Hé lộ khoảnh khắc Ngọc Trinh nô đùa vui vẻ cùng con trai, nhan sắc cực phẩm khiến nhiều người mê đắm

Được biết, Ngọc Trinh đang có mặt tại Lavita Hills B'Lao, một khu đất mà cô mới mua có diện tích đến 11 nghìn héc ta thuộc Thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng. Có thể thấy vị trí của cơ ngơi này cũng khá đắc địa khi xung quanh địa hình tiếp giáp núi và là nơi đây có khí hậu cực kỳ mát mẻ, dễ chịu, khiến mọi người thoải mái, thư giãn. Thông qua những hình ảnh được chia sẻ, người hâm mộ cũng phần nào thấy được mức độ rộng lớn, quy mô hoành tráng ở khu đất mới của Ngọc Trinh . Về hình thức cơ bản, nơi đây đã được trang trí tạo tiểu cảnh với không gian rất chill trông không khác nào một khu vui chơi tham quan nhân tạo chính hiệu.

Ngoài ra, không dừng lại ở đó, khán giả còn đặc biệt quan tâm, đổ dồn sự chú ý vào sắc vóc đời thực của Ngọc Trinh. Diện lên set đồ mang tông màu tông xoẹt tông, một màu trắng tinh khôi nhưng vẫn rất sang trọng, với cách trang điểm nhẹ nhàng, đơn giản; thực sự "nữ hoàng nội y" xuất hiện với vẻ ngoài trẻ trung, xinh đẹp rạng rỡ nhưng không kém phần năng động, thời thượng.

Sắc vóc đời thực của Ngọc Trinh khiến nhiều người trầm trồ. - Ảnh: FBNV

Lần này, Ngọc Trinh đi cùng với quản lý Minh Phương, Thúy Kiều và bé Ngô Nhật Huy (bé Ken) cùng một số người em bạn bè thân thiết. Theo đó, cô nàng đã có những giây phút thư giãn khá thoải mái, vui vẻ bên cạnh mọi người. Đáng chú ý, nổi bật nhất là những khoảnh khắc gần gũi, chơi đùa một cách vô tư của Ngọc Trinh với bé Ken - cậu con trai nuôi của cô nàng.

Ngọc Trinh vui vẻ chơi đùa cùng bé Ken. - Ảnh: FBNV

Được biết, Nhật Huy và Ngọc Trinh bắt đầu quen biết nhau và có cách xưng hô mẹ - con khi cùng hợp tác trong bộ phim Chị mẹ biết yêu. Sau thời gian đó, mọi người thấy cả hai thường xuyên xuất hiện cùng với nhau trong những khung hình hết sức đáng yêu, dễ thương nhưng cũng rất ấn tượng.

Cả hai mẹ con thường xuất hiện cùng nhau trong những khung hình đáng yêu. - Ảnh: FBNV

Ken là con nuôi của người đẹp Ngọc Trinh, cậu bé đã từng giành giải nhất của cuộc thi Siêu mẫu nhí. Hơn nữa, cậu bé đã tham gia diễn xuất ngay từ khi còn bé và có thể nhận thấy được góp mặt trong khá nhiều bộ phim đình đám của làng điện ảnh Việt. Bởi vì có kinh nghiệm từ trước cộng thêm với sự dẫn dắt, chỉ bảo tận tình của cha mẹ nuôi nên bé Ken vẫn luôn là gương mặt đắt giá xuất hiện trên các tạp chí, nhãn hàng thời trang trẻ em và những bộ phim sitcom mà mọi người thường thấy.