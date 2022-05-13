Mới 12 tuổi, con trai Hồ Ngọc Hà - Cường Đô La đã cao ngang bố, thừa hưởng gen trội từ mẹ

Hậu trường 13/05/2022 09:47

Trẻ ở tuổi dậy thì phát triển rất nhanh. Đó là lý do vì sao cậu nhóc Subeo nhà Cường Đô La mỗi lần xuất hiện đều khiến mọi người bất ngờ về vóc dáng.

Cách đây ít giờ, doanh nhân Cường Đô La chia sẻ khoảnh khắc cùng 2 con Subeo, Suchin ra ngoài đi dạo. Trong những bức ảnh chụp trên phố của nam doanh nhân, Subeo cho thấy chiều cao ấn tượng khi đã bằng bố. Thậm chí, trong khoảnh khắc chụp sau lưng, con trai và Cường Đô La như "cùng cỡ", khiến dân mạng hài hước bảo "giống anh em".

Mới 12 tuổi, con trai Hồ Ngọc Hà - Cường Đô La đã cao ngang bố, thừa hưởng gen trội từ mẹ - Ảnh 1
Cường Đô La khoác vai con trai đi dạo. Ảnh: FBNV
Mới 12 tuổi, con trai Hồ Ngọc Hà - Cường Đô La đã cao ngang bố, thừa hưởng gen trội từ mẹ - Ảnh 2
Subeo đã cao ngang ngửa bố. Ảnh: Internet

Dưới phần bình luận, dân mạng thể hiện sự trầm trồ với vóc dáng ngày càng cao lớn, chẳng mấy mà vượt qua bố của Subeo. 

Mới 12 tuổi, con trai Hồ Ngọc Hà - Cường Đô La đã cao ngang bố, thừa hưởng gen trội từ mẹ - Ảnh 3
Bình luận của CĐM bên dưới bài đăng - Ảnh chụp màn hình

"Bố cháu sắp có bờ vai lớn nương tựa rồi. Anh hai lớn nhanh quá"; "Subeo nay cao bằng bố rồi"; "Cao bằng ba rồi"; "Subeo lớn bằng ba Cường rồi"; "Bố lớn chậm hơn Subeo rồi"; "Cao bằng ba rồi con trai", "Lướt qua ảnh tưởng anh em"..., hàng loạt bình luận thu hút sự chú ý.

Trò chuyện với bạn bè, nam doanh nhân cũng hào hứng thừa nhận con trai lớn nhanh.

Cũng theo nhận xét của nhiều người, Subeo có gương mặt nhiều nét giống bố, nhưng thân hình lại mang gen mẹ nhiều hơn. Cậu nhóc được thừa hưởng chiều cao và đôi chân dài từ Hồ Ngọc Hà.

Mới 12 tuổi, con trai Hồ Ngọc Hà - Cường Đô La đã cao ngang bố, thừa hưởng gen trội từ mẹ - Ảnh 4
Subeo thừa hưởng gen cao từ mẹ. Ảnh: FBNV

Trong những hình ảnh chụp với mẹ, Subeo cũng khiến nhiều người ngạc nhiên vì cậu bé đã cao gần bằng nữ ca sĩ. Với đà phát triển này, chẳng mấy chốc nữa Subeo có thể cao lớn hơn cả mẹ.

Mới 12 tuổi, con trai Hồ Ngọc Hà - Cường Đô La đã cao ngang bố, thừa hưởng gen trội từ mẹ - Ảnh 5
Vóc dáng lớn phổng phao của Subeo ngoài việc sở hữu gen trội của mẹ thì còn do được nuôi dạy tốt. Cậu bé được bố mẹ cho tham gia nhiều hoạt động thể thao để phát triển chiều cao và thể chất như bóng rổ, chạy bộ, bơi lội...

Subeo là con trai đầu lòng của Hồ Ngọc Hà và doanh nhân Cường Đô La. Cậu bé chào đời năm 2010. Sau thời gian mặn nồng, cặp đôi khiến nhiều người tiếc nuối khi thông báo chia tay.

Hiện, Hà Hồ có Kim Lý, Cường Đô la cưới Đàm Thu Trang nhưng họ khéo léo biết cách kết nối bạn đời của mình với bé Subeo, trở thành đứa trẻ hạnh phúc nhất khi có thêm nhiều sự yêu thương, sự quan tâm. Khi cha và mẹ đều có thêm em, cậu bé không những không tỏ ra lạc lõng mà ngược lại, cậu bé được vui chơi nhiều hơn với các em, gần gũi cha mẹ hơn. 

Mặc dù là con của doanh nhân giàu có và ca sĩ nổi tiếng, nhưng Subeo tỏ ra vô cùng giản dị. Cậu bé chỉ thích mặc áo thun và quần short đơn giản. Ngay cả giày dép, phụ kiện của Subeo cũng giản dị đến bất ngờ. Cậu bé còn được khen ngợi bởi tích cách ngoan ngoãn, lễ phép. 

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Từ khóa:   Subeo Cường Đô La Hồ Ngọc Hà

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