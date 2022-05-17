Triết lý về chuyện yêu, Ngọc Trinh gây xôn xao vớì phát ngôn: 'Lựa chọn người mình thương nhất để kết hôn, không tốt sao?'

Những chia sẻ về chuyện kết hôn trong tương lai của Ngọc Trinh đang nhận được nhiều sự chú ý của dân mạng.

Sau những "sóng gió" trong chuyện tình cảm, Ngọc Trinh chọn cách giữ kín chuyện riêng tư. Mới đây, "Nữ hoàng nội y" tiếp tục thu hút sự quan tâm của dân mạng khi chia sẻ về chuyện kết hôn trong tương lai.

Cụ thể, trong Vlog được đăng tải trên kênh Youtube cá nhân, Ngọc Trinh chia sẻ: "Thật ra, mọi người không nên sốt ruột kết hôn, tình yêu-bạn cần phải thuận theo tự nhiên, tiết tấu cuộc sống của mỗi người không giống nhau. 23 tuổi kết hôn thì rất đẹp, vì người ta gặp được tình yêu sớm một chút, 35 tuổi kết hôn cũng rất đẹp, yêu chậm một chút cũng không sao".

Ngọc Trinh ngầm chia sẻ về lí do độc thân - Ảnh: Chụp màn hình

Bên cạnh đó, "Nữ hoàng nội y" còn ngầm khẳng định vì chưa gặp được người thích hợp nên vẫn độc thân bấy lâu nay. Cô tâm sự thêm: "Không phải tất cả mọi người đều rời giường vào đúng 7h sáng, đừng lấy một bát mì thịt bò để lấp đầy dạ dày, mà phải tự hỏi rằng mình có muốn ăn không? Có người vui vẻ ăn như hùm như sói, lại có người thong thả nhai kỹ nuốt chậm. Bởi vì thời gian mọi người gặp được ai đó không giống nhau, chậm rãi yêu thích, sau đó lựa chọn người mình thương nhất để kết hôn, không tốt sao?".

Ở tuổi 33, người đẹp đã có cuộc sống khiến nhiều người mơ ước - Ảnh: FBNV

Mặc dù đã ở ngoài tuổi 30, nhưng Ngọc Trinh vẫn luôn giữ được vẻ ngoài quyến rũ cùng với thần thái không lẫn với ai. Cô nàng vẫn luôn tạo được sức nóng mỗi khi xuất hiện trên mạng xã hội với những bộ trang phục đầy táo bạo. Kèm theo đó, những phát ngôn, triết lý sống của cô nàng càng khiến cô luôn nhận được công chúng chú ý.

Hiện tại, Ngọc Trinh chỉ tập trung vào việc phát triển sự nghiệp cá nhân và điều hành hoạt động kinh doanh. Cô nàng đã có cuộc sống khiến nhiều người mơ ước, tuy nhiên nhiều năm nay cô vẫn lẻ bóng một mình.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/triet-ly-ve-chuyen-yeu-ngoc-trinh-gay-xon-xao-voi-phat-ngon-lua-chon-nguoi-minh-thuong-nhat-de-ket-hon-khong-tot-sao-469356.html