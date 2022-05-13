Ngọc Trinh thẳng thắn tiết lộ về sự thay đổi tích cực trong thời gian gần đây: 'Ngày càng cởi mở, không còn khép kín như xưa', làm nhiều người bất ngờ

Hậu trường 13/05/2022 09:46

Trong khoảng thời gian gần đây, Ngọc Trinh đã có chuyến nghỉ dưỡng vô cùng thoải mái, vui vẻ bên cạnh bạn bè thân thiết.

Sau nhiều năm có thời gian hoạt động nghệ thuật trong showbiz Việt, Ngọc Trinh từng đã từng nhiều lần vướng vào những ồn ào, thị phi không đáng có, phần nào làm ảnh hưởng không nhỏ đến tuổi cô. Sau mỗi sự việc, những drama ồn ào qua đi, người đẹp Trà Vinh ngày càng trở nên kiên cường, mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Đồng thời, cô nàng cũng ngày càng kín tiếng và hạn chế chia sẻ về đời tư hơn với người hâm mộ.

Mới đây, trên trang cá nhân của mình, Ngọc Trinh đã hào hứng khi chia sẻ một loạt hình ảnh trong buổi cắm trại trên cao nguyên cùng với những người bạn thân thiết. Có lẽ cô nàng đã dần lấy lại được tinh thần phấn chấn sau lùm xùm, xôn xao dư luận trong thời gian vừa qua.

Ngọc Trinh thẳng thắn tiết lộ về sự thay đổi tích cực trong thời gian gần đây: 'Ngày càng cởi mở, không còn khép kín như xưa', làm nhiều người bất ngờ - Ảnh 1

Ngọc Trinh thẳng thắn tiết lộ về sự thay đổi tích cực trong thời gian gần đây: 'Ngày càng cởi mở, không còn khép kín như xưa', làm nhiều người bất ngờ - Ảnh 2
Ngọc Trinh đã có quãng thời gian đáng nhớ cùng bạn bè thân thiết. - Ảnh: FBNV

Cụ thể, "nữ hoàng nội y" đã bộc bạch, tâm sự thẳng thắn: "Khi ở bên cạnh mấy đứa nhỏ, Trinh là 1 Trinh năng động, vui vẻ và hồn nhiên. Khi ở bên cạnh bạn bè, Trinh có thể điềm đạm và chín chắn hơn. Và khi ở bên cạnh người lớn tuổi hơn, Trinh có thể là cả 2 điều trên.
Nói chung là Trinh nhận ra bản thân mình đã ngày càng cởi mở hơn, không còn sống khép kín như xưa. Ngày càng có thể hòa hợp với nhiều người nhiều tính cách và độ tuổi khác nhau. Miễn là chỉ cần có 1 điểm chung".

Có thể thấy, giờ đây người đẹp Ngọc Trinh đã có sự chín chắn trong cách suy nghĩ và cũng cởi mở hơn khi chia sẻ nỗi lòng của mình để khán giả hiểu hơn về cô.

Ngọc Trinh thẳng thắn tiết lộ về sự thay đổi tích cực trong thời gian gần đây: 'Ngày càng cởi mở, không còn khép kín như xưa', làm nhiều người bất ngờ - Ảnh 3
Chuyến du lịch ngắn hạn của người đẹp có sự góp mặt của trợ lý thân thiết. - Ảnh: FBNV
Ngọc Trinh thẳng thắn tiết lộ về sự thay đổi tích cực trong thời gian gần đây: 'Ngày càng cởi mở, không còn khép kín như xưa', làm nhiều người bất ngờ - Ảnh 4
Cô nàng vui vẻ tạo dáng nhí nhố để lưu lại những khoảnh khắc đáng nhớ. - Ảnh: FBNV

Bên dưới phần bình luận, nhiều người hâm mộ đều tỏ ra rất thích thú với hình ảnh đời thường của Ngọc Trinh.

- Cưng quá chị yêu ơi, chúc chị luôn xinh đẹp vui tươi như vậy mãi nhé.

- Một người muốn chảnh có chảnh muốn bình dân thì bình dân liền.

- Yên bình quá.

- Thích cái gia đình hạnh phúc này quá à.

Ngọc Trinh thẳng thắn tiết lộ về sự thay đổi tích cực trong thời gian gần đây: 'Ngày càng cởi mở, không còn khép kín như xưa', làm nhiều người bất ngờ - Ảnh 5

Ngọc Trinh thẳng thắn tiết lộ về sự thay đổi tích cực trong thời gian gần đây: 'Ngày càng cởi mở, không còn khép kín như xưa', làm nhiều người bất ngờ - Ảnh 6
Cách đây không lâu, Ngọc Trinh chia sẻ cô đã tậu một khu đất mới. - Ảnh: FBNV
Hé lộ khoảnh khắc Ngọc Trinh nô đùa vui vẻ cùng con trai, nhan sắc cực phẩm khiến nhiều người mê đắm

Hé lộ khoảnh khắc Ngọc Trinh nô đùa vui vẻ cùng con trai, nhan sắc cực phẩm khiến nhiều người mê đắm

Ngắm trọn những hình ảnh xinh đẹp, rạng ngời của Ngọc Trinh trong chuyến du lịch cùng hội bạn thân, nhiều người không khỏi thích thú và dành lời khen ngợi cho vóc dáng của cô nàng.

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Từ khóa:   Ngọc Trinh Nữ hoàng nội y Siêu mẫu Ngọc Trinh

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