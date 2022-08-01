Lộ bằng chứng Lý Nhã Kỳ bí mật hẹn hò với nam rapper kém 17 tuổi, netizen bất ngờ trước danh tính của 'nhà trai'

Lý Nhã Kỳ và nam rapper hẹn hò khiến cộng đồng mạng vô cùng bất ngờ. Thế nhưng, hàng loạt dấu hiệu thời gian qua khiến mọi người buộc phải nghi ngờ.
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Lý Nhã Kỳ là một trong những sao nữ nổi tiếng, có tất cả từ nhan sắc, sự nghiệp, đến độ giàu có khiến nhiều người phải ngưỡng mộ, duy chỉ có một thứ mà cô nàng không có chính là bạn trai. Nhiều lần nữ doanh nhân đã thổ lộ tâm tư, cho biết bản thân cũng rất muốn có người yêu nhưng mãi vẫn chưa tìm được người phù hợp với mình. Thế nhưng, vừa qua công chúng được phen hết hồn trước tin đồn cô nàng đã có bạn trai sau thời gian dài đóng vai 'gái ế'.
Mới đây Lý Nhã Kỳ đã chia sẻ loạt hình ảnh trong tiệc sinh nhật tại gia của mình. Không phải bữa tiệc xa hoa như nhiều người nghĩ, đây đơn giản chỉ là một buổi tụ họp giữa người đẹp với bạn bè. Đáng chú ý, Hieuthuhai là một trong số ít khách được Lý Nhã Kỳ mời đến biệt thự riêng dự tiệc sinh nhật cô. Họ quen nhau hai năm trước - thời điểm diễn viên sản xuất dự án cần có sự tham gia của một rapper mới trong showbiz và Hieuthuhai được lựa chọn. Nam rapper kém Lý Nhã Kỳ 17 tuổi nhưng người đẹp từng nói giữa họ dường như không có khoảng cách. Nam rapper trẻ tuổi còn tự tay đặt bánh sinh nhật cho đàn chị, kèm theo lời nhắn nhủ đầy đáng yêu: 'Mãi yêu heng', 'Bày đặt sinh nhật', 'Happy Nhàn’s Day'.
Việc Hieuthuhai vô tư gọi Lý Nhã Kỳ bằng tên thật đủ cho thấy mối quan hệ của hai bên thân thiết như thế nào. Trong một số khung hình, cả hai còn đứng gần nhau. Trước đó, rapper trẻ tuổi nhiều lần được Lý Nhã Kỳ mời đến những buổi tiệc riêng tư. Gây xôn xao nhất vẫn là lần anh chàng về tận Vũng Tàu quê của đàn chị chơi.
Tuy nhiên, vào hôm 30/7, rapper 23 tuổi đã có những chia sẻ rằng: 'Không có chuyện tôi và chị Kỳ yêu nhau. Chúng tôi là bạn'. Trong khi đó, Lý Nhã Kỳ phủ nhận hẹn hò Hieuthuhai và từ chối chia sẻ thêm về quan hệ với đàn em. Cô cho biết đến giờ cô vẫn chưa nghĩ tới chuyện hẹn hò vì cuộc sống quá bận rộn. Nhiều người hỏi khi nào lấy chồng nhưng cô chưa bao giờ giải đáp vì thấy mọi thứ khá rối rắm. Cô chưa thực sự sẵn sàng trong một mối quan hệ. Người đẹp chưa tìm hiểu ai và thừa nhận khó có bạn trai vì khuyết điểm của mình là quá bận.
Là một người phụ nữ bản lĩnh, độc lập, cô nàng cũng có những quan điểm chọn người yêu rất rõ ràng: 'Quan điểm của tôi vẫn là phải tìm được người tâm đầu ý hợp. Làm một người chồng tốt cũng cần nhiều tính cách. Tôi mong chọn được một người phù hợp với mình, và đặc biệt phải thật sự yêu thương mình', cô tâm sự.