Nhan sắc lão hóa ngược đẹp tựa 'búp bê' của Hoa hậu Giáng My ở tuổi 51

Đêm 30/7, đêm diễn thời trang thuộc khuôn khổ của Miss World Vietnam 2022 đã diễn ra với sự góp mặt nhiều của mỹ nhân đình đám của làng giải trí Việt: Hoa hậu Khánh Vân, Đỗ Thị Hà, Hà Kiều Anh, Lê Âu Ngân Anh, Á hậu Tường San, Ngọc Thảo, Lệ Nam,...

Đặc biệt, sự xuất hiện của hoa hậu Giáng My đã thu hút sự chú ý của truyền thông cũng như người hâm mộ bởi vẻ ngoài 'lão hóa ngược' của cựu hoa hậu. Người đẹp trình làng thảm đỏ với chiếc váy cúp ngực trễ vai đầy thanh lịch cùng làn da trắng trẻo không tì vết, nhan sắc trẻ như 'gái đôi mươi' của mỹ nhân khiến nhiều người phải ganh tỵ.