Hồ Ngọc Hà đăng tin tìm giúp việc cho cặp song sinh, đưa ra yêu cầu để phục vụ 'cậu ấm cô chiêu'

Cũng như bao gia đình có điều kiện khác, Hồ Ngọc Hà luôn mong muốn dành những điều tốt nhất cho các con.

Với công việc trong ngành giải trí và kinh doanh, một ngày của Hồ Ngọc Hà luôn tất bật. Thế nên, cô cần người để san sẻ việc nhà, đặc biệt là chăm sóc cặp song sinh nay mới hơn 1 tuổi. Có đông con là chuyện vui, nhưng đôi khi cũng khiến Hà Hồ "đuối" nhẹ vì loay hoay cả ngày với 2 nhóc tỳ. Ảnh: IGNV Mới đây, thông qua Instagram, "bà mẹ bỉm sữa" đăng tải thông tin cần tìm người giúp việc, để cùng gia đình cô hỗ trợ chăm sóc 2 bé Lisa và Leon. Nữ ca sĩ viết: "Có mẹ nào biết ai dọn nhà sạch sẽ, giặt quần áo, siêng năng giới thiệu với Hà nha. Chủ yếu phục vụ anh On, chị Sa, ngày thay 4,5 bộ quần áo, ăn 4,5 bữa. Đuối".

Hồ Ngọc Hà không yêu cầu quá khắt khe đối với người giúp việc. Tuy nhiên, thông qua đây cũng cho thấy được sự chu đáo và lúc nào cũng hướng về các con của "nữ hoàng giải trí". "Cậu ấm cô chiêu" nhà Hà Hồ - Kim Lý hoạt bát, vui vẻ khiến ai nấy đều thích thú. Ảnh: IGNV Cặp song sinh của Hà Hồ hiện đang ở độ tuổi hiếu động, tinh nghịch, thế nên việc nữ ca sĩ than "đuối" cũng là điều dễ hiểu. Một ngày các bé ăn 4 đến 5 bữa và mỗi lần như vậy đều thay bộ đồ khác nhau. Nết ăn của cặp song sinh nhà Kim Lý cũng nhiều lần khiến dân tình chú ý. Nếu Lisa vẫn điềm tĩnh, ăn uống nhẹ nhàng thì Leon lại làm đồ ăn rơi vương vãi. Chính vì vậy, "cậu Ú" thường xuyên phải thay đổi trang phục khiến mẹ Hà cũng bất lực.

Lisa và Leon ăn 4,5 bữa trong một ngày. Ảnh: IGNV Hiện gia đình Hồ Ngọc Hà đang có chuyến về Thụy Điển để thăm bố mẹ chồng kết hợp du lịch tại châu Âu. Nữ ca sĩ thường xuyên chia sẻ hình ảnh hạnh phúc bên gia đình, khiến ai nấy đều ngưỡng mộ. Đặc biệt, Lisa và Leon luôn nhận được sự quan tâm từ công chúng, cặp song sinh đã có những trải nghiệm thú vị trong chuyến đi xa đầu đời. Tổ ấm hạnh phúc của Hà Hồ - Kim Lý nhận được sự yêu mến. Ảnh: IGNV Cặp song sinh nhà Hà Hồ - Kim Lý chào đời vào tháng 11/2020. Trước đó, giọng ca Cả một trời thương nhớ giấu kín chuyện bầu bí, phải gần đến ngày lâm bồn, cô mới công khai thông tin có con với Kim Lý. Từ đó, nữ ca sĩ thoải mái chia sẻ hình ảnh các con lên mạng xã hội. Hồ Ngọc Hà cho biết cô không giấu mặt hai con như hồi mới sinh Subeo - con chung với doanh nhân Cường Đôla - vì hiểu khán giả quan tâm đến đời tư của người nổi tiếng. "Con cái là tài sản lớn nhất của người phụ nữ trưởng thành, cũng là niềm vui, hạnh phúc và mục đích sống duy nhất. Không khoe các con thì còn khoe gì nữa?", Hà Hồ nói trên trang cá nhân. Hai bé Lisa va Leon sở hữu vẻ ngoài đáng yêu, các video và hình ảnh của hai bé được nhiều khán giả yêu thích, đạt tương tác cao trên mạng xã hội.

Hồ Ngọc Hà đưa cặp song sinh về Thụy Điển thăm ông bà nội, hé lộ cơ ngơi hoành tráng của nhà chồng Nữ ca sĩ đã khoe loạt ảnh về nhà bố mẹ chồng ở Thụy Điển. Trong chuyến đi còn có cả bố mẹ ruột của nữ ca sĩ và Subeo đi cùng.

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