Bà xã của "streamer giàu nhất Việt Nam" Xoài Non ngọt lịm trong những lần diện trang phục màu hồng

Nhan sắc của cô nàng là điều không thể bàn cãi, dù ở bất kì trạng thái nào, cô nàng vẫn luôn nhận được nhiều cơn mưa lời khen dành cho nhan sắc của mình.

Xoài Non được cộng đồng mạng biết đến không chỉ với vai trò là vợ của streamer giàu nhất Việt Nam. Cô được biết đến nhờ vào nhan sắc lai Tây khác lạ, ngoại hình xinh đẹp khiến ai nhìn cũng phải u mê.

Mới đây, bà xã Xemesis còn khiến cộng động mạng 'ngọt lịm' khi khoe outfit sân bay năng động, trẻ trung của mình.

Bà xã Xemesis năng động nhưng không kém phần nữ tính khi diện full 'cây hồng'

Cô nàng rất biết cách phối màu sao cho tổng thể trở nên hài hòa nhất, dù chỉ diện áo thun cùng quần dài đơn giản nhưng người hâm mộ vẫn hết lời khen ngợi vẻ ngoại xinh như búp bê của hot girl. Nhờ sỡ hữu làn da trắng mịn không tì vết, Xoài Non dễ dàng 'cân' tông màu kén da này.

Sự kết hợp màu hồng trên nhạt dưới đậm, đi cùng mái tóc bạch kim cùng thần thái trẻ trung năng động đã khiến cô nàng thu hút mọi ánh nhìn

Màu hồng tuy là màu nữ tính, 'bánh bèo' được phái nữa ưa thích, nhưng không phải ai cũng phù hợp để lựa chọn cho tủ đồ của mình. Thế nhưng, Xoài Non cho mọi người thấy được rằng cô nàng có thể dễ dàng 'cân' tất cả các thế loại váy áo có màu hồng, những lần cô nàng diện trang phục màu hồng đều khiến người hâm mộ hết lời xuýt xoa bời vẻ ngoài hút mắt của mình.

Sang chảnh như gái Tây với thiết kế áo hồng phồng vai, kết hợp cùng quần jean

Thanh lịch nhưng không kém phần năng động với set croptop full hồng

Đơn giản với chiếc áo sơ mi hồng cũng khiến dân tình xuýt xoa 'hết nước chấm'

Không chỉ dừng lại ở những gam màu hồng, cô nàng còn tự tin khẳng định bản thân dễ dàng phù hợp với mọi màu sắc và mọi loại trang phục khác nhau.

Màu xanh dương cũng dễ dàng bị cô nàng chinh phục

Hai màu trắng và đen luôn được hot girl 2002 dành nhiều sự ưu ái

Dù có cuộc sống giàu sang được nhiều người ngưỡng mộ nhưng bà xã Xemesis không thường diện những đồ hiệu sang trọng, đắt đỏ. Cô nàng ưa chuộng những thiết kế từ đơn giản đến cầu kì, theo đuổi các phong cách khác nhau, các xu hướng mọi bạn trẻ yêu thích. Điều này khiến cô nàng cũng trở nên gần gũi với người hâm mộ hơn và đặc biệt phong cách của cô nàng được nhiều bạn nữ học hỏi và làm theo.