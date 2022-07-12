Khoe ảnh kỷ niệm 14 năm hạnh phúc bên bà xã, Mạnh Trường khiến ai cũng trầm trồ thán phục trước chuyện tình đẹp như câu chuyện cổ tích

Câu chuyện tình cảm đẹp như câu chuyện cổ tích của Mạnh Trường và bà xã không khỏi khiến nhiều người cảm thấy ngưỡng mộ.

Mạnh Trường hiện đang là một trong những nam diễn viên nổi tiếng tại VTV trong những năm gần đây, anh đặc biệt ghi dấu ấn mạnh mẽ trong mắt người hâm mộ nhờ vào ngoại hình bắt mắt lẫn thần thái khi diễn phải nói không thua kém bất kỳ ngôi sao điện ảnh nào ở Việt Nam. Nam diễn viên Mạnh Trường - Ảnh: Internet Sự nghiệp thành công là như vậy nhưng điều làm người ta nhớ về Mạnh Trường nhất hẳn phải là câu chuyện tình cảm siêu đẹp với bà xã. Cụ thể, mới đây trên trang cá nhân, Mạnh Trường đăng tải tấm hình ngày bên vợ thuở mới yêu. Anh kể: "Vừa hôm trước lục album tìm được cái ảnh ngày xưa đăng lên trêu vợ. Đến sáng nay anh đạo diễn người nhà bảo: Chú cho anh vài mẩu chuyện gia đình để anh lấy cảm hứng làm phim ngắn. Chú có kinh nghiệm 14 năm kết hôn rồi nên chắc có nhiều thứ để kể.

Ui xời, gì chứ vụ này không thiếu kỷ niệm để nói. Một chặng đường đồng hành đủ dài từ hồi đạp xe cào cào, ngẫm lại cũng nhiều điều thú vị. Tự nhiên có cơ hội để hồi tưởng, nên tiện mình sẽ chia sẻ cho mọi người cùng nghe luôn". Bài đăng của nam diễn viên trên MXH - Ảnh: chụp màn hình Bài viết của anh chàng ngay lập tức nhận về những phản hồi từ phía netizen, hầu hết mọi người đều tỏ ra ngưỡng mộ và có phần một chút ganh tị với câu chuyện tình cảm đẹp như truyện cổ tích của cả 2.

Anh chàng còn tiết lộ phải mất tới hơn một năm mới tán đỗ được vợ - Ảnh: chụp màn hình Cặp đôi học cùng nhau ở thời cấp 2 với nhau và đã có 6 năm gắn bó trước khi quyết định về chung một nhà. Được biết, Mạnh Trường của ngày trước là một người ít nói, rụt rè và tỏ ra thiếu tự tin. Chính vì thế, khi thích Lan Phương nhưng anh không dám bày tỏ phải đến khi lên cấp 3, Mạnh Trường mới dám thể hiện tình cảm với cô bạn thân. Cũng giống như bao mối tình đẹp khác, chuyện tình cảm của 2 người cũng gặp muôn ngàn trắc trở mới có thể đạt được những thành tựu như ngày hôm nay. Cụ thể, chia sẻ trên báo vnExpress Mạnh Trường cho biết: ''Ngay sau khi tốt nghiệp, tôi quyết định theo đuổi sự nghiệp người mẫu, còn Lan Phương được gia đình đưa sang Đức định cư. Chẳng có tiền tài, sự nghiệp nên tại thời điểm đó bản thân tôi thật sự không dám giữ bạn gái ở lại. Ngày tiễn vợ ra sân bay, tôi tưởng cả hai phải chia xa mãi mãi. Bất ngờ, cô ấy kéo valy quay lại, ôm chầm tôi rồi nói "Em không thể xa anh được". Cả đời tôi cũng không quên được khoảnh khắc đó, luôn tự hứa làm tất cả những gì có thể để cô ấy được hạnh phúc", Mạnh Trường kể. Cặp đôi đã có với nhau 14 năm chung sống hạnh phúc viên mãn - Ảnh: Internet Hiện tại, cả hai cũng có với nhau hai nhóc tỳ, một trai và một gái. Mới đây, gia đình nam diễn viên thông báo tin vui với người hâm mộ rằng bà xã Lan Phương đang mang thai nhóc tỳ thứ 3 và là một bé trai. Không chỉ thành công trong nghệ thuật, diễn viên Mạnh Trường còn có cuộc sống hôn nhân viên mãn bên vợ đẹp con ngoan, khiến dân tình ngưỡng mộ.

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