'Chán' đập hộp hàng hiệu, Ngọc Trinh tuyên bố 'bóc tem' thứ có giá trị hơn nhiều: Nhưng màn 'khoe của' sắp tới lại có gì đó sai sai thế này?

Hậu ồn ào mặc váy nhái, Ngọc Trinh tiếp tục có phát ngôn sốc liên quan đến việc đập hộp "khoe của". Tuy nhiên lần này, nữ hoàng nội y gây sốc khi đập thứ khác thay vì đồ hiệu như nhiều lần trước đó.

Mới đây, nữ hoàng nội y Ngọc Trinh lại tiếp tục trở thành tâm điểm của dư luận khi vướng phải ồn ào mặc đồ nhái nhưng cương quyết không xin lỗi mặc NTK nước ngoài mỉa mai, "bóc phốt" liên tục.

Chiếc váy gây bão thời gian vừa qua khiến Ngọc Trinh gặp nhiều chỉ trích - Ảnh: IGNV

Theo đó, Ngọc Trinh thậm chí còn có thái độ vô cùng thách thức. Chân dài thẳng thừng khẳng định cách hành xử của họ khiến bản thân không nể. Đồng thời, cô cho rằng nhà thiết kế của nhãn hàng này quá rảnh đến độ đăng lại hình của mình với ngôn từ mỉa mai khiến cô tức giận.

Sau khi hứng chịu nhiều chỉ trích của cư dân mạng, Ngọc Trinh gần như chẳng hề hấn gì, mỹ nhân gốc Trà Vinh vẫn hồ hởi khoe sắp đập hộp một thứ cực kỳ đắt đỏ.

Nữ hoàng đập hộp chẳng ai khác ngoài Ngọc Trinh - Ảnh chụp màn hình

Cụ thể, trong cuộc trò chuyện trên xe ô tô với nữ Youtuber giàu có, Ngọc Trinh tiết lộ: "Sắp tới tôi sẽ đập hộp khu đất mới mua 11 ngàn héc ta tại Bảo Lộc".

Ngọc Trinh hé lộ mua đất tại Đà Lạt - Ảnh cắt từ clip

Nữ Youtuber nghe vậy liền giật mình nhắc: "11 héc ta chứ không phải 11 ngàn héc ta, tính ra là 11 ngàn mét vuông đất mới đúng. Mọi người thông cảm, Ngọc Trinh đi học dở toán lắm nhưng tiền vào tài khoản không thấy cộng thiếu một đồng".

Nổi tiếng là nữ hoàng đập hộp, Ngọc Trinh nhiều lần khiến dân tình phát sốt khi liên tục khoe hàng hiệu trị giá bạc tỷ trên kênh Youtube. Tuy nhiên, đây có lẽ là lần đầu tiên người đẹp nhà Vũ Khắc Tiệp chới lớn, đá sân sang đập hộp bất động sản, đất đai. CĐM dự đoán đây sẽ là một màn phá đảo thế giới đập hộp chứ chẳng đùa.

Mặc đồ nhái vẫn tự hào, khoe ekip 'sao chép' có tài, 'mượn một chút có gì căng?': Ngọc Trinh thứ hai chẳng ai dám nhận thứ nhất Tiếp tục chuỗi ồn ào xoay quanh bộ cánh tím mộng mơ đạo nhái từ một nhà mốt nước ngoài, mới đây Ngọc Trinh lại gây tranh cãi khi bày tỏ thái độ tự hào vì ekip của mình xuất sắc trong việc 'copy - paste'.

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