Nhan sắc lão hóa ngược đẹp tựa 'búp bê' của Hoa hậu Giáng My ở tuổi 51

Hoa hậu Đền Hùng 1992 - Giáng My gây chao đảo truyền thông và người hâm mộ bởi dung mạo 'lão hóa ngược' khi xuất hiện tại show thời trang của Miss World Vietnam.
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Đêm 30/7, đêm diễn thời trang thuộc khuôn khổ của Miss World Vietnam 2022 đã diễn ra với sự góp mặt nhiều của mỹ nhân đình đám của làng giải trí Việt: Hoa hậu Khánh Vân, Đỗ Thị Hà, Hà Kiều Anh, Lê Âu Ngân Anh, Á hậu Tường San, Ngọc Thảo, Lệ Nam,...
Đặc biệt, sự xuất hiện của hoa hậu Giáng My đã thu hút sự chú ý của truyền thông cũng như người hâm mộ bởi vẻ ngoài 'lão hóa ngược' của cựu hoa hậu. Người đẹp trình làng thảm đỏ với chiếc váy cúp ngực trễ vai đầy thanh lịch cùng làn da trắng trẻo không tì vết, nhan sắc trẻ như 'gái đôi mươi' của mỹ nhân khiến nhiều người phải ganh tỵ.
Mỹ nhân sinh năm 1971 vinh dự được ngồi tại hàng ghế đầu của show diễn, dễ dàng chiêm nghưỡng các thí sinh hoa hậu sải bước, lung linh trong những thiết kế vô cùng lộng lẫy. Người hâm mộ lại được phen xuýt xoa khi bắt ngay khoảnh khắc của cô, dủ chỉ qua vài giây của livestream nhưng mọi spotlight đổ dồn vào visual của nàng hậu, nhan sắc bất chấp cam thường trong truyền thuyết được cư dân mạng ưu ái dành cho nàng hậu.
Không thể phủ nhận rằng, bất kỳ ai chạm tuổi 51 cũng hiếm có được nhan sắc rạng rỡ như Hoa hậu Đền Hùng 1992. Giáng My đăng quang 30 năm nhưng vẫn khiến người khác 'điêu đứng' mỗi khi xuất hiện.