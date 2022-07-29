Góc khuất hôn nhân của Cao Minh Đạt và bà xã kém 8 tuổi: Khao khát được làm cha ở tuổi U50, dành nhiều thời gian bên vợ

Cao Minh Đạt được đánh giá là diễn viên có thực lực, ở anh hội tụ đủ các yếu tố để trở thành một ngôi màn ảnh: từ tài năng đến ngoại hình, hài hòa cả thanh lẫn sắc. Từ khi còn là sinh viên, anh đã liên tục được mời đi diễn. Ngay cả khi Cao Minh Đạt quyết định bỏ học, chuyển sang làm nghề khác, anh vẫn nhận được lời mời tham gia phim và quay trở lại với nghề.

Nhắc tới Cao Minh Đạt , hẳn khán giả sẽ không thể quên những bộ phim đình đám mà anh từng tham gia như Những đứa con thành phố, Blouse trắng, Lục Vân Tiên, Mùi ngò gai, Sóng xô lẽ phải, Tiếng sét trong mưa, Vòng xoáy tội ác…

Suôn sẻ, may mắn trên con đường sự nghiệp nhưng chuyện tình duyên của Cao Minh Đạt dường như lại có phần lận đận. Nam diễn viên tiết lộ rằng anh từng có mối tình đầu đầy tiếc nuối từ thời sinh viên.

Nổi tiếng, tài năng và nhận được sự săn đón của rất nhiều đạo diễn, đơn vị truyền thông nhưng Cao Minh Đạt không xuất hiện nhiều trên báo chí. Thế nhưng, chỉ cần một bộ phim được lên sóng là tên tuổi của Cao Minh Đạt lại được hâm nóng và phủ rộng khắp mạng xã hội.

Sau đó, nam diễn viên còn suýt cưới tới 2 lần nhưng đều lỡ dở: "Trước đây, tôi tưởng mình đám cưới hai lần rồi nhưng cứ gần tới ngày cưới lại đổ bể. Lần đầu là năm tôi gần 30 tuổi. Lần thứ hai là năm tôi 37 tuổi. Cũng tưởng mình sẽ cưới nhưng lại không được".

Đổ vỡ quá nhiều trong chuyện tình cảm khiến Cao Minh Đạt chán nản, không còn thiết tha chuyện lập gia đình. Anh đã chấp nhận cuộc sống độc thân, cho đến năm 41 tuổi mới gặp và yêu bà xã hiện tại tên Thanh Trúc. Cả hai tổ chức đám cưới vào năm 2016, vợ Cao Minh Đạt là người ngoài ngành nghệ thuật và kém anh 8 tuổi, hôn lễ được tổ chức giản dị, không nhiều người hay biết.

Nam diễn viên "Tiếng sét trong mưa" luôn kín tiếng trong chuyện đời tư. Ảnh: Internet

Cao Minh Đạt thương yêu vợ và luôn vun vén cho tổ ấm nhỏ. Ngoài thời gian hoạt động nghệ thuật thì nam diễn viên đều ở bên vợ và đỡ đần cô công việc kinh doanh. Minh Đạt thường xuyên đưa vợ đi du lịch nhiều nơi, vừa giảm áp lực công việc vừa hâm nóng tình cảm vợ chồng.

"Bà xã cũng là tuýp người giỏi quán xuyến gia đình, đảm đang, nấu ăn rất ngon. Những món tôi thích như sườn ram, trứng chiên thịt bằm, canh chua... bà xã đều nấu xuất sắc. Tôi nghĩ đàn ông nào cũng muốn có người vợ như thế. Đặc biệt, cô ấy rất quan tâm, chăm lo đến nghề nghiệp của tôi bằng những hành động nhỏ. Chẳng hạn, khi tôi phải đi quay sớm, sợ chồng ngủ quên, cô ấy sẽ canh giờ để đánh thức. Dù không làm trong nghề nhưng cô ấy rất hiểu và chia sẻ với tôi" - Cao Minh Đạt tiết lộ về bà xã.

Ngoài công việc, nam diễn viên dành nhiều thời gian bên vợ. Ảnh: FBNV

Dù ngọt ngào là thế nhưng vợ chồng Cao Minh Đạt hiện vẫn chưa có con đầu lòng. Nam diễn viên mong muốn được lên chức bố ở tuổi U50. Anh tâm sự với VnExpress: "Chúng tôi đang khát khao có thêm một thành viên nữa trong nhà. Cũng may, hai bên nội ngoại gia đình đồng cảm với nghề diễn đi sớm về khuya của tôi nên không thúc ép chuyện sinh con".

Nam diễn viên chia sẻ thêm: "Tôi bây giờ cũng đã lớn tuổi, con cái là duyên trời cho nên mình cũng không suy nghĩ nhiều. Nếu trời cho thì tôi mong có 1, 2 đứa con vì nhiều quá nuôi không nổi. Thật sự thì tôi cũng không quá nôn nóng trong chuyện này, bà xã cũng hiểu vì chúng tôi tâm đầu ý hợp lắm."

Ở tuổi U50, mọi thứ đều viên mãn với Cao Minh Đạt, từ sự nghiệp cho đến tình cảm. Người hâm mộ mong vợ chồng nam diễn viên sẽ sớm có tin vui, để tổ ấm nhỏ có tiếng cười nói của con thơ.