Lương Thế Thành chơi lớn, tặng quà 'khủng' cho bà xã Thúy Diễm nhân ngày sinh nhật vợ

Lương Thế Thành khiến cho dân tình phải cảm thấy ganh tị với Thúy Diễm khi là người chồng mẫu mực như thế này đây.

Mới đây, nhân ngày sinh nhật tuổi 36 của Thúy Diễm, Lương Thế Thành không chỉ tổ chức tiệc hoành tráng mà còn tặng món quà "khủng" cho bà xã. Được đánh giá là một trong những cặp đôi có tình yêu cực kỳ đẹp và hiếm hoi trong showbiz, vì vậy mà trước những gì mà nam diễn viên làm cho bà xã, một số bộ phận netizen không khỏi phần ganh tị với Thúy Diễm khi có một anh chồng yêu chiều vơ đến như vậy. Bài đăng chúc mừng sinh nhật bà xã của Lương Thế Thành - Ảnh: chụp màn hình Cụ thể, trên trang Facebook cá nhân, nam diễn viên điển trai đã đăng tải bài viết chúc mừng sinh nhật của bà xã Thúy Diễm: "Chúc mừng sinh nhật mẹ Diễm, năm nay anh đợi cuối ngày mới nhắn chúc mừng sinh nhật em, năm nay anh để cho bạn bè và khán giả chúc em trước, anh sẽ chúc sau.

Chúc mẹ sấp nhỏ tuổi mới thêm nhiều niềm vui và thật nhiều sức khỏe, tuổi mới sẽ đón nhận nhiều điều may mắn, và cuối cùng xin chúc gia đình nhỏ của mình sẽ luôn luôn đầy ắp tiếng cười và thật nhiều niềm hạnh phúc. Yêu em, bà xã". Phía dưới bàn đăng đã có rất nhiều nhiều lời chúc phúc gửi đến bà xã của anh chàng và hy vọng cả 2 sẽ mãi luôn giữ được cho tình yêu của mình mãi trọn vẹn như thời điểm hiện tại.

Cả hai đã khoảng thời gian vui vẻ - Ảnh: chụp màn hình Ngoài ra trong bức tiệc sinh nhật của Thúy Diễm, Lương Thế Thành còn chuẩn bị món quà "khủng" để tặng vợ. Nam diễn viên vui vẻ lấy ra sợi dây chuyền đính kim cương khiến Thúy Diễm cũng bất ngờ. Dù không tiết lộ số tiền nhưng khán giả dự đoán rằng sợi dây chuyền này có giá trị không hề nhỏ. Không những thế, ngôi sao 39 tuổi còn tự tay đeo sợi dây chuyền lên cho vợ. Chứng kiến những điều này, một số khán giả thậm chí có phần ghen tị với Thúy Diễm. Người hâm mộ gửi lời chúc đến đôi vợ chồng nổi tiếng - Ảnh: chụp màn hình Khán giả vô cùng ngưỡng mộ trước cuộc hôn nhân hạnh phúc của vợ chồng Lương Thế Thành - Thúy Diễm. Có thể nói, họ là một trong những cặp đôi viên mãn nhất nhì trong showbiz Việt.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/luong-the-thanh-choi-lon-tang-qua-khung-cho-ba-xa-thuy-diem-nhan-ngay-sinh-nhat-vo-481934.html