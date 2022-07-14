Tròn 1 năm ngày mất mẹ, Ngọc Sơn có hành động đặc biệt nhằm tưởng nhớ đến mẫu hậu khiến người người nghẹn ngào xúc động

Hậu trường 14/07/2022 14:55

Để tưởng nhớ người quan trọng nhất cuộc đời mình, mới đây Ngọc Sơn đã có hành động ý nghĩa khiến nhiều người không khỏi phần xúc động.

Ngọc Sơn là một trong những nam ca sĩ đời đầu showbiz đã để lại những hình ảnh ấn tượng trong lòng công chúng thông qua các ca khúc nổi tiếng như ''Vầng Trăng Cô Đơn''; ''Tình Cha''...Chưa hết, ''ông hoàng nhạc sến'' còn sở hữu cho mình lượng fan đông đảo nên mọi hoạt động của giọng ca sinh năm 1968 đều được rất nhiều người quan tâm.

Tròn 1 năm ngày mất mẹ, Ngọc Sơn có hành động đặc biệt nhằm tưởng nhớ đến mẫu hậu khiến người người nghẹn ngào xúc động - Ảnh 1
Nam ca sĩ Ngọc Sơn - Ảnh: Internet

Không chỉ là một ngôi sao lừng lẫy trên sân khấu mà ở ngoài đời anh còn được biết đến là người con vô cùng hiếu thảo khi luôn yêu thương và dành hết những gì tốt đẹp nhất dành cho đấng sinh thành. Chính vì vậy, mà khi hay tin mẹ của mình qua đời Ngọc Sơn đã tỏ ra vô cùng sốc và vẫn chưa nguôi ngoai nỗi đau cho tới tận thời điểm bây giờ. 

Tròn 1 năm ngày mất mẹ, Ngọc Sơn có hành động đặc biệt nhằm tưởng nhớ đến mẫu hậu khiến người người nghẹn ngào xúc động - Ảnh 2
Ngọc Sơn và mẹ của mình - Ảnh: Internet

Với Ngọc Sơn, mẹ là người ảnh hưởng bậc nhất trong sự nghiệp. Bằng chứng là dù cho trước đó đã chuẩn bị sẵn tâm lý, nhưng anh vẫn mất một khoảng thời gian dài để gượng dậy sau cú sốc. Nhiều tháng, Ngọc Sơn khóa điện thoại và mạng xã hội, tránh tiếp xúc với mọi người xung quanh vì cảm giác chênh chao, hụt hẫng. Anh dần trở lại ca hát sau khi nhớ đến những lời dặn dò cuối cùng của mẹ. Bà từng khuyên con đã là nghệ sĩ, trong mọi hoàn cảnh nên vực dậy tinh thần để trở lại sân khấu.

Mới đây, tròn một năm sau ngày mẫu thân qua đời, nam ca sĩ Ngọc Sơn đã có hành động ý nghĩa khi cho ra mắt MV Mất mẹ, sản phẩm chứa đựng đong đầy những tình cảm thiêng liêng mà anh luôn muốn dành cho người mẹ thân yêu của mình. 

Tròn 1 năm ngày mất mẹ, Ngọc Sơn có hành động đặc biệt nhằm tưởng nhớ đến mẫu hậu khiến người người nghẹn ngào xúc động - Ảnh 3
Ngọc Sơn đỏ hoe mắt khi biểu diễn ca khúc để tưởng nhớ về người mẹ của mình - Ảnh: Internet

Chứng kiến MV mới của giọng ca sinh năm 1968, một số bộ phận netizen đã không khỏi phần xúc động trước tình yêu to lớn của một người con hiếu thảo dành cho đấn sinh thành. Giờ đây khi không còn mẹ bên cạnh, cộng thêm việc đã vượt qua được cú sốc. Ngọc Sơn đã có thể  toàn tâm toàn ý cho hoạt động nghệ thuật, cống hiến cho xã hội. 

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Từ khóa:   Ca sĩ Ngọc Sơn Ngọc Sơn và mẹ Ngọc Sơn

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