Lương Thùy Linh thả dáng 'nuột' đón hè, netizen gửi tín hiệu 'ét ô ét' vì 'quá cháy'

Sao Việt 30/07/2022 20:15

Lương Thùy Linh bất ngờ chia sẻ loạt ảnh diện bikini khoe trọn đường cong cơ thể gây nhiều tranh cãi vì 'cháy quá'.

Mới đây, trên trang cá nhân của Hoa hậu Lương Thùy Linh đã chia sẻ loạt ảnh diện bikini quyến rũ cực nóng bỏng đón hè. Trong bộ bikini một mảnh màu xanh pastel, người đẹp tạo dáng khoe vòng eo thon gọn cùng đôi chân dài miên man cùng body 'hết nước chấm' khiến netizen được một phen 'mát mắt'. 'Lâu lâu update cuộc sống zui zẻ đầy sôi động ở đây chút', Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2019 chia sẻ.

Lương Thùy Linh thả dáng 'nuột' đón hè, netizen gửi tín hiệu 'ét ô ét' vì 'quá cháy' - Ảnh 1
Lương Thùy Linh thả dáng với bộ bikini màu xanh 'mát mắt'
Lương Thùy Linh thả dáng 'nuột' đón hè, netizen gửi tín hiệu 'ét ô ét' vì 'quá cháy' - Ảnh 2
Đôi chân dài cùng body chuẩn chỉnh của nàng hậu khiến dân tình 'đã mắt'
Lương Thùy Linh thả dáng 'nuột' đón hè, netizen gửi tín hiệu 'ét ô ét' vì 'quá cháy' - Ảnh 3
Lương Thùy Linh khoe khéo đôi vai trần quyến rũ cùng thần thái hút hồn

Tuy nhiên, cũng vì bộ bikini xẻ cao và quá bó sát vùng nhạy cảm, nàng hậu đã nhận phải nhiều ý kiến trái chiều từ cư dân mạng vì quá sexy.

Lương Thùy Linh thả dáng 'nuột' đón hè, netizen gửi tín hiệu 'ét ô ét' vì 'quá cháy' - Ảnh 4
Bức ảnh bị netizen ra tín hiệu 'ét ô ét' vì quá sexy của nàng hậu.

Lương Thùy Linh theo đuổi phong cách ăn mặc gợi cảm và từng bị chỉ trích là 'gái hư'. Nàng hậu cũng từng lên tiếng để bảo vệ bản thân mình trước những ý kiến sai lệch về mình.

Cô chia sẻ: 'Mình nghĩ chỉ dựa vào quần áo mà bị gắn mắc "gái hư" thì thực sự là oan ức quá. Sexy cũng là 1 phong cách, cũng như thanh lịch và kín đáo vậy. Hãy coi đó là một sự bình đẳng, và hãy tôn trọng cá tính cá nhân của mỗi người!'.

Lương Thùy Linh thả dáng 'nuột' đón hè, netizen gửi tín hiệu 'ét ô ét' vì 'quá cháy' - Ảnh 5Lương Thùy Linh thả dáng 'nuột' đón hè, netizen gửi tín hiệu 'ét ô ét' vì 'quá cháy' - Ảnh 6

Lương Thùy Linh thả dáng 'nuột' đón hè, netizen gửi tín hiệu 'ét ô ét' vì 'quá cháy' - Ảnh 7
Phong cách gợi cảm luôn được nàng hậu ưu tiên lựa chọn mỗi khi xuất hiện 

Đồng thời, người đẹp còn khẳng định, với cương vị là một người của công chúng và là một hoa hậu, cô biết ranh giới của phản cảm và gợi cảm là thế nào nên sẽ không bao giờ để bản thân rơi vào hình ảnh phản cảm trước các khán giả yêu mến mình.

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