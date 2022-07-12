Đang đi chơi du lịch bên người thân, Tuấn Hưng bất ngờ lên tiếng lý do không sinh thêm con khiến ai nấy cũng đều tán thành

Hậu trường 12/07/2022 20:11

Nam ca sĩ Tuấn Hưng cùng gia đình đang có những giây phút hạnh phúc bên cạnh nhau trên đất Mỹ.

Vốn là nam ca sĩ lẫn diễn viên nổi tiếng từ lâu trong showbiz, Tuấn Hưng được khán giả yêu mến nhờ tài năng lẫn nhân cách sống. Năm 2014, ngôi sao ca nhạc sinh năm 1978 và Hương Baby kết hôn năm 2014. Trải qua 7 năm gắn bó, cặp đôi đã có với nhau 3 người con là bé trai Su Hào sinh vào năm 2014, bé gái Son sinh năm 2017 và bé trai út Sâm sinh năm 2019. Đặc biệt, vợ chồng Tuấn Hưng sở hữu trong tay khối tài sản "khủng" gồm nhà đẹp, xe sang, đồ hiệu...

Đang đi chơi du lịch bên người thân, Tuấn Hưng bất ngờ lên tiếng lý do không sinh thêm con khiến ai nấy cũng đều tán thành - Ảnh 1
Gia đình nam ca sĩ Tuấn Hưng - Ảnh: chụp màn hình 

Mới đây, trên trang cá nhân của mình, anh viết: "Cuộc sống tự lập, tự làm tất cả, từ sắp xếp công việc, không có xe đi lại, ăn uống trông con và tắm rửa cho con. Cũng vất vả nhưng hay và ý nghĩa lắm. Ở nhà cái gì cũng 2 bà. Sang đây thì: Bố ơi, Mẹ ơi… ok ok. 

Nghĩ nhanh, tính toán nhanh nhưng sống chậm lại nó thật sự giúp cả gia đình càng yêu thương khăng khít với nhau đó là điều có thật. Thôi, 3 em là đủ rồi mẹ Trần Thu Hương ạ. Bố mệt lắm. Yêu thực sự những chuyến đi tự lập kiểu này".

Đang đi chơi du lịch bên người thân, Tuấn Hưng bất ngờ lên tiếng lý do không sinh thêm con khiến ai nấy cũng đều tán thành - Ảnh 2

Đang đi chơi du lịch bên người thân, Tuấn Hưng bất ngờ lên tiếng lý do không sinh thêm con khiến ai nấy cũng đều tán thành - Ảnh 3
Bài đăng mới nhất trên MXH của nam ca sĩ - Ảnh: chụp màn hình

Có thể thấy, nam ca sĩ đang thực sự hạnh phúc ra sao khi liên tục đăng tải những khoảnh khắc cùng gia đình trên đất Mỹ. Chứng kiến niềm hạnh phúc của cả gia đình anh, không ít netizen tỏ ra có phần ghen tị với những gì mà cặp đôi đang có ở thời điểm hiện tại. 

Anh bày tỏ rằng những điều này giúp cả gia đình mình càng yêu thương nhau hơn. Anh còn khoe các con rất nhanh đã làm quen và trò chuyện với những người bạn ngoại quốc.

Đang đi chơi du lịch bên người thân, Tuấn Hưng bất ngờ lên tiếng lý do không sinh thêm con khiến ai nấy cũng đều tán thành - Ảnh 4
Một số lời chúc của khán giả dành cho gia đình Tuấn Hưng - Ảnh: chụp màn hình

Trên trang cá nhân, nam ca sĩ cũng không ngại ngần chia sẻ những khoảnh khắc hạnh phúc của gia đình và lời ngọt ngào đến bà xã. Nam ca sĩ còn nổi tiếng là người yêu chiều, chịu chi tặng quà cho vợ. Đặc biệt, Tuấn Hưng cũng rất mạnh tay khi nhiều lần chi quà tiền tỷ tặng vợ. Chưa kể, nam ca sĩ còn dậy từ sáng sớm, tự ra chợ mua hoa và gói lại tặng vợ trong ngày 20/10. Vốn đã quen với hình ảnh đầy mạnh mẽ và cháy hết mình trên sân khấu, nên khoảnh khắc Tuấn Hưng chăm chú gói hoa khiến nhiều fan hâm mộ không khỏi xúc động.

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Từ khóa:   Tuấn Hưng Tuấn Hưng và Hương Baby Tuấn Hưng và vợ

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