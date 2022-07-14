Tròn 1 năm ngày mất mẹ, Ngọc Sơn có hành động đặc biệt nhằm tưởng nhớ đến mẫu hậu khiến người người nghẹn ngào xúc động

Ngọc Sơn là một trong những nam ca sĩ đời đầu showbiz đã để lại những hình ảnh ấn tượng trong lòng công chúng thông qua các ca khúc nổi tiếng như ''Vầng Trăng Cô Đơn''; ''Tình Cha''...Chưa hết, ''ông hoàng nhạc sến'' còn sở hữu cho mình lượng fan đông đảo nên mọi hoạt động của giọng ca sinh năm 1968 đều được rất nhiều người quan tâm.

Nam ca sĩ Ngọc Sơn - Ảnh: Internet

Không chỉ là một ngôi sao lừng lẫy trên sân khấu mà ở ngoài đời anh còn được biết đến là người con vô cùng hiếu thảo khi luôn yêu thương và dành hết những gì tốt đẹp nhất dành cho đấng sinh thành. Chính vì vậy, mà khi hay tin mẹ của mình qua đời Ngọc Sơn đã tỏ ra vô cùng sốc và vẫn chưa nguôi ngoai nỗi đau cho tới tận thời điểm bây giờ.