Ngọc Trinh bất ngờ tiết lộ lí do bản thân đến giờ vẫn mãi 'đóng vai gái ế'

Mới đây trên trang cá nhân của nữ hoàng nội y - Ngọc Trinh đã tung kho bộ ảnh vô cùng quyến rũ. Người đẹp diện trang phục cắt xẻ, khéo léo khoe trọn phần lưng kết hợp chiếc quần jean năng động, cá tính. Không ít lần, cô nàng sinh năm 1989 khiến dân tình phải trầm trồ khi sở hữu hàng loạt đồ hiệu có giá 'đắt xắt ra miếng'.

Loạt ảnh được người đẹp chia sẻ, khiến dân tình phải trầm tồ vì body 'quá nóng' của cô, không những vậy gu ăn mặc của 'vòng eo 56' luôn nhận được nhiều lời khen vì cách phối đồ thông minh, giúp cô nàng dễ dàng khoe triệt để những lợi thế đường cong của cơ thể.

Người hâm mộ tỏ ra yêu mến người đẹp, không quên xuýt xoa trước vẻ đẹp 'mlem' của mỹ nhân.

Không dừng lại ở đó, người đẹp còn gây chú ý dư luận ở dòng trạng thái, người đẹp bất ngờ tiết lộ lí do mình vẫn độc thân đến tận bây giờ, cụ thể cô viết: 'Mình khó yêu, khó chiều khó hiểu và khó tính nên mình độc thân'. Lí do hài hước khiến cô nàng không thể tìm được nửa kia là bởi cô 'khó yêu, khó chiều, khó hiểu, khó tính.' khiến cộng động mạng phải bật cười vì quá đúng, bởi những thứ hiện tại cô nàng đang sở hữu cũng đủ để người đẹp tự yêu chiều bản thân.

Nhiều người hâm mộ tỏ ra đồng ý với suy nghĩ của người đẹp

Cách đây không lâu, Ngọc Trinh cũng đăng tải loạt ảnh kèm dòng trạng thái: 'Mình có người yêu rồi nha. Đợi đến lúc thích hợp sẽ công khai' khiến người hâm mộ được phen hết hồn, nhưng cũng nhanh chóng bật cười 'ngã ngửa' khi biết được danh tính thật sự người yêu của Ngọc Trinh. Cô nàng chia sẻ: 'Vì mối quan hệ này chưa ổn lắm. Lúc ngủ thì thấy, lúc tỉnh thì không'.

Cộng đồng mạng cũng phải bất lực bởi những lần quăng 'thính' như thật của người đẹp.

Có cuộc sống giàu có, sang chảnh khiến nhiều người phải ganh tỵ, bên cạnh nhưng lần xuất hiện bên đồ hiệu đắt đỏ, những bữa tiệc sang trọng, cô nàng cũng rất chăm chia sẻ những hình ảnh gần gũi với áo quần và cuộc sống bình thường, giản dị lên mạng xã hội, người hâm mộ lại ngày càng yêu mến sự gần gũi của người mỹ nhân gốc Trà Vinh này.



Không đồ hiệu hay make up lộng lẫy, người đẹp Trà Vinh vẫn gây thiện cảm đến người hâm mộ nhờ vẻ ngoài thân thiện, gần gũi.

Hiện tại, "nữ hoàng nội y" vẫn "vườn không nhà trống" và đang tận hưởng cuộc sống độc thân, chuyên tâm đầu tư cho các dự án nghệ thuật. Ngọc Trinh có lẽ là người đẹp duy nhất của Vbiz luôn biết cách giữ được độ hot của mình. Có thể thấy, mọi nhất cử, nhất động của Ngọc Trinh đều nhận được sự quan tâm từ công chúng.