Clip Hồ Ngọc Hà tiết lộ sự thật chuyện làm 'người thứ 3' bất ngờ nóng lại, dân mạng vẫn chưa thể tha thứ

Hậu trường 20/06/2022 14:36

Mọi thứ đã trôi vào dĩ vãng nhưng dấu vết thì không thể xóa nhòa, ồn ào "người thứ 3" của Hồ Ngọc Hà vẫn còn đó và khán giả chưa thể nào quên.

Từ một người mẫu, Hồ Ngọc Hà lấn sân sang nghiệp cầm ca và giành không ít vinh quang trên con đường nghệ thuật. Hà có trái tim sắt bén và cái đầu tỉnh táo để nhìn nhận về con đường mình đang đi. Dù có những tranh cái xung quanh con đường nghệ thuật của Hồ Ngọc Hà, nhưng không thể phủ nhận tài năng và sự nỗ lực vươn lên của nữ ca sĩ này. Trong nhiều năm qua, danh xưng "nữ hoàng giải trí" vẫn khó có ai vượt qua được Hồ Ngọc Hà. Từ đây cho thấy được tầm ảnh hưởng của giọng ca người Quảng Bình trong showbiz Việt.

Clip Hồ Ngọc Hà tiết lộ sự thật chuyện làm 'người thứ 3' bất ngờ nóng lại, dân mạng vẫn chưa thể tha thứ - Ảnh 1
Hồ Ngọc Hà đẹp - điều này không ai phủ nhận. Cô tài năng - cũng chẳng ai thể chối cãi. Ảnh: Internet

 

Thế nhưng, ngỡ đã có tất cả thì năm 2015, Hồ Ngọc Hà bất ngờ vướng vào scandal chấn động khi vướng vào ồn ào yêu một người đàn ông đã có vợ con - doanh nhân Chu Đăng Khoa. Lúc đó, dù không thừa nhận nhưng giọng ca Cả một trời thương nhớ liên tiếp lộ ảnh tình cảm với đại gia kim cương này. Đỉnh điểm là vào ngày 14/2/2016, cô khoe ảnh đón Valentine tại Thái Lan. Cùng lúc đó, ảnh nữ ca sĩ nắm tay người đàn ông này đi mua sắm ở xứ Chùa vàng lan truyền với tốc độ chóng mặt trên mạng xã hội.

Clip Hồ Ngọc Hà tiết lộ sự thật chuyện làm 'người thứ 3' bất ngờ nóng lại, dân mạng vẫn chưa thể tha thứ - Ảnh 2
Clip Hồ Ngọc Hà tiết lộ sự thật chuyện làm 'người thứ 3' bất ngờ nóng lại, dân mạng vẫn chưa thể tha thứ - Ảnh 3
Hình ảnh Hồ Ngọc Hà thân mật bên đại gia buôn sừng tê giác từng gây bão dư luận trong quá khứ. Ảnh: Internet

 

Về phía vợ Chu Đăng Khoa, chị Vân Anh, đã không ít lần dùng lời lẽ sâu cay để "dằn mặt" Hà Hồ trên mạng. Song, trong dòng trạng thái được đăng vào 26/11, người phụ nữ này đã nhận thua. "Trong tình cảm làm gì có chuyện bảo thua cuộc hay thắng cuộc. Tôi chỉ thua bản thân tôi, thua sự mưu mô, hèn hạ bất chấp thủ đoạn để đạt mục đích mà không cần nghĩ đến hậu quả của ê-kíp nhà em".

Trước sức ép dư luận, cuộc tình này kết thúc trong im lặng và sau đó được Đàm Vĩnh Hưng – người anh thân thiết trong nghề của Hà Hồ xác nhận. Có lẽ đây chính là mối tình nhiều sóng gió nhất đối với người đẹp gốc Quảng Bình.

Từ đó đến nay Hà Hồ vẫn chưa một lần lên tiếng giải thích rõ hay thanh minh. Điều duy nhất nữ ca sĩ làm là giữ im lặng và khẳng định mình không khiến ai tổn thương. Bẵng đi một thời gian, Hồ Ngọc Hà đến với Kim Lý và bắt đầu thay đổi được định kiến về mình. Hiện tại cô lại là hình mẫu bà mẹ ba con được ngưỡng mộ.

Giữa lúc mọi chuyện tưởng chừng đã trôi vào quá khứ, mới đây mạng xã hội TikTok lại lan truyền clip một cuộc phỏng vấn của Hồ Ngọc Hà. Trong đó, nữ ca sĩ thẳng thắn đề cập đến những thị phi bủa vây mình, đặc biệt là chuyện làm người thứ 3 năm nào.

Clip Hồ Ngọc Hà tiết lộ sự thật chuyện làm 'người thứ 3' bất ngờ nóng lại, dân mạng vẫn chưa thể tha thứ - Ảnh 4
Hà Hồ trong lần đối diện về scandal làm người thứ 3. Ảnh: Internet

 

Cụ thể, Hồ Ngọc Hà tâm sự: “Chị đã từng thừa nhận mình sai. Nhưng sai không phải do hoàn cảnh mà do bản năng của mình quá mạnh. Hôm nay chị xin được nói thật lòng, mọi người vẫn thường đặt, gán ghép cho chị một cái biệt danh không mấy hay ho ngỡ rằng mình vào nhà người ta để mình có thể cướp đi một điều gì đấy, nhưng hoàn cảnh hoàn toàn không phải như vậy.

Những người hiểu mình rất ít, còn những người hiểu lầm mình rất nhiều. Mà cứ phải đi chứng minh rằng mình không sai thế này, mình đúng thế kia, thế này thế khác. Thì cuối cùng tất cả những người xung quanh và mọi người đều chỉ thấy rằng là ai cũng sẽ tổn thương mà thôi”.

Thời điểm bài phỏng vấn được đăng tải, fan Hồ Ngọc Hà cho rằng đây sẽ là lời giải thích rõ ràng cho những tin đồn không hay bủa vây nữ ca sĩ. Thế nhưng, hiện tại cư dân mạng lại không cho là như vậy.

Nhiều người vẫn buông lời lẽ nặng nề nhắm vào Hà Hồ sau khi xem đoạn phỏng vấn. Theo họ nữ ca sĩ chỉ đang bao biện cho việc làm của mình, sự thật về mối tình ngoài luồng năm nào vẫn không thể thay đổi. Ồn ào tình ái cũ một lần nữa lại bị khui lại.

“Oan à? Chị thuê người chụp ảnh đại gia bế chị lên xe, thách thức cả vợ cả cơ mà”.

“Giật chồng là bản năng sao?”.

“Người tổn thương nhất vẫn là chị vợ”.

“Chị nói hay quá, nhưng chị im đi thì hay hơn”.

“Sai là sai, không có giải thích gì hết. Đừng lấy bản năng ra để thanh minh”.

“Nhận sai nhưng sau đó lại bao biện cho cái sai của mình thì không bao giờ thay đổi được đâu”.

"Khéo léo, thông minh như chị mà để mọi người hiểu nhầm vụ làm tiểu tam được thì không hiểu là cố tình hay vô ý”.

“Tẩy trắng kinh quá, nhớ lại vụ đó là lại ghét bà này”.

Clip Hồ Ngọc Hà tiết lộ sự thật chuyện làm 'người thứ 3' bất ngờ nóng lại, dân mạng vẫn chưa thể tha thứ - Ảnh 5
Clip Hồ Ngọc Hà tiết lộ sự thật chuyện làm 'người thứ 3' bất ngờ nóng lại, dân mạng vẫn chưa thể tha thứ - Ảnh 6
Clip Hồ Ngọc Hà tiết lộ sự thật chuyện làm 'người thứ 3' bất ngờ nóng lại, dân mạng vẫn chưa thể tha thứ - Ảnh 7
Clip Hồ Ngọc Hà tiết lộ sự thật chuyện làm 'người thứ 3' bất ngờ nóng lại, dân mạng vẫn chưa thể tha thứ - Ảnh 8
Clip Hồ Ngọc Hà tiết lộ sự thật chuyện làm 'người thứ 3' bất ngờ nóng lại, dân mạng vẫn chưa thể tha thứ - Ảnh 9
Clip Hồ Ngọc Hà tiết lộ sự thật chuyện làm 'người thứ 3' bất ngờ nóng lại, dân mạng vẫn chưa thể tha thứ - Ảnh 10
Dân mạng vẫn chưa thể tha thứ cho Hồ Ngọc Hà sau ồn ào chấn động năm xưa. Ảnh: Chụp màn hình

 

Đoạn clip phỏng vấn này đã có từ 3 năm trước, trong một lần nữ ca sĩ nhận lời chia sẻ với một trang tin nổi tiếng. Không rõ lý do vì sao giờ đây nó lại bị khui lại.

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Từ khóa:   Hồ Ngọc Hà Chu Đăng Khoa Hà Hồ

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