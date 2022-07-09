Hậu đám cưới đình đám, bà xã Bùi Tiến Dũng bất ngờ được một cậu bé gọi 'mẹ ơi' khiến nhiều người ngỡ ngàng

Vợ Tây Bùi Tiến Dũng bất ngờ được một bé trai chạy đến kêu mẹ ơi, hiện đang là chủ đề được rất nhiều người quan tâm.

Vừa qua, thủ môn điển trai Bùi Tiến Dũng đã chính thức kết hôn cùng người mẫu Tây sinh năm 2000 Dianka Zakhidova. Cặp đôi được nhận xét là cực kỳ xứng đôi vừa lứa, ''trai tài gái sắc'' khi chàng là ngôi sao một thời của bóng đá Việt Nam, còn nàng là thuộc top người mẫu nổi tiếng với nhan sắc đẹp mê ly. Đám cưới của cặp đôi được rất nhiều người ủng hộ - Ảnh: Internet Mới đây, thủ thành Bùi Tiến Dũng vừa đăng tải một đoạn clip ngắn thu hút sự quan tâm của dư luận xã hội. Cụ thể, clip ghi lại cảnh cả nhà anh đang đi chơi và vợ chồng Dianka Zakhidova đang phụ trách việc trông trẻ.

Cả 2 vừa có buổi đi chơi vui vẻ nhưng phải trông trẻ dùm các gia đình khác - Ảnh: Internet Đáng chú ý, trong lúc bà xã Tây đang dùng nước và trò chuyện cùng Dũng Gôn thì bất ngờ một đứa bé chạy đến và gọi hai tiếng “mẹ ơi”. Phản ứng của Dianka khiến cư dân mạng tỏ ra cực kỳ thích thú và có phần đáng yêu. Bên cạnh đó, Bùi Tiến Dũng cũng bật cười trước sự ngô nghê của cậu bé đáng yêu. Được biết, cậu bé này chính là một trong số ba đứa trẻ mà đôi vợ chồng được nhờ để trông hộ vào ngày cuối tuần.

Vợ Bùi Tiến Dũng đánh tan tin đồn mang thai khi khoe thân hình nuỗn nà - Ảnh: Internet Trước đó, vợ Bùi Tiến Dũng từng nhiều lần dính nghi vấn mang bầu khi lộ vòng 2 phát tướng bất thường. Tuy nhiên, theo đó trong một đoạn clip ngắn, cả hai đã cùng nhau nằm thưởng thức một bộ phim. Bà xã Bùi Tiến Dũng còn ngọt ngào đút đồ ăn cho ông xã, trông cực kỳ tình tứ. Bên cạnh đó bà xã Bùi Tiến Dũng còn đập tan tin đồn có thai trước lễ cưới khi diện áo crop-top khoe vòng eo con kiến trong đoạn clip vừa được đăng tải.

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