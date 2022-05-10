'Con trai' Ngọc Trinh - Vũ Khắc Tiệp càng lớn càng khí chất như sao Hàn, hứa hẹn trở thành 'nam thần' trong tương lai

Hậu trường 10/05/2022 14:10

Mới 10 tuổi, con trai Ngọc Trinh và Vũ Khắc Tiệp cao lớn phổng phao và sở hữu gương mặt điển trai.

Ngày 10/5, trên trang cá nhân, Vũ Khắc Tiệp đăng tải hình ảnh bên cậu con trai nuôi. Rất hiếm khi "ông bầu" này tiết lộ ảnh cùng con trai cưng, thế nên ngay sau khi xuất hiện đã thu hút sự quan tâm từ cư dân mạng. 

Vũ Khắc Tiệp và quý tử ôm hôn tình cảm. Anh tự hào nói: "Hai cha con giống nhau như đúc".

'Con trai' Ngọc Trinh - Vũ Khắc Tiệp càng lớn càng khí chất như sao Hàn, hứa hẹn trở thành 'nam thần' trong tương lai - Ảnh 1
'Con trai' Ngọc Trinh - Vũ Khắc Tiệp càng lớn càng khí chất như sao Hàn, hứa hẹn trở thành 'nam thần' trong tương lai - Ảnh 2
Vũ Khắc Tiệp cùng con trai nuôi. Ảnh: FBNV

Con trai nuôi của Vũ Khắc Tiệp và Ngọc Trinh nhận được nhiều lời khen vì ngoại hình điển trai. Được biết, năm nay cậu bé mới 10 tuổi, nhưng đã rất chững chạc. Bên cạnh chiều cao ấn tượng, làn da trắng nõn thì con trai Vũ Khắc Tiệp còn gây ấn tượng với mái tóc xoăn như diễn viên Hàn Quốc. Dự đoán chỉ ít năm nữa, cậu bé sẽ trở thành "nam thần" trong showbiz.

'Con trai' Ngọc Trinh - Vũ Khắc Tiệp càng lớn càng khí chất như sao Hàn, hứa hẹn trở thành 'nam thần' trong tương lai - Ảnh 3
'Con trai' Ngọc Trinh - Vũ Khắc Tiệp càng lớn càng khí chất như sao Hàn, hứa hẹn trở thành 'nam thần' trong tương lai - Ảnh 4
Con trai nuôi của Ngọc Trinh và Vũ Khắc Tiệp có ngoại hình nổi bật. Ảnh: FBNV

Được biết, con trai nuôi của Ngọc Trinh và Vũ Khắc Tiệp tên Nhật Huy. Cậu bé từng thắng giải quán quân của cuộc thi Siêu mẫu nhí, tham gia diễn xuất và góp mặt trong làng giải trí được khoảng 3 năm. Ngoài giờ lên lớp, Nhật Huy tham gia đóng phim và quay video quảng cáo. Cậu bé là gương mặt quảng cáo và trình diễn thời trang "đắt show" tại Việt Nam Junior Fashion Week, tạp chí, nhãn hiệu thời trang trẻ em, TVC, sitcom,...

'Con trai' Ngọc Trinh - Vũ Khắc Tiệp càng lớn càng khí chất như sao Hàn, hứa hẹn trở thành 'nam thần' trong tương lai - Ảnh 5
Nhật Huy hứa hẹn sẽ trở thành "nam thần" trong tương lai. Ảnh: Internet

Nhật Huy và Ngọc Trinh quen biết và xưng hô mẹ - con từ lần hợp tác trong phim Chị mẹ học yêu. Sau khi đóng máy, mối quan hệ này ngày càng khăng khít. Ngọc Trinh sau đó đã nhận Nhật Huy làm con nuôi và hết mực cưng chiều. Trên mạng xã hội, "nữ hoàng nội y" nhiều lần thể hiện tình yêu thương dành cho con trai nuôi. Dưới các bài đăng trên trang cá nhân của cậu bé, người mẫu cũng thường để lại bình luận tương tác: “Mẹ yêu cu Bin”. Vũ Khắc Tiệp cũng rất tự hào về cậu con trai nuôi này. 

'Con trai' Ngọc Trinh - Vũ Khắc Tiệp càng lớn càng khí chất như sao Hàn, hứa hẹn trở thành 'nam thần' trong tương lai - Ảnh 6
"Ông bầu" Vũ Khắc Tiệp và chân dài Trà Vinh rất yêu thương cậu con trai nuôi. Ảnh: Internet

Vũ Khắc Tiệp và Ngọc Trinh có mối quan hệ thân thiết hơn một thập kỷ nên việc anh gặp gỡ, yêu mến và nhận nuôi Nhật Huy cũng là điều dễ hiểu. Sau khi được Vũ Khắc Tiệp, Ngọc Trinh đỡ đầu, Nhật Huy càng có nhiều cơ hội phát triển theo con đường chuyên nghiệp. Tuy nhiên, theo chia sẻ của ông bầu quê Nam Định, mình và người thân muốn Nhật Huy phát triển thoải mái, tự nhiên, không gò ép.

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