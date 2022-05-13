Trong bộ ảnh mới nhất của mình, Hồ Ngọc Hà đã khiến cho dân tình phải xuýt xoa bởi thân hình quyến rũ của cô dù đã là "gái 3 con".

Vốn có xuất thân từ người mẫu, Hồ Ngọc Hà luôn biết cách khiến cho người khác phải sửng sốt bởi vóc dáng và trang phục của mình. Bên cạnh những lần xuất hiện với tạo hình thanh lịch, nữ tính, nữ ca sĩ cũng thường xuyên chiêu đãi công chúng với những bộ ảnh diện bikini quyến rũ. Hồ Ngọc Hà luôn biết cách khiến cho người khác phải sửng sốt bởi vóc dáng và trang phục của mình - Ảnh: Internet Mới đây, trên trang Instagram cá nhân của mình, Hồ Ngọc Hà đã đăng tải bộ ảnh khoe trọn sắc vóc với bikini lấy cảm hứng từ "lưới đánh cá". Chỉ ít lâu sau khi được tải lên, bộ ảnh này của nữ ca sĩ đã khiến dân tình hết lời khen ngợi cũng như bày tỏ sự ghen tị cho đôi chân dài miên man cùng vòng eo thon của cô.

Hồ Ngọc Hà khoe trọn sắc vóc với bikini lấy cảm hứng từ 'lưới đánh cá' - Ảnh: Instagram nhân vật Với dáng vóc này, nữ ca sĩ không hề giống một người mẹ đã có tới 3 đứa con - Ảnh: Instagram nhân vật Ở phần bình luận của bài đăng, nhiều netizen đã tỏ ra khá "bức xúc" với thân hình như thiếu nữ của Hồ Ngọc Hà. Thậm chí, có người đã để lại bình luận nửa đùa nửa thật: “Ủa rồi chị sinh con bao giờ chưa?”. Quả thật, với dáng vóc này, nữ ca sĩ không hề giống một người mẹ đã có tới 3 đứa con. Cư dân mạng 'hỏi khó' Hồ Ngọc Hà - Ảnh: Chụp màn hình Sau lần sinh đôi vừa qua, Hồ Ngọc Hà đã có thể lấy lại vóc dáng với một tốc độ chóng mặt, điều này khiến công chúng vô cùng ngưỡng mộ vì việc lấy dáng lại sau sinh vốn vô cùng khó khăn.

Hồ Ngọc Hà tiết lộ rằng cô thường dành ra 1 tiếng rưỡi mỗi ngày để tập yoga và tập tạ để lấy lại dáng sau sinh - Ảnh: Internet Chia sẻ về cách giảm cân và trở về vóc dáng cũ sau khi sinh, Hồ Ngọc Hà tiết lộ rằng cô thường dành ra 1 tiếng rưỡi mỗi ngày để tập yoga và tập tạ. Theo nữ ca sĩ, đây là hai bài tập đã giúp cơ thể cô săn chắc hơn hẳn và loại bỏ nhiều mỡ thừa. Đối với những khi đi du lịch, cô cũng không dừng các bài tập lại, còn với ngày bình thường, cô tập với huấn luyện viên cá nhân của mình tại nhà.

Mới 12 tuổi, con trai Hồ Ngọc Hà - Cường Đô La đã cao ngang bố, thừa hưởng gen trội từ mẹ Trẻ ở tuổi dậy thì phát triển rất nhanh. Đó là lý do vì sao cậu nhóc Subeo nhà Cường Đô La mỗi lần xuất hiện đều khiến mọi người bất ngờ về vóc dáng.

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