Ngọc Trinh thẳng thắn ‘dằn mặt’ cực gắt bình luận ‘chặt chém’ mình

Giải trí 28/07/2022 17:05

Ngọc Trinh được khán giả biết đến qua danh xưng ‘nữ hoàng nội y’ bởi nhan sắc và body nóng bỏng của cô luôn là chủ đề được các báo chí nhắc đến.

Phong cách của cô nàng không chỉ dừng lại ở quyến rũ, sang chảnh, cô luôn làm mới bản thân bằng những phong cách khác nhau tùy vào sự kiện, hoàn cảnh thích hợp.

Không chỉ nhan sắc được nhắc đến, mà độ giàu có của cô nàng cũng được phủ sóng khắp các trang báo, từ siêu xe, biệt thự, cuộc sống sang chảnh cùng những lần đập hộp hàng hiệu khiến dân tình liên tục được phen đã mắt.

Ngọc Trinh thẳng thắn ‘dằn mặt’ cực gắt bình luận ‘chặt chém’ mình - Ảnh 1

Ngọc Trinh thẳng thắn ‘dằn mặt’ cực gắt bình luận ‘chặt chém’ mình - Ảnh 2

Ngọc Trinh luôn xuất hiện bên cạnh những đồ hiệu đắt tiền

Có thể nói, khi nhắc đến Ngọc Trinh, khán giả thường sẽ nhớ ngay đến những lần hở bạo đến bỏng mắt của cô nàng. Người đẹp đặc biệt dành sự ưu ái cho phong cách này bởi nó giúp cô khoe trọn được những đường cong quyến rũ của cơ thể.

Mới đây, cô nàng lại khiến khán giả “đứng ngồi không yên” khi xuất hiện với bộ trang phục vô cùng cá tính, bắt mắt. Lần này, người đẹp diện chiếc áo crop khoét nhiều lỗ khéo khoe vòng 1 đầy đặn, gợi cảm và vòng eo con kiến đáng mơ ước, kết hợp theo đó là phụ kiện như túi, kính mắt, dây chuyền cùng thuộc thương hiệu đắt tiền. 

Ngọc Trinh thẳng thắn ‘dằn mặt’ cực gắt bình luận ‘chặt chém’ mình - Ảnh 3Ngọc Trinh thẳng thắn ‘dằn mặt’ cực gắt bình luận ‘chặt chém’ mình - Ảnh 4

Loạt ảnh gợi cảm đến nóng mắt của người đẹp gây chú ý cộng đồng mạng

Những bức ảnh hở bạo của cô nàng không chỉ là điểm gây chú ý duy nhất, Ngọc Trinh còn đính kèm một chú thích nhằm "dằn mặt" những người không thích mình: "Sự thẳng thắn hiện tại của tui khiến nhiều người không thích. Và tui dần ít bạn. Nhưng không sao, tui thoải mái là được". 

Cứ ngỡ cô nàng sẽ nhận lại những ý kiến trái chiều, nhưng bên dưới bài đăng Netizen tỏ ra thích thú và hết lời khen ngợi cho sự thẳng thắn của người đẹp.

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Từ khóa:   Ngọc Trinh nữ hoàng nội y Người đẹp Ngọc Trinh

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