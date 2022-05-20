Lâm Đồng khẳng định không có chuyện Ngọc Trinh mua đất xây dựng homestay, 'nữ hoàng nội y' một phen 'quê độ' còn bị dân mạng mỉa mai vì quá 'nổ'

Hậu trường 20/05/2022 08:32

Thông tin Ngọc Trinh mua 11ha đất xây homestay ở Bảo Lộc là chiêu trò thổi giá đất, câu like của môi giới bất động sản - lãnh đạo TP Bảo Lộc khẳng định.

Sau loạt lùm xùm đạo nhái trang phục bị nhãn hàng tố thẳng mặt, Ngọc Trinh tiếp tục trở thành tâm điểm của dư luận. Gần đây, chân dài gốc Trà Vinh thường xuyên chia sẻ hình ảnh nghỉ ngơi ở một homestay, tọa lạc tại xã Đại Lào (Bảo Lộc, Lâm Đồng).

Người đẹp “khoe” đây là khu đất của mình mới “sắm”, có diện tích đến 11ha. Trước đó, trong một chương trình giải trí phát trên YouTube, nữ người mẫu cũng xác nhận với bạn thân việc này. Ngoài ra, cô còn gây tò mò khi hứa sẽ làm vlog giới thiệu về khu đất mới mua.

Lâm Đồng khẳng định không có chuyện Ngọc Trinh mua đất xây dựng homestay, 'nữ hoàng nội y' một phen 'quê độ' còn bị dân mạng mỉa mai vì quá 'nổ' - Ảnh 1
Trang facebook "Ngọc Trinh" đăng tải các hình ảnh về khu đất ở xã Đại Lào, khẳng định mới mua được. Ảnh: Chụp màn hình

Ngay sau chia sẻ của Ngọc Trinh, cộng đồng mạng không khỏi trầm trồ trước độ giàu có của cô. Việc mua 11ha đất tại Lâm Đồng để xây dựng homestay là điều chỉ có những đại gia đích thực mới làm được. 

Tuy nhiên thông tin này nhanh chóng bị lãnh đạo địa phương bác bỏ. Phía này khẳng định Ngọc Trinh không hề đứng tên khu đất trên. Đồng thời, theo kiểm tra của cơ quan chức năng, không có chủ dự án nào tên Ngọc Trinh trong tất cả các dự án xây dựng homestay nghỉ dưỡng trên địa bàn thành phố Bảo Lộc. Chia sẻ với truyền thông, vị này còn khẳng định đây là chiêu trò câu view nhằm "thổi" giá đất của giới bất động sản.

Ngay lập tức, thông tin này được dân mạng chia sẻ rầm rộ, kèm theo làn sóng bức xức của dư luận. Hàng loạt ý kiến thẳng thừng chỉ trích, lên án hành vi của Ngọc Trinh. Nhiều người bức xúc và mỉa mai chân dài này vì quá "nổ". Bên cạnh đó, không ít người đề nghị tẩy chay cũng như có hình thức xử phạt mạnh tay với Ngọc Trinh vì thời gian qua cô vướng nhiều lùm xùm gây ảnh hưởng tiêu cực đến cộng đồng.

Lâm Đồng khẳng định không có chuyện Ngọc Trinh mua đất xây dựng homestay, 'nữ hoàng nội y' một phen 'quê độ' còn bị dân mạng mỉa mai vì quá 'nổ' - Ảnh 2
Thời gian qua, Ngọc Trinh vướng vào nhiều lùm xùm. Ảnh: FBNV

Trước đó, mạng xã hội đồng loạt đăng bài với nhiều tựa đề như: “Ngọc Trinh cắm trại ở khu đất mới mua”, “Ngọc Trinh chính thức 'đập hộp' khu đất vừa mới tậu 11 héc ta”, “Ngọc Trinh gây choáng váng khi 'đập hộp' khu đất 11 héc ta ở Bảo Lộc”, “Ngọc Trinh 'đập hộp' khu đất vàng 11 héc ta tại Bảo Lộc khiến công chúng choáng ngợp”…

Cùng với đó, trên mạng xã hội, nhất là các trang có nội dung chuyên kinh doanh bất động sản tràn lan thông tin Ngọc Trinh mua đất kinh doanh homestay ở Bảo Lộc. Dĩ nhiên, song song với việc đăng tải nội dung trên, các trang mạng xã hội cũng rầm rộ rao bán bất động sản tại một số địa phương của TP Bảo Lộc.

Người sử dụng trang facebook Ngọc Trinh (Cô Bé Ăn Hàng) có tích xanh, cũng khoe: “Đón bình minh tại khu đất mới thân yêu của mình. Xuất sắc 10/10 lun á, còn cả nhà chấm mấy điểm nè?”…”. Kèm với đó là nhiều hình ảnh được chụp tại khu đất mà UBND TP Bảo Lộc xác định thuộc thuộc hẻm 61, thôn B’Lao Srê, xã Đại Lào. 

Theo Báo Công an Nhân dân cho biết, những năm qua, tại Lâm Đồng thường xuyên xuất hiện thông tin người nổi tiếng thuộc giới ca sĩ, diễn viên, người mẫu… tới các địa phương mua đất với diện tích lớn. Tuy nhiên, hầu hết những thông tin này đều là “trò bịp” của các doanh nghiệp kinh doanh bất động sản núp bóng dưới hình thức cá nhân hoặc hộ gia đình.

Về trường hợp của diễn viên - người mẫu Ngọc Trinh, trên báo Tuổi trẻ cho hay, hiện tại, UBND thành phố Bảo Lộc đang chỉ đạo các ngành chức năng và UBND xã Đại Lào xác minh, nếu đây là chiêu trò câu like sai sự thật thì địa phương kiên quyết xử lý theo quy định.

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