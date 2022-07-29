Bạch Lan Phương phản ứng cực gắt khi bị 'chê' không xứng với Huỳnh Anh

Giải trí 29/07/2022 23:21

Mới đây, Bạch Lan Phương đã có màn đáp trả đầy thâm thúy khi bị mỉa mai về ngoại hình không xứng với Huỳnh Anh đã thu hút sự chú ý của cư dân mạng.

Khi Huỳnh Anh công khai chuyện tình cảm với bà mẹ đơn thân - Bạch Lan Phương , cư dân mạng đã không khỏi bất ngờ bởi cô hơn anh 6 tuổi và đã có một con gái riêng, điều này khiến người hâm mộ nữ của Huỳnh Anh tỏ ra vô cùng tiếc nuối. Mặc kệ những lời phản đối từ cư dân mạng trong thời gian đầu quen nhau, Bạch Lan Phương và Huỳnh Anh ngày càng chiếm trọn tình cảm của khán giả vì luôn đối xử tốt với nhau.

Bạch Lan Phương phản ứng cực gắt khi bị 'chê' không xứng với Huỳnh Anh - Ảnh 1
Huỳnh Anh và Bạch Lan Phương công khai hẹn hò vào cuối năm 2020

Tuy nhiên, sau khi công khai yêu đương, nam diễn viên lại tăng cân đáng kể và bị nhiều người nhận xét mất hẳn hình ảnh điển trai trước đây. Bạch Lan Phương liên tục bị công kích từ cư dân mạng, cho rằng cô nàng 'xài như phá'. Người hâm mộ tỏ ra phản đối và liên tục so sánh Bạch Lan Phương với người yêu về ngoại hình không xứng. 

Bạch Lan Phương phản ứng cực gắt khi bị 'chê' không xứng với Huỳnh Anh - Ảnh 2
Cả hai liên tục dính vào rắc rối từ cộng đồng mạng về ngoại hình không xứng 

Liên tục bị công kích từ phía cộng đồng mạng, mới đây nữ MC đã chia sẻ dòng trạng thái thể hiện phản ứng gay gắt trước những lời mỉa mai về mình và bạn rai kém tuổi. Cụ thể, trên trang cá nhân Bạch Lan Phương đăng tải dòng trạng thái đầy thâm thúy:

'Bạn có thể không thích mình, nhưng mình tuyệt đối thấy yêu bản thân mình. Có thể các bạn thấy mình không xứng đáng được hạnh phúc, nhưng mình tin mình xứng đáng với điều đó. 

Chưa kể, nếu có phá, là phá nhan sắc nhưng người tự phá là bác ý, đâu phải mình. Làng nước biết không, bác ý bị mình nói nhiều đến mức, chờ mình đi vắng hay ngủ để lên bếp ăn tiếp đó. Oan uổng cho tui quá đây nè.

Vì vậy mình quyết tâm, ép giảm cân, kèm và theo sát từng bữa ăn, và bắt đi tập với mình đây mọi người ạ. Không thể để 2 đứa thành số 10 khi đi với nhau trong đó Phương là số 1 được.

Có thể mình không đẹp trong mắt bạn, nhưng mình đẹp trong mắt người thương mình. Mọi nỗ lực và cố gắng trong cuộc sống đều sẽ được đền đáp xứng đáng. Một biểu chiều đẹp trời, bạn nam đưa đi hóng gió. Cảnh đẹp và nên thơ quá, cứ cam thường giơ lên là có ảnh, chẳng cần sửa gì'.

Bạch Lan Phương phản ứng cực gắt khi bị 'chê' không xứng với Huỳnh Anh - Ảnh 3
Cặp đôi tự tin khoe ảnh đời thường hạnh phúc, không qua chỉnh sửa

Dòng trạng thái của cô nàng đã thu hút sự chú ý của người hâm mộ, nhiều người cho rằng vào thời buổi hiện tại việc miệt thị ngoại hình ai đó là không nên. Người hâm mộ còn tỏ ra đồng ý với quan điểm của cô nàng, cho rằng cô rất tinh tế khi chia sẻ những điều này. Dòng trạng thái đã thể hiện cô nàng bỏ ngoài tai mọi lời dèm pha và luôn giúp đỡ bạn trai thay đổi tốt lên từng ngày. Điều này cũng ngầm khẳng định, cả hai luôn trong mối quan hệ tốt đẹp, không vì những lời ra tiếng vào mà bận tâm. 

Bạch Lan Phương phản ứng cực gắt khi bị 'chê' không xứng với Huỳnh Anh - Ảnh 4

Bạch Lan Phương phản ứng cực gắt khi bị 'chê' không xứng với Huỳnh Anh - Ảnh 5
Cả hai thường xuyên chia sẻ những khoảnh khách ngọt ngào, tình tứ bên nhau

 Dưới dòng trạng thái được nữ MC chia sẻ, không ít khán giả để lại những dòng bình luận như:

-'Trời ơi. Người Huỳnh Anh đang quá đẹp chuẩn rồi. Đẹp hơn hẳn rất rất nhiều ngày xưa yêu các cô khác. '

-'Vậy là đẹp rồi, gầy quá không đẹp.'

-'Khi nào cưới đấy hai bạn.'T

Trước đó, nữ MC đã nhận lời cầu hôn và cả hai đang rục rịch chuẩn bị cho lễ cưới sắp tới khiến người hâm mộ vẫn đang nóng lòng chờ ngày cả hai về chung một nhà. 

Bạch Lan Phương phản ứng cực gắt khi bị 'chê' không xứng với Huỳnh Anh - Ảnh 6
Cặp đôi đã có màn cầu hôn khiến nhiều phải ganh tỵ 
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Từ khóa:   Huỳnh Anh Bạch Lan Phương Huỳnh Anh bạch lan phương

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