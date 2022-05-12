Bóc giá xế hộp Cường Đô La tặng bà xã, 'đại gia phố núi' quả là 'không phải dạng vừa'

Hậu trường 12/05/2022 10:27

Khi biết giá của chiếc xe Porsche 911 GT3 mới tậu cho bà xã, dân tình không khỏi giật mình.

Trên Facebook cá nhân, doanh nhân Nguyễn Quốc Cường chia sẻ việc sẽ tặng Đàm Thu Trang chiếc Porsche 911 GT3 mới tậu. Theo đó, sau khi cầm lái chiếc 911 ra đường, Đàm Thu Trang đã chụp lại và gửi cho chồng cùng lời nhắn: "Đi khá thích đấy. Xe xịn ghê". Doanh nhân từ phố núi cũng nhanh chóng đáp: "Hợp với Thu Trang đấy. Tặng Thu Trang luôn".

Sau đó, doanh nhân này đã chụp màn hình cuộc hội thoại trên rồi đăng tải với caption: "Đang ở công ty thì nhận được tin vợ nhắn thế này... Theo các bạn mình có nên tặng luôn để xin mua chiếc khác không cả nhà?!". Như vậy, theo câu nói này, dường như vị doanh nhân chơi xe nổi tiếng này định tặng xe cho bà xã để... xin mua chiếc khác.

Bóc giá xế hộp Cường Đô La tặng bà xã, 'đại gia phố núi' quả là 'không phải dạng vừa' - Ảnh 1
Bóc giá xế hộp Cường Đô La tặng bà xã, 'đại gia phố núi' quả là 'không phải dạng vừa' - Ảnh 2
Cường Đô La chia sẻ đoạn tin nhắn với vợ. Ảnh: FBNV

Được biết, chiếc Porsche 911 GT3 về tay doanh nhân Cường Đô La từ cuối tháng 3/2022. Xe được đưa về Việt Nam thông qua một đại lý nhập khẩu tư nhân ở TP.HCM và ra biển hồi tháng 4, với giá bán đồn đoán hơn 17 tỷ đồng. Trong khi đó, chính hãng Porsche Việt Nam hiện đang phân phối 911 GT3 với giá tiêu chuẩn 12,65 tỷ đồng, chưa bao gồm các tùy chọn. 

Porsche 911 GT3 thế hệ thứ 7 của doanh nhân phố núi sở hữu màu sơn xanh dương Shark Blue. Trong danh sách tùy chọn của mẫu GT3 tại nước ngoài, màu sơn này có giá lên tới 4.220 USD (tương đương gần 100 triệu đồng).

Bóc giá xế hộp Cường Đô La tặng bà xã, 'đại gia phố núi' quả là 'không phải dạng vừa' - Ảnh 3
Porsche 911 GT3 của Cường Đô La. Ảnh: Vietnamnet

Từ lâu, Cường Đô La nổi tiếng là dân chơi siêu xe xành điệu. Từ khi dọn về tổ ấm mới cùng bà xã Đàm Thu Trang, anh cũng dành một không gian rộng trong căn biệt thự để trưng diện những "chiến mã" của mình. 

Bóc giá xế hộp Cường Đô La tặng bà xã, 'đại gia phố núi' quả là 'không phải dạng vừa' - Ảnh 4
Vợ chồng Cường Đô La - Đàm Thu Trang sở hữu dàn siêu xe khủng. Ảnh: FBNV

Nơi để các siêu xe trong nhà của vợ chồng Cường Đô La không những sang - xịn - mịn, mà còn hiếm có ở Việt Nam. Trong clip được đại gia phố núi tiết lộ, thiết kế phòng khách được anh kết nối thông với khu để xe. Xu hướng này đã được nhiều tay chơi giàu có trên thế giới áp dụng.

Đặc biệt hơn cả là vị trí cầu nâng thủy lực, đủ diện tích cho một chiếc xe. Chỉ bằng vài thao tác điều khiển, cầu nâng sẽ đưa chiếc xe lên vị trí tầng 2 - cũng chính là phòng khách. Điều này giúp chủ xe chỉ việc tiến thẳng vào không gian chính của căn nhà.

Những "chiến mã" bạc tỷ này được đại gia phố núi bảo dưỡng, chăm sóc rất kỹ lưỡng. Đặc biệt, Đàm Thu Trang cũng có sở thích sưu tập siêu xe giống như chồng. Sự đồng điệu về đam mê tốc độ của cặp đôi nổi tiếng khiến nhiều người trầm trồ. Về phía Đàm Thu Trang, cô nhận được lời khen về sự khéo léo và tâm lý trong việc giữ lửa hôn nhân. 

Cường Đô La khoe ảnh quý tử vui vẻ bên hội bạn ngày cuối tuần, mẹ ruột Đàm Thu Trang liền nói câu này!

Cường Đô La khoe ảnh quý tử vui vẻ bên hội bạn ngày cuối tuần, mẹ ruột Đàm Thu Trang liền nói câu này!

Chỉ 1 câu nói, mẹ ruột Đàm Thu Trang đã thể hiện thái độ với con riêng của Cường Đô La.

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Từ khóa:   Cường Đô La Đàm Thu Trang Cường Đô La và vợ

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