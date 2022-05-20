Ngọc Trinh và hành trình từ cô gái 'quê kiểng' trở thành 'nữ hoàng chiêu trò' Vbiz: Luôn có nhân vật 'trên tình bạn, dưới tình yêu' này hậu thuẫn, bao giờ 'hạ màn' vẫn là 'ẩn số'

Nếu trường hợp này rơi vào người khác chắc phải đóng mạng xã hội để tránh bão dư luận, nhưng Ngọc Trinh lại khác, cô cho thấy không có gì phải "quê độ" như cư dân mạng xì xầm. Mà nếu có tính ngại thị phi, thì chắc cô đã chẳng trụ được trong showbiz hơn 15 năm qua. Ngọc Trinh quen với ồn ào, sống chung với nó và coi đây là "cần câu cơm" kiếm sống của mình - đây có lẽ là nhận xét mà không ít cư dân mạng dành để nói về nữ hoàng nội y trong nhiều năm trở lại đây.

Mới đây, Ngọc Trinh tiếp tục là tâm điểm của dư luận, khi cô bị tố nói dối vụ mua đất ở Lâm Đồng để xây homestay. Khi sự việc bị bại lộ, người đẹp Trà Vinh tỏ ra rất điềm tĩnh không có gì phải vội, thừa nhận đó là đất của người quản lý. Thế nhưng, chỉ trước đó vài ngày, cô còn mạnh miệng tuyên bố đó là đất thuộc sở hữu của mình với lời khẳng định chắc nịch: "Đón bình minh tại khu đất mới thân yêu của mình".

Ngọc Trinh đẹp – điều này không ai phủ nhận. Chưa bàn đến tài năng, thì nhờ có sắc vóc mà con đường nổi tiếng của Ngọc Trinh cũng trở nên thênh thang hơn. Dĩ nhiên, để chạm đến đỉnh cao danh vọng như cô thì đẹp thôi chưa bao giờ là đủ.

Bao năm qua, công chúng vẫn khó lý giải được sự nổi tiếng của Ngọc Trinh. Ngoài những màn khoe thân và phát ngôn gây sốc, thì cô gái này thật sự có tài năng gì để tồn tại trong showbiz Việt lâu như thế? Nhìn vào con đường Ngọc Trinh đi, có thể thấy cô chọn con đường tai tiếng và chấp nhận thi phị để gây sự chú ý từ công chúng. Và quả thật, không ai cao tay gây bão dư luận như cô.

Nhắc Ngọc Trinh, nhớ tai tiếng?

Chân ướt chân ráo từ Trà Vinh lên Thành phố Hồ Chí Minh mưu sinh, Ngọc Trinh từng ứng thí vài cuộc thi nhưng không vươn lên được vị trí cao nhất. Nói cách khác, Ngọc Trinh chỉ là một người mẫu bình thường, cả về thước tấc, thần thái lẫn kỹ năng catwalk. Ngọc Trinh phô diễn cái đẹp ngây ngô và toan tính vật chất một cách hồn nhiên. Nhưng dưới sự dẫn dắt của "ông bầu" Vũ Khắc Tiệp, cô gái Trà Vinh đã có bước đột phá và trở thành cái tên được nhiều người nhắc đến.

Ông bầu họ Vũ chính là người đã dìu dắt 'gái quê' Ngọc Trinh thành bà hoàng đồ hiệu như ngày hôm nay - Ảnh: Internet

Ông bầu họ Vũ có công rất lớn khi biến Ngọc Trinh từ một cô gái chân quê trở thành cái tên nổi đình nổi đám. Anh uốn nắn, chỉ đường đi cho "gà cưng" và xây dựng thương hiệu "nữ hoàng nội y" - danh xưng được Ngọc Trinh và ông bầu tự phong tặng cho mình.

Tiệp xây dựng hình ảnh cho Ngọc Trinh trái ngược với những chân dài khác. Khi khoe thân là điều cần tránh thì Vũ Khắc Tiệp định hướng Ngọc Trinh theo hình ảnh một nữ hoàng nội y, chỉ… cởi đồ, chụp hình, lên báo, phát ngôn gây sốc và nổi tiếng. Tuy nhiên, sự khác biệt này mang đến thành công ngoài mong đợi.

Ngọc Trinh quả thật rất "cứng" khi đối đáp dư luận, thị phi có hề hấn gì với cô gái 33 tuổi này. Càng ồn ào, cô càng được chú ý, nổi tiếng và kiếm nhiều tiền. Nếu nói Ngọc Trinh là một hiện tượng hiếm có trong showbiz Việt cũng chẳng hề sai. Sự thành công của người đẹp rất khó hiểu trong đời sống showbiz tài năng nở rộ và lắm "anh hùng".

Không thể phủ nhận sức nóng đến từ body 'hết nước chấm' của chân dài nhà Vũ Khắc Tiệp - Ảnh: IGNV

Ngoài những ồn ào không dứt về chuyện ăn mặc, Ngọc Trinh còn tạo điểm nhấn cho bản thân với nhiều câu nói để đời. Ngọc Trinh ngây thơ hay bản tính thật thà thì cũng chỉ người đẹp mới rõ nhất. Nhiều phát ngôn gây sốt của cô thậm chí còn được đưa vào đề thi THPT. "Yêu mà không có tiền thì cạp đất mà ăn à?" - đã trở thành slogan tình ái của Ngọc Trinh trong nhiều năm qua. Hay như "Thất tình sẽ không quá kinh khủng nếu bạn giàu"...

Khi trào lưu kiều nữ sánh đôi với đại gia, thì Ngọc Trinh công khai nhu cầu sống kiểu “bình hoa di động”, miễn sao được ở biệt thự, ăn nhà hàng, mặc hàng hiệu. Quan niệm ấy không phải Ngọc Trinh độc quyền, nhưng vì sự tế nhị hoặc sự tự trọng mà nhiều cô gái chân dài khác cố tình che đậy không nói ra. Ngọc Trinh phơi bày tất cả, vừa hồn nhiên vừa dàn dựng, khiến thiên hạ choáng váng và thiên hạ xôn xao.

Ngọc Trinh trải qua nhiều mối tình dang dở, nhưng người duy nhất được cô công khai là đại gia Hoàng Kiều. Chuyện tình ông cháu chịu nhiều đàm tiếu từ dư luận, nhưng có hề hấn gì với Ngọc Trinh, miễn cô thích và vui vẻ thì có thể bất chấp mọi thị phi trên đời. Và dĩ nhiên, để trở thành bạn trai của chân dài nội y không hề dễ. "Tôi không bao giờ có tiếng sét ái tình với một người không có gì. Gu chọn người yêu phù hợp của Trinh hiện tại là đàn ông từ 45 tuổi trở lên, tài sản ít nhất phải hơn mình", Ngọc Trinh nói về tiêu chuẩn chọn bạn trai.

"Ngu nhưng giỏi kiếm tiền"

Khi bị dư luận chỉ trích “không có tài năng nhưng vẫn nổi tiếng” hay khi bị mỉa mai trình độ học vấn mới chỉ tốt nghiệp cấp 2, Ngọc Trinh không tỏ ra tức giận mà lập tức đáp trả “ngu nhưng giỏi kiếm tiền“.

Hợp đồng quảng cáo của Ngọc Trinh có thể nói chẳng thua kém bất kỳ chân dài nào trong showbiz Việt, chưa kể với khả năng 'biến hóa', 'copy - paste' cực đỉnh, cô nàng sở hữu một nhãn hàng thời trang 'hái ra tiền' - Ảnh: IGNV

Nếu chỉ dừng lại ở những phát ngôn gây sốc hay lâu lâu quăng lên mạng một vài hình ảnh thiếu vải, thì Ngọc Trinh cũng chỉ là hạng thường trong cái showbiz đầy chiêu trò này. Nhưng rất tiếc, cô không phải dạng vừa khi tự bỏ tiền ra làm phim về đời mình. Chục tỷ là số tiền nhiều sao Việt thừa, nhưng nghĩ đến chuyện làm phim về đời mình thì chẳng ai dám nghĩ tới trừ Ngọc Trinh.

Rồi cô được mời xuất hiện trong nhiều chương trình, sự kiện, tên tuổi phủ sóng mạnh mẽ trên các phương tiện thông tin đại chúng. Có thể thấy, Ngọc Trinh giờ đã được “nâng lên một tầm cao mới” khi chính những phương tiện chính thống thừa nhận cô. Chuyện kể ra cũng lạ với thế giới, nhưng là thường với showbiz Việt đầy rẫy những điều trái khoáy này.

Mặc kệ ai nói mình, Ngọc Trinh vẫn thư thái tận hưởng cuộc sống thượng lưu. Mỗi lần cô thông báo "đập hộp" là một lần dư luận phải trầm trồ, bàn tán. Giá trị những món đồ hàng hiệu được Ngọc Trinh khoe có giá hàng tỷ đồng - số tiền không ít người phải mơ ước. Cô gái gốc Trà Vinh đã trở thành biểu tượng của giàu sang, vừa sang chảnh vừa nhẹ nhàng mà nhiều cô gái quê ngày đêm mơ mộng!

Sống bằng thị phi - liệu có bền?

Không ít netizen tự hỏi đến bao giờ thì Ngọc Trinh hạ màn? Không thể phủ nhận sức hút của cô gái Trà Vinh này, song một khi nhắc đến cái tên Ngọc Trinh, chưa bàn sâu đến tài năng, nhan sắc, thì cụm từ đầu tiên và "cộp mác" dành cho cô chính là "nữ hoàng thị phi".

Có chăng thị phi, ồn ào, lùm xùm... là những yếu tố làm nên tên tuổi của mỹ nhân gốc Trà Vinh. Chính vì vậy để trả lời cho câu hỏi "bao giờ Ngọc Trinh hết gây bão?" e là còn tiêu tốn kha khá thời gian của netizen!