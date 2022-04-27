Mặc đồ nhái vẫn tự hào, khoe ekip 'sao chép' có tài, 'mượn một chút có gì căng?': Ngọc Trinh thứ hai chẳng ai dám nhận thứ nhất

Tiếp tục chuỗi ồn ào xoay quanh bộ cánh tím mộng mơ đạo nhái từ một nhà mốt nước ngoài, mới đây Ngọc Trinh lại gây tranh cãi khi bày tỏ thái độ tự hào vì ekip của mình xuất sắc trong việc 'copy - paste'.

Tiếp nối chuỗi ồn ào liên quan đến việc đạo nhái váy áo của Ngọc Trinh, mới đây mỹ nhân gốc Trà Vinh đã có buổi trò chuyện trên xế hộp đắt tiền cùng một nữ Youtuber. Tại đây, nữ hoàng nội y liên tục có những phát ngôn gây sốc về vấn đề "ăn cắp ý tưởng". Ngọc Trinh lên tiếng về ồn ào đạo nhái - Ảnh cắt từ clip Theo đó, Ngọc Trinh kiên quyết không xin lỗi, thậm chí còn có thái độ vô cùng thách thức. Chân dài thẳng thừng khẳng định cách hành xử của họ khiến bản thân không nể. Đồng thời, cô cho rằng nhà thiết kế của nhãn hàng này quá rảnh đến độ đăng lại hình của mình với ngôn từ mỉa mai khiến cô tức giận.

Chiếc váy khiến cô muối mặt với dân tình - Ảnh: IGNV Chưa dừng lại ở đó, mỹ nhân nhà Vũ Khắc Tiệp còn "vỗ ngực" tự hào khi ekip của mình quá tài năng. Nữ hoàng nội y khoe stylist của mình có thể làm lại y hệt bản gốc cho dù chất liệu khó may, thậm chí màu tím hoa oải hương cũng giống như thiết kế của nhãn hàng. Đáng chú ý hơn khi Ngọc Trinh cũng giữ vững quan điểm mượn ý tưởng như vậy không có gì sai nên cô sẽ không xin lỗi. Hiện, những bức ảnh này vẫn còn trên MXH của nữ hoàng nội y - Ảnh: IGNV Trước chiếc váy tím "mộng mơ" này, Ngọc Trinh cũng vướng lùm xùm khi khoe chiếc gương giá 200 triệu đồng phiên bản "giả trân" nhưng lại tag chính hãng sản xuất vào. Sau khi bị bóc mẽ, cô vội vàng mua lại chiếc gương hàng thật.

Váy oải hương phiên bản hàng real và hàng fake - Ảnh: Internet Nổi tiếng nhưng cũng không kém phần tai tiếng, suốt nhiều năm hoạt động nghệ thuật, Ngọc Trinh liên tục hứng chịu gạch đá của dư luận vì những pha vạ miệng, những lần đụng hàng nhưng lại là "phiên bản nhái" khiến dân tình "muối mặt" hộ. Giàu có, tài sản khổng lồ nhưng việc mặc hàng nhái từng được mỹ nhân gốc Trà Vinh khẳng định là "sở thích" cá nhân. Cô hoàn toàn thấy bình thường khi "mượn" ý tưởng của người khác.

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