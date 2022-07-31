Sau khi chia tay bạn trai mua nhầm size giày, Á hậu Mâu Thủy nhận được lời cầu hôn người mới

Hậu trường 31/07/2022 14:23

Cuối cùng, Á hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 đã tìm thấy chàng trai nắm rõ size giày của mình!

Trưa 31/7, trên trang cá nhân mới đây, Á hậu Mâu Thủy khiến công chúng vô cùng bất ngờ khi đăng tải hình ảnh nhận lời cầu hôn từ bạn trai.

Á hậu Mâu Thủy chia sẻ: "Ai bảo em không có chồng. Giờ đây đã có đừng hòng mà ganh". Bên dưới bài đăng, Mâu Thủy cũng đăng tải hình ảnh nhận nhẫn từ bạn trai kèm dòng viết: "Yes, I do" (dịch: Vâng, em đồng ý). Danh tính người bạn trai này của Mâu Thủy vẫn chưa được tiết lộ.

Sau khi chia tay bạn trai mua nhầm size giày, Á hậu Mâu Thủy nhận được lời cầu hôn người mới - Ảnh 1
Sau khi chia tay bạn trai mua nhầm size giày, Á hậu Mâu Thủy nhận được lời cầu hôn người mới - Ảnh 2
Hình ảnh bạn trai quỳ gối, cầu hôn Á hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017. Ảnh: FBNV

Bài đăng của Mâu Thủy nhận được vô số lời chúc mừng từ chị em thân thiết như: Võ Hoàng Yến, Tuyết Lan, Kim Duyên, Ái Phương, Ngọc Hân...

Sau bài đăng của Á hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017, ai nấy cũng tò mò về dung mạo bạn trai bí ẩn của chân dài làng mốt.

Trao đổi với truyền thông, Mâu Thủy xác nhận đã được cầu hôn, song từ chối tiết lộ thêm về nửa kia.

Ngày 15/7, trước thềm chung kết Miss Supranational 2022 diễn ra, Mâu Thủy nói: "Nếu Kim Duyên đăng quang hoặc lọt vào top 3, tôi sẽ lấy chồng trong năm nay".

Vì thế, khi Kim Duyên trở thành Á hậu 2 Miss Supranational, nhiều fan yêu sắc đẹp để lại bình luận dưới status của cô với đề nghị Mâu Thủy sớm thực hiện lời hứa.

Sau khi chia tay bạn trai mua nhầm size giày, Á hậu Mâu Thủy nhận được lời cầu hôn người mới - Ảnh 3
Mâu Thủy là chân dài có tiếng trong showbiz Việt suốt nhiều năm qua. Ảnh: FBNV

Mâu Thủy tiếng về chuyện tình cảm trong showbiz. Năm 2020, cô cho biết chia tay bạn trai sau nhiều năm hẹn hò vì bạn trai chọn nhầm size giày cho cô.

"Quen nhau gần 8 năm rồi mà mua đôi giày cho mình còn sai size thì không còn gì để nói nữa. Mình nghĩ nó là ngớ ngẩn, nhưng đó là những điều quan tâm nhỏ nhặt trong cuộc sống của mình", Mâu Thủy từng nói. 

Phát ngôn này của người đẹp từng gây tranh cãi dữ dội trong cộng đồng mạng, người đồng tình nhưng cũng không ít ý kiến phản đối.

Mâu Thủy sinh năm 1992, đoạt giải quán quân cuộc thi Vietnam’s Next Top Model 2013. Năm 2017, cô tham gia Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam và trở thành á hậu 2. Mâu Thủy từng tham gia nhiều sàn diễn thời trang quốc tế: New York Fashion Week (2015), New York Couture Fashion Week... Cô trở thành mentor (cố vấn) Vietnam's Next Top Model 2019. Hiện cô là một trong những gương mặt quen thuộc của làng mốt trong nước.

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