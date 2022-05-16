Khoảnh khắc đáng yêu: Cặp sinh nhà Hồ Ngọc Hà chơi vui vẻ cùng bà ngoại, sắp về Thụy Điển thăm ông bà nội

Từ khi chào đời, cặp song sinh nhà Hồ Ngọc Hà và Kim Lý đã nhanh chóng chiếm được cảm tình rất lớn của dân mạng vì vừa dễ thương lại thông minh. Cô bé Lisa được nhận xét sở hữu tính cách nhẹ nhàng, nàng thơ trong khi đó Leon lại lém lỉnh, hài hước. 2 nhóc tì còn được ví con là bản sao chuẩn chỉnh của bố mẹ.

Mới đây, trên trang Instagram cá nhân, Hồ Ngọc Hà đã đăng tải loạt khoảnh khắc chơi đùa vui vẻ của các nhóc tì nhà mình bên bà ngoại. Có thể thấy, càng lớn, Leon và Lisa càng năng động, lém lỉnh và tinh nghịch hết nấc khiến cư dân mạng cực kì thích thú. Hơn nữa, vẻ ngoài đáng yêu và dễ thương của "cậu ấm cô chiêu" cũng làm ai nhìn vào đều phải đổ rần rần và gây mê mẩn. Dưới phần bình luận, cư dân mạng cũng dành rất nhiều lời khen cho độ đáng yêu của 2 nhóc tì.

Bên cạnh những khoảnh khắc đốn tim này, Hà Hồ cũng tiết lộ dự định sắp tới vợ chồng cô dự định đưa các con về Thụy Điển - quê nội của Leon và Lisa để cho 2 nhóc tì được gặp ông bà: 'Chủ nhật với ngoại. Và rất mong chờ chuyến đi sắp tới về quê nội'. Nhiều người mong kế hoạch của vợ chồng Hồ Ngọc Hà nhanh chóng trở thành được thực hiện, để được nhìn thấy những khoảnh khắc 2 nhóc tỳ bên ông bà nội.

Vào dịp lễ Giáng sinh năm ngoái, bố mẹ Kim Lý sang Việt Nam để thăm các con và hai cháu. Trước đó, vì Hồ Ngọc Hà sinh con trong thời điểm dịch COVID-19 đang ảnh hưởng nghiêm trọng trên thế giới, việc xuất nhập cảnh tại Việt Nam cũng khó khăn nên các con của cô chỉ được gặp ông bà nội qua điện thoại. Trong quãng thời gian lưu lại Việt Nam, bố mẹ Kim Lý có giây phút hạnh phúc bên con cháu. Trên trang cá nhân, Hồ Ngọc Hà cũng thường xuyên chia sẻ khoảnh khắc sum họp.

Bố mẹ Kim Lý dành nhiều thời gian bên 2 cháu cưng khi có cơ hội sang Việt Nam. Ảnh: FBNV

Sau 3 tháng sang Việt Nam, bố mẹ Kim Lý phải trở về lại Thụy Điển. Điều này khiến gia đình Kim Lý - Hà Hồ luyến tiếc, nhất là bố mẹ Kim Lý vì phải xa 2 cháu cưng. Mẹ Kim Lý cũng thường đăng ảnh 2 cháu lên trang cá nhân bày tỏ niềm nhớ thương.

Được biết, bố mẹ Kim Lý sống chủ yếu tại Thụy Điển. Bố chồng của Hồ Ngọc Hà là người Việt Nam, từng sống tại Sài Gòn và sau năm 1981 mới sang Thụy Điển định cư, kết hôn với mẹ của Kim Lý. Cả 2 ông bà đều từng công tác trong ngành giáo dục.

Ngoài ra, bố Kim Lý còn hoạt động kinh doanh với nhiều cửa hiệu tại Mỹ, còn mẹ anh từng làm việc cho tổ chức Liên hiệp quốc của Thụy Điển. Hiện tại, bố của nam diễn viên đã ngoài 80 tuổi, mẹ đã qua tuổi 70 nhưng sức khỏe của ông bà vẫn rất tốt.