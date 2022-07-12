Khoe ảnh kỷ niệm 14 năm hạnh phúc bên bà xã, Mạnh Trường khiến ai cũng trầm trồ thán phục trước chuyện tình đẹp như câu chuyện cổ tích

Hậu trường 12/07/2022 10:32

Câu chuyện tình cảm đẹp như câu chuyện cổ tích của Mạnh Trường và bà xã không khỏi khiến nhiều người cảm thấy ngưỡng mộ.

Mạnh Trường hiện đang là một trong những nam diễn viên nổi tiếng tại VTV trong những năm gần đây, anh đặc biệt ghi dấu ấn mạnh mẽ trong mắt người hâm mộ nhờ vào ngoại hình bắt mắt lẫn thần thái khi diễn phải nói không thua kém bất kỳ ngôi sao điện ảnh nào ở Việt Nam. 

Khoe ảnh kỷ niệm 14 năm hạnh phúc bên bà xã, Mạnh Trường khiến ai cũng trầm trồ thán phục trước chuyện tình đẹp như câu chuyện cổ tích - Ảnh 1
Nam diễn viên Mạnh Trường - Ảnh: Internet

Sự nghiệp thành công là như vậy nhưng điều làm người ta nhớ về Mạnh Trường nhất hẳn phải là câu chuyện tình cảm siêu đẹp với bà xã. Cụ thể, mới đây trên trang cá nhân, Mạnh Trường đăng tải tấm hình ngày bên vợ thuở mới yêu. Anh kể: "Vừa hôm trước lục album tìm được cái ảnh ngày xưa đăng lên trêu vợ. Đến sáng nay anh đạo diễn người nhà bảo: Chú cho anh vài mẩu chuyện gia đình để anh lấy cảm hứng làm phim ngắn. Chú có kinh nghiệm 14 năm kết hôn rồi nên chắc có nhiều thứ để kể.

Ui xời, gì chứ vụ này không thiếu kỷ niệm để nói. Một chặng đường đồng hành đủ dài từ hồi đạp xe cào cào, ngẫm lại cũng nhiều điều thú vị. Tự nhiên có cơ hội để hồi tưởng, nên tiện mình sẽ chia sẻ cho mọi người cùng nghe luôn".

Khoe ảnh kỷ niệm 14 năm hạnh phúc bên bà xã, Mạnh Trường khiến ai cũng trầm trồ thán phục trước chuyện tình đẹp như câu chuyện cổ tích - Ảnh 2
Bài đăng của nam diễn viên trên MXH - Ảnh: chụp màn hình 

Bài viết của anh chàng ngay lập tức nhận về những phản hồi từ phía netizen, hầu hết mọi người đều tỏ ra ngưỡng mộ và có phần một chút ganh tị với câu chuyện tình cảm đẹp như truyện cổ tích của cả 2. 

Khoe ảnh kỷ niệm 14 năm hạnh phúc bên bà xã, Mạnh Trường khiến ai cũng trầm trồ thán phục trước chuyện tình đẹp như câu chuyện cổ tích - Ảnh 3
Anh chàng còn tiết lộ phải mất tới hơn một năm mới tán đỗ được vợ - Ảnh: chụp màn hình

Cặp đôi học cùng nhau ở thời cấp 2 với nhau và đã có 6 năm gắn bó trước khi quyết định về chung một nhà. Được biết, Mạnh Trường của ngày trước là một người ít nói, rụt rè và tỏ ra thiếu tự tin. Chính vì thế, khi thích Lan Phương nhưng anh không dám bày tỏ phải đến khi lên cấp 3, Mạnh Trường mới dám thể hiện tình cảm với cô bạn thân. 

Cũng giống như bao mối tình đẹp khác, chuyện tình cảm của 2 người cũng gặp muôn ngàn trắc trở mới có thể đạt được những thành tựu như ngày hôm nay. Cụ thể, chia sẻ trên báo vnExpress Mạnh Trường cho biết:  ''Ngay sau khi tốt nghiệp, tôi quyết định theo đuổi sự nghiệp người mẫu, còn Lan Phương được gia đình đưa sang Đức định cư. Chẳng có tiền tài, sự nghiệp nên tại thời điểm đó bản thân tôi thật sự không dám giữ bạn gái ở lại. Ngày tiễn vợ ra sân bay, tôi tưởng cả hai phải chia xa mãi mãi. Bất ngờ, cô ấy kéo valy quay lại, ôm chầm tôi rồi nói "Em không thể xa anh được". Cả đời tôi cũng không quên được khoảnh khắc đó, luôn tự hứa làm tất cả những gì có thể để cô ấy được hạnh phúc", Mạnh Trường kể.

Khoe ảnh kỷ niệm 14 năm hạnh phúc bên bà xã, Mạnh Trường khiến ai cũng trầm trồ thán phục trước chuyện tình đẹp như câu chuyện cổ tích - Ảnh 4

Khoe ảnh kỷ niệm 14 năm hạnh phúc bên bà xã, Mạnh Trường khiến ai cũng trầm trồ thán phục trước chuyện tình đẹp như câu chuyện cổ tích - Ảnh 5
Cặp đôi đã có với nhau 14 năm chung sống hạnh phúc viên mãn - Ảnh: Internet

Hiện tại, cả hai cũng có với nhau hai nhóc tỳ, một trai và một gái. Mới đây, gia đình nam diễn viên thông báo tin vui với người hâm mộ rằng bà xã Lan Phương đang mang thai nhóc tỳ thứ 3 và là một bé trai. Không chỉ thành công trong nghệ thuật, diễn viên Mạnh Trường còn có cuộc sống hôn nhân viên mãn bên vợ đẹp con ngoan, khiến dân tình ngưỡng mộ.

Hậu đám cưới đình đám, bà xã Bùi Tiến Dũng bất ngờ được một cậu bé gọi 'mẹ ơi' khiến nhiều người ngỡ ngàng

Hậu đám cưới đình đám, bà xã Bùi Tiến Dũng bất ngờ được một cậu bé gọi 'mẹ ơi' khiến nhiều người ngỡ ngàng

Vợ Tây Bùi Tiến Dũng bất ngờ được một bé trai chạy đến kêu mẹ ơi, hiện đang là chủ đề được rất nhiều người quan tâm.

Xem thêm
Từ khóa:   Mạnh Trường bà xã Mạnh Trường diễn viên Mạnh Trường

TIN MỚI NHẤT

Danh tính 3 đối tượng bị bắt tạm giam tại Phòng khám đa khoa Thái Hà vì 'thổi' bệnh để moi tiền bệnh nhân

Danh tính 3 đối tượng bị bắt tạm giam tại Phòng khám đa khoa Thái Hà vì 'thổi' bệnh để moi tiền bệnh nhân

Đời sống 40 phút trước
Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 15 phút trước
Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 15 phút trước
Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 15 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 30 phút trước
Cải thìa và những công dụng bất ngờ đối với sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Cải thìa và những công dụng bất ngờ đối với sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Dinh dưỡng 3 giờ 45 phút trước
TP.HCM: Cháy nhà 4 tầng trong khu dân cư Trung Sơn

TP.HCM: Cháy nhà 4 tầng trong khu dân cư Trung Sơn

Đời sống 3 giờ 48 phút trước
Thần Tài phán truyền, 3 con giáp vận trình Đại Cát, Vạn Phúc Kim An, tiền vàng dư dả, may mắn đong đầy, cầu được ước thấy trong tháng 9 âm lịch

Thần Tài phán truyền, 3 con giáp vận trình Đại Cát, Vạn Phúc Kim An, tiền vàng dư dả, may mắn đong đầy, cầu được ước thấy trong tháng 9 âm lịch

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 15 phút trước
Một công ty bị phạt 155 triệu vì nhập nguyên liệu làm thuốc sai quy định, buộc tiêu hủy 2 lô

Một công ty bị phạt 155 triệu vì nhập nguyên liệu làm thuốc sai quy định, buộc tiêu hủy 2 lô

Đời sống 4 giờ 25 phút trước
TP.HCM: Cháy xưởng nội thất ở phường Tân Tạo lúc rạng sáng

TP.HCM: Cháy xưởng nội thất ở phường Tân Tạo lúc rạng sáng

Đời sống 4 giờ 49 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An