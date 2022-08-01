Lộ bằng chứng Lý Nhã Kỳ bí mật hẹn hò với nam rapper kém 17 tuổi, netizen bất ngờ trước danh tính của 'nhà trai'

Lý Nhã Kỳ là một trong những sao nữ nổi tiếng, có tất cả từ nhan sắc, sự nghiệp, đến độ giàu có khiến nhiều người phải ngưỡng mộ, duy chỉ có một thứ mà cô nàng không có chính là bạn trai. Nhiều lần nữ doanh nhân đã thổ lộ tâm tư, cho biết bản thân cũng rất muốn có người yêu nhưng mãi vẫn chưa tìm được người phù hợp với mình. Thế nhưng, vừa qua công chúng được phen hết hồn trước tin đồn cô nàng đã có bạn trai sau thời gian dài đóng vai 'gái ế'.

Lý Nhã Kỳ là sao nữ nổi tiếng sở hữu trong tay khối tài sản khiến nhiều người ao ước.

Mới đây Lý Nhã Kỳ đã chia sẻ loạt hình ảnh trong tiệc sinh nhật tại gia của mình. Không phải bữa tiệc xa hoa như nhiều người nghĩ, đây đơn giản chỉ là một buổi tụ họp giữa người đẹp với bạn bè. Đáng chú ý, Hieuthuhai là một trong số ít khách được Lý Nhã Kỳ mời đến biệt thự riêng dự tiệc sinh nhật cô. Họ quen nhau hai năm trước - thời điểm diễn viên sản xuất dự án cần có sự tham gia của một rapper mới trong showbiz và Hieuthuhai được lựa chọn. Nam rapper kém Lý Nhã Kỳ 17 tuổi nhưng người đẹp từng nói giữa họ dường như không có khoảng cách. Nam rapper trẻ tuổi còn tự tay đặt bánh sinh nhật cho đàn chị, kèm theo lời nhắn nhủ đầy đáng yêu: 'Mãi yêu heng', 'Bày đặt sinh nhật', 'Happy Nhàn’s Day'.