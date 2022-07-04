Hồ Ngọc Hà đưa cặp song sinh về Thụy Điển thăm ông bà nội, hé lộ cơ ngơi hoành tráng của nhà chồng

Hậu trường 04/07/2022 14:19

Nữ ca sĩ đã khoe loạt ảnh về nhà bố mẹ chồng ở Thụy Điển. Trong chuyến đi còn có cả bố mẹ ruột của nữ ca sĩ và Subeo đi cùng.

Mới đây Hồ Ngọc Hà - Kim Lý cùng Subeo (hay còn biết đến là Henry) và cặp song sinh Lisa - Leon đã đến Thụy Điển thăm ông bà sau thời gian dài chờ đợi. Các bé đã có nhiều khoảnh khắc thú vị, nhanh chóng làm quen với môi trường ở vùng đất Bắc Âu.

Đây là chuyến về quê nội đầu tiên của Lisa và Leon, bởi thời gian 2 nhóc tỳ chào đời cũng là đỉnh điểm dịch bệnh bùng phát. Đến nay các bé đã hơn 1 tuổi, cùng trong khoảng thời gian nghỉ hè của Subeo do đó Hồ Ngọc Hà và Kim Lý đã tranh thủ sắp xếp công việc, lịch trình để đưa cả ba con sang Thụy Điển để thăm ông bà nội. 

Hồ Ngọc Hà đưa cặp song sinh về Thụy Điển thăm ông bà nội, hé lộ cơ ngơi hoành tráng của nhà chồng - Ảnh 1
Hồ Ngọc Hà đưa cặp song sinh về Thụy Điển thăm ông bà nội, hé lộ cơ ngơi hoành tráng của nhà chồng - Ảnh 2
Lisa và Leon vui chơi trong khu vườn xanh mát của ông bà nội. Ảnh: IG Henry Lisa Leon

 

Qua những hình ảnh được chia sẻ trên mạng xã hội, có thể thấy dù vừa trải qua chặng bay dài nhưng Leon và Lisa vô cùng hứng khởi. Hai nhóc tì liên tục chạy nhảy trong vườn nhà ông bà nội với sự thích thú khám phá. Cả hai còn bày trò phá khu vườn rộng thênh thang được ông bà nội chăm sóc mỗi ngày. Hồ Ngọc Hà chăm chỉ đứng sau máy quay ghi lại những khoảnh khắc ý nghĩa trong dịp đoàn tụ của các thành viên.

Đây cũng là lần hiếm hoi cơ ngơi gia đình Kim Lý tại Thụy Điển được chia sẻ. Không gian sống được bao phủ bởi màu xanh ngát của cây trái xum xuê, thảm cỏ cùng tiểu cảnh. Toàn bộ có diện tích thoáng đãng, rộng rãi như một công viên thu nhỏ.

Hồ Ngọc Hà đưa cặp song sinh về Thụy Điển thăm ông bà nội, hé lộ cơ ngơi hoành tráng của nhà chồng - Ảnh 3
Không gian sống của bố mẹ Kim Lý tại Thụy Điển có rất nhiều cây xanh, bãi cỏ rộng lớn. Ảnh: IG henrylisaleon

 

Hồ Ngọc Hà đưa cặp song sinh về Thụy Điển thăm ông bà nội, hé lộ cơ ngơi hoành tráng của nhà chồng - Ảnh 4
Hồ Ngọc Hà đưa cặp song sinh về Thụy Điển thăm ông bà nội, hé lộ cơ ngơi hoành tráng của nhà chồng - Ảnh 5
Cơ ngơi rộng lớn, có khuôn viên như một công viên. Các bé thoải mái chơi đùa, chạy nhảy. Ảnh: IG henrylisaleon

 

Hồ Ngọc Hà đưa cặp song sinh về Thụy Điển thăm ông bà nội, hé lộ cơ ngơi hoành tráng của nhà chồng - Ảnh 6
Hồ Ngọc Hà đưa cặp song sinh về Thụy Điển thăm ông bà nội, hé lộ cơ ngơi hoành tráng của nhà chồng - Ảnh 7
Hồ Ngọc Hà đưa cặp song sinh về Thụy Điển thăm ông bà nội, hé lộ cơ ngơi hoành tráng của nhà chồng - Ảnh 8
Hai nhóc tỳ song sinh chơi đùa cùng ông bà. IG henrylisaleon

 

Hồ Ngọc Hà đưa cặp song sinh về Thụy Điển thăm ông bà nội, hé lộ cơ ngơi hoành tráng của nhà chồng - Ảnh 9
Cả gia đình Hồ Ngọc Hà - Kim Lý đang có chuyến nghĩ dưỡng đáng nhớ tại đất nước Bắc Âu. Ảnh: IG henrylisaleon

 

Được biết, bên trong căn biệt thự của nhà Kim Lý đa phần sử dụng chất liệu bằng gỗ toát lên không khí ấm cúng mà cũng không mất đi phần sang trọng.

Hồ Ngọc Hà đưa cặp song sinh về Thụy Điển thăm ông bà nội, hé lộ cơ ngơi hoành tráng của nhà chồng - Ảnh 10
Không gian bên trong ấm cúng với chất liệu gỗ. Ảnh: IG Hồ Ngọc Hà

 

Hồ Ngọc Hà đưa cặp song sinh về Thụy Điển thăm ông bà nội, hé lộ cơ ngơi hoành tráng của nhà chồng - Ảnh 11
Phía trước căn biệt thự của nhà Kim Lý tại Thụy Điển. Ảnh: IG Hồ Ngọc hà

 

Cả bố và mẹ chồng Hà Hồ đều có thời gian công tác trong ngành giáo dục trước khi về nghỉ hưu. Ngoài ra, bố đẻ Kim Lý còn sở hữu nhiều cửa hiệu có tiếng tại Thụy Điển. Mẹ đẻ Kim Lý từng làm việc cho tổ chức Liên hiệp quốc tại Thụy Điển.

Hồ Ngọc Hà đưa cặp song sinh về Thụy Điển thăm ông bà nội, hé lộ cơ ngơi hoành tráng của nhà chồng - Ảnh 12
Bố mẹ Kim Lý rất yêu mến Hồ Ngọc Hà, ngược lại nữ ca sĩ cũng kính trọng 2 đấng sinh thành của chồng. Ảnh: IG Hồ Ngọc Hà

 

Hiện tại, bố mẹ Kim Lý đều đã nghỉ hưu, dành thời gian để nghỉ ngơi, quây quần bên con cháu. Khoảng thời gian yêu nhau, Hà Hồ và gia đình cô cũng từng sang Thụy Điển thăm gia đình Kim Lý. Mặc dù khác biệt về văn hóa và khoảng cách địa lý nhưng từ sau khi kết hôn và trở thành con dâu trong nhà, "nữ hoàng giải trí" Hồ Ngọc Hà luôn giữ mối quan hệ tốt đẹp với bố mẹ chồng. 

Hồi tháng 12/2021, bố mẹ Kim Lý đã chủ động sang Việt Nam thăm 2 cháu sau thời gian dài xa cách.

Trong quãng thời gian lưu lại Việt Nam, bố mẹ Kim Lý có giây phút hạnh phúc bên con cháu. Trên trang cá nhân, Hồ Ngọc Hà cũng thường xuyên chia sẻ khoảnh khắc sum họp.

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Từ khóa:   Hồ Ngọc Hà Kim Lý Lisa - Leon

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