Lê Bống vắng mặt trong top 5 Miss Fitness Vietnam dù trước đó có màn hô tên nhận nhiều lời khen

Các thí sinh lần lượt có màn hô vang tên vô cùng ấn tượng đúng với tinh thần thể thao vốn có, tuy nhiên các khán giả cho rằng, việc hô vang tên một cách hùng hồn như 'đi đánh trận' của các thí sinh có phần không duyên dáng và phù hợp lắm so với hình tượng của một hoa hậu. Như đã 'ăn rơ' từ trước, các thí sinh hô tên lớn một cách lạ thường, trong đó các thí sinh đều kéo dài tên tỉnh thành một cách khó hiểu như Thanh Hóa, Khánh Hòa kéo dài khiến nhiều khán giả cảm thấy khó chịu khi phải nghe tiếng hét lớn của các thí sinh.

Chung kết Hoa hậu Thể thao Việt Nam đã diễn ra vào tối ngày 31/7. Sau màn catwalk của các huấn luyện viên Minh Tú - Kỳ Duyên và Thúy Vân, 30 thí sinh bắt đầu bước vào màn đồng diễn và có màn hô tên trước các khán giả. Phần thi hô vang tên gọi và quê hương là điểm đặc sắc của các cuộc thi hoa hậu, đó được xem là văn hóa buộc phải có trong các cuộc thi nhan sắc, trong đó có Hoa hậu Hoàn vũ.

Tuy nhiên sau đó, khán giả nhanh chóng tỏ ra hài lòng và liên tục đánh giá cao nữ Tiktoker Lê Bống đã có màn hô tên vô cùng hợp lí, đúng chuẩn một hình tượng hoa hậu. Trong đêm chung kết, cô nàng đã hô nhẹ tên Lê Xuân Anh - Thủ đô Hà Nội với đôi tay trước ngực. Sự nhẹ nhàng, tinh tế đúng chuẩn hoa hậu này bất ngờ khiến Lê Bống trở thành điểm nhấn và ghi điểm thanh lịch trước công chúng.

Màn hô tên nhẹ nhàng, tinh tế của nữ TikToker được khán giả đánh giá cao

Sau đó là màn công bố Top 5 Miss Fitness Vietnam, thật tiếc khi thí sinh Lê Xuân Anh - Lê Bống đội HLV Thúy Vân đã vắng mặt trong Top 5 chung cuộc. Cô gái sở hữu chiều cao 1m67 cùng số đo 3 vòng 86 - 59 - 93 cm không phải là sự lựa chọn của ban giám khảo.

Dừng chân ở Top 10 chung cuộc, nhiều ý kiến cho rằng một trong những rào cản lớn nhất để Lê Xuân Anh (Lê Bống) không có mặt tại phần ứng xử chính là ồn ào về đời tư cũng như những lần bị sờ gáy vì thái độ thiếu tính chuyên nghiệp trên sàn diễn catwalk.

Netizen cho rằng do những lùm xùm trước đó mà cô nàng đã không thể lọt vào top 10 chung cuộc

Trước thềm chung kết diễn ra, Lê Bống đã có màn 'chào sân' bằng bộ ảnh đậm chất beauty queen lên trang cá nhân. Trong quá trình tham gia cuộc thi, không ít lần cô nàng nhận về nhiều bình luận tiêu cực về phong cách catwalk thiếu chuyên nghiệp, hình thể không phù hợp với sàn runway. Tuy nhiên, để chứng minh bản thân không như mọi người nghĩ, cô nàng đã có sự nổ lực không ngừng nghỉ và tiếp thu những ý kiến từ người hâm mộ, cố gắng giảm thiểu những lỗi sai của bản thân để 'chinh chiến' ở đấu trường nhan sắc.

Tuy nhiên, được có mặt ở Top 10 Miss Fitness Vietnam 2022 chắc chắn là một kỉ niệm đẹp đẽ không bao giờ quên trong cuộc thanh xuân của cô gái 'Xuân Anh', những nổ lực không ngừng nghỉ của cô nàng cũng được khẳng định bởi sự có mặt tính đến thời điểm hiện đại. Nhiều khán giả cho rằng đây không phải là kết thúc, mà chặng đường phía trước của cô nàng mới thật sự bắt đầu, vẫn còn nhiều những dự án đang chờ cô thực hiện.