn nửa hộp cơm trúng 'ngải' mà yêu tôi luôn từ đó".

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Cặp đôi sắp sửa bước sang năm thứ 16 bên cạnh nhau - Ảnh: Internet

Vốn là những người xuất thân và làm việc trong ngành nghề giải trí nên cả 2 vô cùng bận rộn với những lịch trình riêng của bản thân, song cũng chính vì điều đó mà cả Việt Hương lẫn Hoài Phương đều có sự thấu hiểu và thông cảm cho đối phương. Cặp đôi cũng thường xuyên đi du lịch nhằm hâm nóng lại tình cảm sau những chuỗi ngày làm việc vất vã. 

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Bé Elyza Phương Vy là trái ngọt trong cuộc hôn nhân của Việt Hương - Hoài Phương - Ảnh: Internet

Hoài Phương khiến dân tình không khỏi ghen tỵ không ngại dành những lời nói ngọt ngào dành cho bà xã: "Việt Hương yêu, Anh đã từng tưởng tình yêu của mình sẽ không bao giờ thay đổi. Anh đâu biết là sau 15 năm anh lại càng yêu em hơn.

Em đã hy sinh rất nhiều cho anh và gia đình anh. Có lẽ anh chẳng bao giờ đền đáp nổi những gì em đã cho anh. Anh không chỉ yêu một Việt Hương với tấm lòng bao la dành cho những người khác mà còn yêu một nghệ sĩ, một doanh nhân Việt Hương luôn hết lòng cho công việc".

Hiện tại, Việt Hương và Hoài Phương sắp sửa bước sang năm thứ 16 bên cạnh nhau và tình yêu mà 2 con người này dành cho đối phương vẫn như ngọn lửa cháy rực rỡ như những ngày đầu tiên cặp đôi yêu nhau. 

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