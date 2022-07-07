Mẹ bầu Phạm Quỳnh Anh xuất hiện với diện mạo hoàn toàn mới, netizen đồng loạt phát sốt: 'Phong cách chụp bầu kiểu mới luôn'

Hậu trường 07/07/2022 10:07

Bài đăng mới nhất của Phạm Quỳnh Anh trên MXH đang gây sự chú ý nhiều từ phía người hâm mộ.

Cách đây không lâu, trong một show diễn tại Đà Lạt, Phạm Quỳnh Anh đã xác nhận thông tin bầu bí râm ran suốt thời gian qua. Xuất hiện trên sân khấu, nữ ca sĩ lộ rõ vòng 2 lùm xùm.

Mẹ bầu Phạm Quỳnh Anh xuất hiện với diện mạo hoàn toàn mới, netizen đồng loạt phát sốt: 'Phong cách chụp bầu kiểu mới luôn' - Ảnh 1
Phạm Quỳnh Anh và Đông Nhi tại show diễn ở Đà Lạt - Ảnh: Internet

Tại đây, giọng ca sinh năm 1984 đã có đôi lời chia sẻ gây xúc động với toàn thể những ai có mặt vào ngày hôm đó. Cô chia sẻ: "Chúng ta trong cuộc sống sẽ có những giai đoạn trải qua nhiều cung bậc cảm xúc để có một sự quyết định. Quỳnh Anh sẽ tạm nghỉ một thời gian cho nhiệm vụ thiêng liêng một lần nữa, đó là một cái duyên cũng như món quà mà ông trời ban tặng. Bản thân mình không giỏi lên kế hoạch cho cuộc đời, thế nhưng bỗng một ngày niềm vui đến mà mình là người sống khá thuận theo tự nhiên, nên cái gì ông trời ban tặng thì tất cả những người phụ nữ sẽ hiểu và đồng cảm với bản thân Quỳnh Anh".

Nhiều người hâm mộ đã gửi lời chúc tốt đẹp tới giọng ca 8X và tổ ấm mới của mình. Việc thông báo mang thai cũng giúp cô nàng trở nên thoải mái và cởi mở hơn trước khi không còn phải giấu diếm chuyện này nữa, bằng chứng là mới đây nhất trên MXH nữ ca sĩ đã đăng tải loạt hình ảnh không khỏi khiến dân tình được một phen ''đứng hình'' với diện mạo mới của cô. 

Mẹ bầu Phạm Quỳnh Anh xuất hiện với diện mạo hoàn toàn mới, netizen đồng loạt phát sốt: 'Phong cách chụp bầu kiểu mới luôn' - Ảnh 2
Bài đăng mới nhất của Phạm Quỳnh Anh trên MXH - Ảnh: chụp màn hình

Cụ thể, nữ ca sĩ chia sẻ bộ ảnh mới cùng gương mặt hạnh phúc được hiện rõ trên gương mặt. Cô đính kèm cùng dòng trạng thái thể hiện sự háo hức: "Một người xứng đáng để đợi chờ".

Mẹ bầu Phạm Quỳnh Anh xuất hiện với diện mạo hoàn toàn mới, netizen đồng loạt phát sốt: 'Phong cách chụp bầu kiểu mới luôn' - Ảnh 3
Người hâm mộ gửi lời chúc mừng đến giọng ca sinh năm 1984 - Ảnh: chụp màn hình

Bên dưới bài đăng của nữ ca sĩ, không ít người hâm mộ đã gửi lời chúc mừng đến cô và ''thiên thần'' bé nhỏ trong bụng cô nàng. Đồng thời, netizen cũng bày tỏ ngưỡng mộ trước diện mạo cực kỳ xinh đẹp của Quỳnh Anh dù cho đang ở giai đoạn cuối thai kỳ. 

Mẹ bầu Phạm Quỳnh Anh xuất hiện với diện mạo hoàn toàn mới, netizen đồng loạt phát sốt: 'Phong cách chụp bầu kiểu mới luôn' - Ảnh 4Mẹ bầu Phạm Quỳnh Anh xuất hiện với diện mạo hoàn toàn mới, netizen đồng loạt phát sốt: 'Phong cách chụp bầu kiểu mới luôn' - Ảnh 5

Mẹ bầu Phạm Quỳnh Anh xuất hiện với diện mạo hoàn toàn mới, netizen đồng loạt phát sốt: 'Phong cách chụp bầu kiểu mới luôn' - Ảnh 6
Một số hình ảnh xinh đẹp của cô nàng trong giai đoạn cuối thai kỳ - Ảnh: chụp màn hình

Có thể thấy giọng ca ''Tất Cả Sẽ Thay Em'' đang trải qua những ngày tháng hạnh phúc và đẹp đẽ nhất sau khoản thời gian đổ vỡ hôn nhân với người cũ, người hâm mộ cũng hy vọng lần này cô sẽ có được hạnh phúc đúng nghĩa bởi sau tất cả, Phạm Quỳnh Anh hoàn toàn xứng đáng với điều đó. 

 

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