Hậu hôn lễ đình đám, cuộc sống vợ chồng son Bùi Tiến Dũng hạnh phúc ra sao mà khiến nhiều người phải ganh tị?

Hậu trường 13/07/2022 09:21

Cuộc sống hôn nhân của Bùi Tiến Dũng và bà xã Tây đang trải qua những ngày tháng hạnh phúc nhất bên cạnh nhau.

Bùi Tiến Dũng và Dianka công khai hẹn hò tháng 9/2020 nhân dịp sinh nhật lần thứ 20 của cô. Đáng chú ý, chỉ sau một thời gian ngắn yêu đương và tìm hiểu lẫn nhau, cả 2 đã quyết định tiến thêm một bước quan trọng nữa trong mối quan hệ này khi tiến tới kết hôn với nhau. 

Hậu hôn lễ đình đám, cuộc sống vợ chồng son Bùi Tiến Dũng hạnh phúc ra sao mà khiến nhiều người phải ganh tị? - Ảnh 1
Bùi Tiến Dũng và Dianka Zakhidova tại hôn lễ của mình - Ảnh: Internet

Trước thông tin người hùng một thời của bóng đá Việt Nam lên xe hoa, nhiều người đã tỏ ra vô cùng bất ngờ bởi lẽ, trước khi cả cặp đôi lên xe hoa người hâm mộ không hề hay biết gì về thông tin của buổi đám cưới đình đám này. 

Mới đây, sau hôn lễ đình đám vợ chồng Bùi Tiến Dũng tiếp tục đón thêm một tin vui nữa khi 2 người đã chính thức có con với nhau, cặp đôi đã tổ chức bữa tiệc tiết lộ giới tính thai nhi để chia vui cùng người thân và bạn bè. Đây là bữa tiệc quen thuộc đối với mẹ bầu ở các nước phương Tây. Theo người đại diện Nguyễn Đắc Văn, con đầu lòng của thủ thành CLB TP HCM là một bé trai. Tiến Dũng và bà xã Dianka không giấu được niềm hạnh phúc khi sắp trở thành bố mẹ. Hai người đều rất yêu trẻ con và mong chờ được chào đón đứa con của mình.

Hậu hôn lễ đình đám, cuộc sống vợ chồng son Bùi Tiến Dũng hạnh phúc ra sao mà khiến nhiều người phải ganh tị? - Ảnh 2
Cặp đôi tổ chức tiệc công khai danh tính của quý tử đầu lòng - Ảnh: Internet

Chứng kiến hạnh phúc của chàng thủ môn điển trai, nhiều người hâm mộ đã không khỏi có phần ganh tị với những gì mà 2 con người trên đang trải qua cùng nhau. Tuy nhiên, một số bộ phận netizen cũng cho rằng Bùi Tiến Dũng và Dianka Zakhidova thực sự sinh ra là để dành cho nhau. 

Bằng chứng là dù cho đã kết hôn được 2 tháng nhưng cặp đôi vẫn giữ lửa được tình yêu của mình bền vững như những ngày đầu mới quen. Thậm chí, cả 2 còn thường xuyên trêu chọc nhau trên trang cá nhân của mình hay trên TikTok, cặp đôi thường xuyên đăng tải clip lầy lội bên nhau. Cô nàng chia sẻ rằng Tiến Dũng rất đẹp trai và là người chu đáo.

Dianka Zakhidova không ngại gửi đến ông xã lời nhắn đầy ngọt ngào: "Anh đã làm em rung động rất nhiều. Cảm ơn anh vì đã ở rất xa, nhưng luôn làm em hạnh phúc".

Hậu hôn lễ đình đám, cuộc sống vợ chồng son Bùi Tiến Dũng hạnh phúc ra sao mà khiến nhiều người phải ganh tị? - Ảnh 3
Cả 2 thường xuyên có những khoảnh khắc hạnh phúc bên cạnh nhau sau đám cưới - Ảnh: Internet

Trong những ngày qua, Bùi Tiến Dũng dành nhiều thời gian cho bà xã sau giờ tập luyện. Hai người thường xuyên cùng nhau đi ăn và xem phim. Hiện tại, cả hai đang hạnh phúc tận hưởng cuộc sống vợ chồng son khiến công chúng ngưỡng mộ.

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