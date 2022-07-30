Lê Bống lên tiếng xin lỗi sau clip 'săn mây' , thái độ của netizen mới đáng chú ý

Mới đây, hot Tiktoker Lê Bống đã có động thái lên tiếng xin lỗi về hành động quay clip 'săn mây' trên máy bay của mình, điều đáng chú ý là cư dân mạng lại tỏ ra chỉ trích gây gắt nữ TikToker.

Vào tối ngày 29/7/2022, Lê Bống đã đăng một video để xin lỗi về hành động 'khơi màu' trào lưu 'săn mây' trên máy bay của mình. Trước đó, nữ TikToker đã khiến dư luận vô cùng bức xúc khi đăng tải clip TikTok ghi lại cảnh đặt điện thoại bên cửa sổ, không những vậy cô nàng còn kéo tấm rèm che cửa để quay cảnh máy bay đang cất cánh. Rất nhanh chóng hành động này của cô nàng làm dấy lên nhiều lo ngại về an toàn hàng không và liên tục nhận sự chỉ trích gây gắt từ netizen bởi hành động thiếu suy nghĩ của mình. Lê Bống nhận 'gạch đá' dữ dội cho hành động thiếu hiểu biết trên máy bay Sự việc kéo dài khoảng 2 tuần, những bình luận 'ném đá' cô nàng không có dấu hiệu ngừng lại, TikToker Lê Bống cho biết sau khi suy nghĩ về hành động của mình, 'hot girl phòng gym' đã quyết định đăng clip gửi lời xin lỗi đến mọi người vì nhận thấy sự thiếu hiểu biết của bản thân mà lại không hề nghĩ đến hậu quả nghiêm trọng có thể xảy ra.

Lê Bống chia sẻ: 'Tôi không muốn tiếp tục tình trạng có những người làm clip như vậy, làm ảnh hưởng an toàn chuyến bay và tính mạng những người xung quanh. Tôi xin chân thành xin lỗi đến đội ngũ nhân viên sân bay cũng như mọi người vì hành động thiếu hiểu biết của mình gây ảnh hưởng đến cộng đồng…'. Sau clip nhận lỗi của Lê Bống, cứ ngỡ dân tình sẽ nhẹ nhàng bỏ qua cho cô nàng, nhưng đáng chú ý là thái độ của cư dân mạng lại trở nên gây gắt hơn. Hiện video đã thu hút hơn 2 triệu lượt xem cùng hàng trăm ngàn lượt tương tác. Đa số các ý kiến đều cho rằng với 9 triệu người theo dõi, hành động tiêu cực của TikToker này sẽ có sức ảnh hưởng nghiêm trọng đến cộng đồng. Dù đã lên tiếng xin lỗi nhưng thời gian diễn ra sự việc khá lâu, cô nàng cũng đã im lặng trong khoảng thời gian đó, cộng đồng mạng tỏ ra khó chấp nhận những lời xin lỗi dù thật lòng của cô nàng.

Nhiều bình luận chỉ trích để lại cho việc cô nàng xin lỗi quá chậm trễ, thậm chí còn cho rằng đây là động thái 'lót đường' để tránh vướng những lùm xùm sau này khi hiện tại cô đã vào sâu một cuộc thi hoa hậu về hình thể. Bên cạnh những bình luận 'ném đá' không ít người hâm mộ vẫn tỏ ra đồng cảm với cô nàng, bởi đây là một trend được bắt nguồn từ nước ngoài, cô nàng chỉ là học theo mà không tìm hiểu kĩ. Là một người có tầm ảnh hưởng trên mạng xã hội, cô luôn vướng vào những thị phi không đáng có, sự việc lần này nhiều cư dân mạng cũng cho rằng 'do cô nàng xui' chứ bên nước ngoài người ta làm nhưng có bị gì đâu. Bên cạnh những chỉ trích, một số người hâm mộ cô nàng cũng tỏ ra an ủi, động viên và bỏ qua cho hành động của cô.

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https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/le-bong-len-tieng-xin-loi-sau-clip-san-may-thai-do-cua-netizen-moi-dang-chu-y-487198.html