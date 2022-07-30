Thực hư chuyện Hoa hậu Kỳ Duyên bất ngờ muốn tham gia thi Hoa hậu Hoàn vũ Hoa hậu Kỳ Duyên muốn thi Hoa hậu Hoàn vũ sau 8 năm tự 'ngâm' bản thân

Bất ngờ trong một buổi phỏng vấn, Hoa hậu Việt Nam 2014 - Nguyễn Cao Kỳ Duyên cho hay cô muốn tham gia vào đấu trường nhan sắc quốc tế.

Từng đứng ở vị trí 'đáy vực' bởi cô liên tục dính vào scandal không đáng, đến mức bị tước quyền trao vương miện cho tân hoa hậu. Trải qua nhiều thăng trầm trong sự nghiệp, Hoa hậu Kỳ Duyên đã nhanh chóng lấy lại phong độ, tự đứng dậy sau những khó khăn và dần lấy lại niềm tin của người hâm mộ bằng tài năng, thực lực và sự nỗ lực không ngừng nghỉ. Nhan sắc của Kỳ Duyên khi mới đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2014 Cuối cùng sau những nổ lực và va chạm trong giới, nàng hậu cũng đã có cho mình chỗ đứng trong showbiz Việt ngày hôm nay khiến bao người mơ ước. Trang instagram cá nhân của Hoa hậu Việt Nam 2014 Kỳ Duyên có hơn 1,5 triệu người theo dõi. Thành công mới đây của cô là vị trí huấn luyện viên của Miss Fitness Vietnam - Hoa hậu Thể thao Việt Nam 2022 khiến người hâm mộ cho rằng cô hoàn toàn xứng đáng với vị trí này và ngày càng có nhiều người yêu mến nàng hậu hơn.

Tuy nhiên, vẫn có nhiều ý kiến thắc mắc vì sao Kỳ Duyên không tham gia các đấu trường nhan sắc quốc tế, bởi với năng lực và nhan sắc hiện tại cô có thể trở thành một thí sinh nặng kí mà nhiều người h vọng. Có phải chăng cô bị chèn ép? So với gần 10 năm trước, Kỳ Duyên hôm nay không còn là cô sinh viên năm nhất bỡ ngỡ, cô trưởng thành chín chắn hơn qua những va vấp, nỗ lực. Kỳ Duyên hôm nay đang ở thời kì rực rỡ nhất. Nhan sắc hiện tại của nàng hậu tại Miss Fitness Việt Nam 2022 Trước những ý kiến thắc mắc từ người hâm mộ, mới đây trong một buổi phỏng vấn, Hoa hậu Kỳ Duyên bất ngờ nhận được câu hỏi liên quan đến tin đồn ghi danh tham gia Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022, nàng hậu ngay lập tức bộc bạch tâm tư:

'Nói có ý định tham gia thì không hẳn, bản thân mình muốn có cơ hội được đại diện Việt Nam để thi một cuộc thi quốc tế. Đối với các cuộc thi quốc tế hiện tại, mình cảm nhận được mình phù hợp với Hoa hậu Hoàn vũ, bởi vì năng lượng từ những cô gái trở thành Hoa hậu Hoàn vũ thế giới mang một nguồn năng lượng rất khủng khiếp. Mình cảm thấy nguồn năng lượng của mình cũng phù hợp với cuộc thi này, nhưng nếu muốn đến với cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ quốc tế thì buộc phải tham gia lại Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam và đăng quang trong nước rồi mới có thể đại diện ra nước ngoài chinh chiến được' Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2014 bất ngờ bộc bạch muốn tham gia vào cuộc thi quốc tế vì tự thấy bản thân đủ khả năng. Bên cạnh đó, nàng hậu còn chia sẻ về việc muốn được tham gia thêm các cuộc thi quốc tế khác. Cô cho rằng đây là một cơ duyên, nếu được cho thêm cơ hội thi quốc tế thì cô sẵn sàng đón nhận và sẽ cố gắng hết sức. Ở hiện tại, Kỳ Duyên vẫn đang cố gắng trau dồi thêm các kỹ năng trong cuộc sống cũng như nổ lực xây dựng hình ảnh bản thân ngày một tốt hơn trong mắt công chúng.

Thí sinh nặng ký của Miss Universe Thailand 2022 bất ngờ bỏ cuộc trước thềm bán kết, khiến fan quốc tế 'tiếc hùi hụi' Cuộc thi Miss Universe Thailand 2022 đang dần đi đến hồi kết để tìm ra chủ nhân của chiếc vương miện và sẽ đại diện cho quốc gia tham dự cuộc thi Miss Universe 2022.

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