Bị mỉa mai 'nổ' khi khoe vung tay mua đất, Ngọc Trinh 'quay xe' cực gắt, CĐM ngán ngẩm 'bao giờ thì hạ màn'?

Ngọc Trinh khiến dư luận xôn xao khi tiết lộ ‘tậu’ khu đất 11ha tại thành phố Bảo Lộc (tỉnh Lâm Đồng). Tuy nhiên, nữ người mẫu một phen ê chề và nhận ‘gạch đá’ khi lãnh đạo địa phương bác bỏ thông tin này.

Mới đây, cư dân mạng xôn xao khi "nữ hoàng nội y" Ngọc Trinh "khoe của" trên trang cá nhân. Theo đó, cô khoe mua 11 ha đất ở Lâm Đồng để kinh doanh homestay (nhà nghỉ). Ngọc Trinh hào hứng: "Đón bình minh tại khu đất mới thân yêu của mình. Xuất sắc 10/10...". Đính kèm là loạt hình ảnh nữ người mẫu "check in" về khu đất ở xã Đại Lào, TP Bảo Lộc. Trên mạng xã hội, nhiều chuyên trang có nội dung kinh doanh bất động sản cũng xuất hiện tràn lan thông tin người mẫu nội y này mua đất kinh doanh homestay. Cùng với đó là việc các trang mạng rầm rộ rao bán bất động sản ở khu vực này.

Trang facebook "Ngọc Trinh" đăng tải các hình ảnh về khu đất ở xã Đại Lào, khẳng định mới mua được. Ảnh: Chụp màn hình Tuy nhiên, thông tin này nhanh chóng bị lãnh đạo địa phương bác bỏ. Phía này khẳng định Ngọc Trinh không hề đứng tên khu đất trên. Đồng thời, theo kiểm tra của cơ quan chức năng, không có chủ dự án nào tên Ngọc Trinh trong tất cả các dự án xây dựng homestay nghỉ dưỡng trên địa bàn thành phố Bảo Lộc. Chia sẻ với truyền thông, vị này còn khẳng định đây là chiêu trò câu view nhằm "thổi" giá đất của giới bất động sản. Ngay lập tức, thông tin này được dân mạng chia sẻ rầm rộ, kèm theo làn sóng bức xức của dư luận. Hàng loạt ý kiến thẳng thừng chỉ trích, lên án hành vi của Ngọc Trinh. Nhiều người bức xúc và mỉa mai chân dài này vì quá "nổ". Bên cạnh đó, không ít người đề nghị tẩy chay cũng như có hình thức xử phạt mạnh tay với Ngọc Trinh vì thời gian qua cô vướng nhiều lùm xùm gây ảnh hưởng tiêu cực đến cộng đồng.

Ngay khi vừa bị tố "chiêu trò", "lùa gà", Ngọc Trinh cũng ngay lập tức lên tiếng. Theo đó, "người đẹp thị phi" đến từ Trà Vinh thừa nhận cô không phải chủ nhân của 11 ha đất ở Lâm Đồng. Chủ đất thực sự là người quản lý của cô. "Phải rồi, chủ đất không phải tui đâu. Chủ đất là người kế bên tui đó nha", nữ người mẫu xác nhận. Kèm theo đó là hình ảnh bên người cộng sự. Bị vạch mặt, Ngọc Trinh vội vàng "quay xe" cho biết người quản lý của mình đứng tên sở hữu đất. Ảnh: Chụp màn hình. Dù vậy, lời giải thích trên vẫn bị cho là chỉ để lấp liếm, ngụy biện. Lý do bởi trước đó Ngọc Trinh từng đăng bài tuyên bố đây là khu đất mới của mình. Với cư dân mạng, nhiều người ngán ngẩm cho biết bây giờ sẽ rất khó để tiếp tục tin lời Ngọc Trinh. Bên cạnh đó, đám đông còn hoài nghi việc 11ha đất thuộc sở hữu của quản lý như Ngọc Trinh nói. Muốn biết thực hư vẫn phải chờ cơ quan chức năng lên tiếng. Trước đó, người đẹp “Vòng eo 56” từng vướng ồn ào “lùa gà” tương tự khi đăng bài PR giúp coin ảo. Bất chấp việc bị chỉ trích nặng nề, Ngọc Trinh vẫn chưa đưa ra lời giải thích hay xin lỗi công chúng.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/bi-mia-mai-no-khi-khoe-vung-tay-mua-dat-ngoc-trinh-quay-xe-cuc-gat-cdm-ngan-ngam-bao-gio-thi-ha-man-470026.html