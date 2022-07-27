'Vua cá Koi' lộ vẻ ngoài già chát khi đứng cạnh Lam Trường dù nhỏ tuổi hơn

Hậu trường 27/07/2022 14:47

Đứng cạnh "ông chú trẻ mãi không già" của showbiz Việt, "vua cá Koi" vô tình để lộ dấu hiệu tuổi tác, như đàn anh dù kém nam ca sĩ 1 tuổi.

Mới đây, khi "tháp tùng" vợ đi diễn, "Vua cá Koi" Thắng Ngô có cơ hội gặp gỡ thần tượng một thời của mình là ca sĩ Lam Trường: "'Từ khi quen em, anh đã biết bối rối'... Lẩm nhẩm lời bài này gần 20 năm, nay mới có tấm ảnh với người làm cho bài hát ngự trị Làn sóng xanh một thời".

'Vua cá Koi' lộ vẻ ngoài già chát khi đứng cạnh Lam Trường dù nhỏ tuổi hơn - Ảnh 1
Đại gia Thắng Ngô có cơ hội gặp gỡ Lam Trường khi đưa vợ đi diễn. Ảnh: FBNV

Thế nhưng, điều khiến dân mạng quan tâm chính là sự chênh lệch ngoại hình của đại gia Thắng Ngô và ca sĩ Lam Trường. 

Nhìn ảnh nhiều người đoán "Vua cá Koi" hơn tuổi "anh Hai" nhưng thực tế không phải vậy. Trong khi Thắng Ngô (sinh năm 1975 - 47 tuổi) thì ca sĩ Lam Trường (sinh năm 1974 - 48 tuổi). Nghĩa là so sánh về tuổi thì "Vua cá Koi" kém anh Hai 1 tuổi. Nhưng khi đặt ngoại hình lên bàn cân, Thắng Ngô trông già dặn hơn Lam Trường rất nhiều. 

'Vua cá Koi' lộ vẻ ngoài già chát khi đứng cạnh Lam Trường dù nhỏ tuổi hơn - Ảnh 2
'Vua cá Koi' lộ vẻ ngoài già chát khi đứng cạnh Lam Trường dù nhỏ tuổi hơn - Ảnh 3
'Vua cá Koi' lộ vẻ ngoài già chát khi đứng cạnh Lam Trường dù nhỏ tuổi hơn - Ảnh 4
Ở độ tuổi U50, "Anh Hai" Lam Trường vẫn còn trẻ trung, phong độ. Ảnh: FBNV

 

'Vua cá Koi' lộ vẻ ngoài già chát khi đứng cạnh Lam Trường dù nhỏ tuổi hơn - Ảnh 5
'Vua cá Koi' lộ vẻ ngoài già chát khi đứng cạnh Lam Trường dù nhỏ tuổi hơn - Ảnh 6
'Vua cá Koi' lộ vẻ ngoài già chát khi đứng cạnh Lam Trường dù nhỏ tuổi hơn - Ảnh 7
Trong khi đó, dù nhỏ hơn Lam Trường 1 tuổi nhưng đại gia Thắng Ngô già dặn hơn nhiều. Ảnh: FBNV

Đại gia Thắng Ngô được biết đến là doanh nhân giàu có, nổi tiếng trong giới chơi cá Koi ở Việt Nam. Thời gian qua, đời tư của vị doanh nhân U50 này liên tục được nhắc đến sau khi làm đám cưới với vợ trẻ Hà Thanh Xuân. 

Nhiều người cho rằng, doanh nhân Thắng Ngô "giàu đổi bạn, sang đổi vợ", phụ bạc người phụ nữ cùng anh gắn bó những năm tháng khổ cực trong lúc khởi nghiệp. Tuy nhiên, "vua cá Koi" đã lên tiếng phủ nhận việc ngoại tình, dẫn đến ly hôn người vợ đầu. Doanh nhân này cho biết, anh và vợ cũ xảy ra những mâu thuẫn không thể hàn gắn dẫn đến chia tay, sau đó mới đến với Hà Thanh Xuân.

Sau đó, vợ cũ Thắng Ngô cũng lên tiếng cho biết chưa bao giờ đổ lỗi cho người thứ ba nào, Hà Thanh Xuân không có lỗi trong chuyện này. 

Hiện tại, "vua cá Koi" và vợ trẻ đang tận hưởng những ngày tháng hạnh phúc bên nhau. Họ liên tục cập nhật hình ảnh hạnh phúc bất chấp ồn ào.

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Từ khóa:   Lam Trường vua cá koi Thắng Ngô

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