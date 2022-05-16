Khoảnh khắc đáng yêu: Cặp sinh nhà Hồ Ngọc Hà chơi vui vẻ cùng bà ngoại, sắp về Thụy Điển thăm ông bà nội

Hậu trường 16/05/2022 07:40

Mới đây, Hồ Ngọc Hà khoe khoảnh khắc cặp song sinh Lisa và Lion đang nô đùa cùng bà ngoại. Hình ảnh đáng yêu của hai thiên thần nhỏ một lần nữa "gây sốt" cộng đồng mạng.

Từ khi chào đời, cặp song sinh nhà Hồ Ngọc HàKim Lý đã nhanh chóng chiếm được cảm tình rất lớn của dân mạng vì vừa dễ thương lại thông minh. Cô bé Lisa được nhận xét sở hữu tính cách nhẹ nhàng, nàng thơ trong khi đó Leon lại lém lỉnh, hài hước. 2 nhóc tì còn được ví con là bản sao chuẩn chỉnh của bố mẹ.

Khoảnh khắc đáng yêu: Cặp sinh nhà Hồ Ngọc Hà chơi vui vẻ cùng bà ngoại, sắp về Thụy Điển thăm ông bà nội - Ảnh 1
Cặp song sinh nhà Hồ Ngọc Hà - Kim Lý nhận được sự yêu mến từ cộng đồng mạng. Ảnh: FBNV

 

Mới đây, trên trang Instagram cá nhân, Hồ Ngọc Hà đã đăng tải loạt khoảnh khắc chơi đùa vui vẻ của các nhóc tì nhà mình bên bà ngoại. Có thể thấy, càng lớn, Leon và Lisa càng năng động, lém lỉnh và tinh nghịch hết nấc khiến cư dân mạng cực kì thích thú. Hơn nữa, vẻ ngoài đáng yêu và dễ thương của "cậu ấm cô chiêu" cũng làm ai nhìn vào đều phải đổ rần rần và gây mê mẩn. Dưới phần bình luận, cư dân mạng cũng dành rất nhiều lời khen cho độ đáng yêu của 2 nhóc tì.

Khoảnh khắc đáng yêu: Cặp sinh nhà Hồ Ngọc Hà chơi vui vẻ cùng bà ngoại, sắp về Thụy Điển thăm ông bà nội - Ảnh 2
Khoảnh khắc đáng yêu: Cặp sinh nhà Hồ Ngọc Hà chơi vui vẻ cùng bà ngoại, sắp về Thụy Điển thăm ông bà nội - Ảnh 3
Khoảnh khắc đáng yêu: Cặp sinh nhà Hồ Ngọc Hà chơi vui vẻ cùng bà ngoại, sắp về Thụy Điển thăm ông bà nội - Ảnh 4
Lisa và Leon quấn quít bên bà ngoại. Ảnh: Chụp màn hình

 

Bên cạnh những khoảnh khắc đốn tim này, Hà Hồ cũng tiết lộ dự định sắp tới vợ chồng cô dự định đưa các con về Thụy Điển - quê nội của Leon và Lisa để cho 2 nhóc tì được gặp ông bà: 'Chủ nhật với ngoại. Và rất mong chờ chuyến đi sắp tới về quê nội'. Nhiều người mong kế hoạch của vợ chồng Hồ Ngọc Hà nhanh chóng trở thành được thực hiện, để được nhìn thấy những khoảnh khắc 2 nhóc tỳ bên ông bà nội. 

Vào dịp lễ Giáng sinh năm ngoái, bố mẹ Kim Lý sang Việt Nam để thăm các con và hai cháu. Trước đó, vì Hồ Ngọc Hà sinh con trong thời điểm dịch COVID-19 đang ảnh hưởng nghiêm trọng trên thế giới, việc xuất nhập cảnh tại Việt Nam cũng khó khăn nên các con của cô chỉ được gặp ông bà nội qua điện thoại. Trong quãng thời gian lưu lại Việt Nam, bố mẹ Kim Lý có giây phút hạnh phúc bên con cháu. Trên trang cá nhân, Hồ Ngọc Hà cũng thường xuyên chia sẻ khoảnh khắc sum họp.

Khoảnh khắc đáng yêu: Cặp sinh nhà Hồ Ngọc Hà chơi vui vẻ cùng bà ngoại, sắp về Thụy Điển thăm ông bà nội - Ảnh 5

 

Khoảnh khắc đáng yêu: Cặp sinh nhà Hồ Ngọc Hà chơi vui vẻ cùng bà ngoại, sắp về Thụy Điển thăm ông bà nội - Ảnh 6
Bố mẹ Kim Lý dành nhiều thời gian bên 2 cháu cưng khi có cơ hội sang Việt Nam. Ảnh: FBNV

 

Sau 3 tháng sang Việt Nam, bố mẹ Kim Lý phải trở về lại Thụy Điển. Điều này khiến gia đình Kim Lý - Hà Hồ luyến tiếc, nhất là bố mẹ Kim Lý vì phải xa 2 cháu cưng. Mẹ Kim Lý cũng thường đăng ảnh 2 cháu lên trang cá nhân bày tỏ niềm nhớ thương.

Được biết, bố mẹ Kim Lý sống chủ yếu tại Thụy Điển. Bố chồng của Hồ Ngọc Hà là người Việt Nam, từng sống tại Sài Gòn và sau năm 1981 mới sang Thụy Điển định cư, kết hôn với mẹ của Kim Lý. Cả 2 ông bà đều từng công tác trong ngành giáo dục.

Ngoài ra, bố Kim Lý còn hoạt động kinh doanh với nhiều cửa hiệu tại Mỹ, còn mẹ anh từng làm việc cho tổ chức Liên hiệp quốc của Thụy Điển. Hiện tại, bố của nam diễn viên đã ngoài 80 tuổi, mẹ đã qua tuổi 70 nhưng sức khỏe của ông bà vẫn rất tốt.

Mới 12 tuổi, con trai Hồ Ngọc Hà - Cường Đô La đã cao ngang bố, thừa hưởng gen trội từ mẹ

Mới 12 tuổi, con trai Hồ Ngọc Hà - Cường Đô La đã cao ngang bố, thừa hưởng gen trội từ mẹ

Trẻ ở tuổi dậy thì phát triển rất nhanh. Đó là lý do vì sao cậu nhóc Subeo nhà Cường Đô La mỗi lần xuất hiện đều khiến mọi người bất ngờ về vóc dáng.

Xem thêm
Từ khóa:   Hồ Ngọc Hà Kim Lý 2 con của Hà Hồ

TIN MỚI NHẤT

Nhạc phim “Tây du ký” 1986 bị cải biên, khán giả đồng loạt lên tiếng

Nhạc phim “Tây du ký” 1986 bị cải biên, khán giả đồng loạt lên tiếng

Sao quốc tế 39 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người vợ khi đi theo tọa độ định vị điện thoại của chồng

Nỗi bàng hoàng của người vợ khi đi theo tọa độ định vị điện thoại của chồng

Tâm sự gia đình 39 phút trước
Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Tâm linh - Tử vi 54 phút trước
Chỉ sau tiếng nổ lớn rồi gây ra hỏa hoạn, 5 người tử vong, 10 người bị thương nặng

Chỉ sau tiếng nổ lớn rồi gây ra hỏa hoạn, 5 người tử vong, 10 người bị thương nặng

Video 1 giờ 9 phút trước
Nhìn lại 5 chiếc cúp cho thấy Triệu Lệ Dĩnh đã thay đổi thế nào

Nhìn lại 5 chiếc cúp cho thấy Triệu Lệ Dĩnh đã thay đổi thế nào

Sao quốc tế 1 giờ 11 phút trước
Lâm Tâm Như và Thư Kỳ tận hưởng chuyến đi Italy cùng nhau

Lâm Tâm Như và Thư Kỳ tận hưởng chuyến đi Italy cùng nhau

Sao quốc tế 1 giờ 13 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, quan lộ rộng mở, 3 con giáp sự nghiệp chạm đỉnh vinh quang, tiền tài rủng rỉnh, vận đào hoa ghé thăm

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, quan lộ rộng mở, 3 con giáp sự nghiệp chạm đỉnh vinh quang, tiền tài rủng rỉnh, vận đào hoa ghé thăm

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 16 phút trước
Đàm Tùng Vận chọn lối đi riêng giữa showbiz Trung Quốc khắc nghiệt

Đàm Tùng Vận chọn lối đi riêng giữa showbiz Trung Quốc khắc nghiệt

Sao quốc tế 1 giờ 18 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp làm 1 được 10, giàu có khó ai sánh bằng, tiền rủng rỉnh túi, Lộc Lá đầy tay, tương lai tươi sáng

Qua đêm nay, 3 con giáp làm 1 được 10, giàu có khó ai sánh bằng, tiền rủng rỉnh túi, Lộc Lá đầy tay, tương lai tươi sáng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 24 phút trước
Lý do khiến người mẹ tái hôn trào nước mắt ngay khi vừa bước chân về nhà

Lý do khiến người mẹ tái hôn trào nước mắt ngay khi vừa bước chân về nhà

Tâm sự gia đình 1 giờ 39 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?