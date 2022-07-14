Hoa Hậu H'Hen Niê khiến những tín đồ thời trang phải xót xa vì xài đồ hiệu như đồ rẻ tiền

H'Hen Niê được nhiều người gọi vui là Hoa hậu nghèo nhất Vbiz, bởi cuộc sống của cô khá bình dị, đơn giản so với những nàng hậu khác. Ngoài những hình ảnh lung linh khi đi dự sự kiện, trong cuộc sống đời thường hoa hậu H'Hen Niê thường lên đồ khá đơn giản và cô rất chăm mặc lại đồ cũ.

Hoa hậu H’Hen ăn mặc giản dị trong cuộc sống đời thường Ảnh: Internet

Cũng do nàng hậu không quá chú tâm vào việc sử dụng hàng hiệu, H’Hen đã không ít lần khiến dân chúng xót xa khi dùng hàng hiệu như phá. Những món đồ sang chảnh hàng chục triệu đồng, khi qua tay nàng Hậu chỉ như một món đồ rẻ tiền.

Chiếc túi tote của Louis Vuitton được nàng hậu yêu thích, khi đi sự kiện nó sẽ được H'Hen chứa cả thế giới của cô Ản:Internet

Đi dự sự kiện thì H'Hen Niê ăn mặc kiêu sa, sang chảnh nhưng trong đời thường thì cô lại có hình ảnh bình dị khác hẳn. Nàng Hậu còn chẳng ngại thẳng tay "phá" hàng hiệu khiến những món đồ sang chảnh, đắt đỏ trở nên ọp ẹp, mất dáng.

Mặc dù chiếc túi hiệu gần 70 triệu nhưng trong thời gian ngắn khi vào tay nàng Hậu đã bị tàn phá thảm thương. Ảnh: Internet

Thậm chí túi tote của Louis Vuitton là một trong những thiết kế rất được H'Hen Niê yêu thích. Thiết kế dáng túi to, tiện dụng, có thể sử dụng để đựng nhiều món đồ khác biệt. Do đó, H'Hen Niê thường mang theo mẫu túi này khi đi dự sự kiện và cả những sinh hoạt đời thường. Mặc dù chiếc túi hiệu gần 70 triệu nhưng trong thời gian ngắn khi vào tay nàng Hậu đã bị tàn phá thảm thương.

Một trong những chiếc túi hiệu "xấu số" khi vào tay của hoa hậu H'Hen khiến dân chúng không khỏi xót xa Ảnh: Internet

Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 sau đó bị trêu là "hoa hậu sang nhất Việt Nam" vì ai sở hữu đồ hiệu cũng "cưng trứng, hứng hoa", nhưng riêng H'Hen Niê lại sử dụng đồ hiệu như một món đồ rẻ tiền.

Trong tất cả mỹ nhân Vbiz, người đẹp Ê Đê thuộc top những hoa hậu bình dị với cách chi tiêu tiết kiệm, không thường xuyên mua các món thời trang đắt đỏ, do đó có thể nàng hậu không biết bảo quản đồ hiệu đúng cách dẫn đến những chiếc túi hiệu “xấu số” vô tình bị hỏng form.

Đôi giày hiệu trị giá 20 triệu đồng cũng không phải ngoại lệ, nó cũng được nàng hậu "cưng" và trọng dụng đến mứt tróc da và bong keo. Ảnh minh họa: Internet

Không chỉ riêng những chiếc túi hiệu, mà nàng Hậu cũng từng hủy hoại 1 đôi dép của Gucci trị giá 20 triệu, khi lấy xà bông để giặt. Đi chẳng được mấy lần thì đôi dép slippers Gucci đắt đỏ này đã ố vàng, tróc da và bong keo.