'Vua cá Koi' gọi những người công kích bà xã là 'không có não, đang thèm khát như vợ tôi'

Vài tuần nay, Hà Thanh Xuân trở về Mỹ để chạy show còn nam doanh nhân vẫn ở Việt Nam làm việc. Thế nhưng mới đây, khi sắp xếp được mọi thứ, "vua cá Koi" sang Mỹ thăm vợ cũng như tận hưởng kỳ nghỉ tại xứ sở cờ hoa. Cặp đôi thường xuyên cập nhật hình ảnh hạnh phúc tại đây và thu hút sự chú ý từ cư dân mạng.

Sau hơn 2 tháng tổ chức đám cưới, "vua cá Koi" và Hà Thanh Xuân ngày càng mặn nồng mặc bao lời gièm pha của dư luận. Trên trang cá nhân, Thắng Ngô thường xuyên đăng tải những khoảnh khắc ngọt ngào, nói lời ngôn tình với vợ mới cưới làm dân tình không khỏi ganh tỵ.

Mới đây, doanh nhân 7X chia sẻ khoảnh khắc cùng bà xã thưởng thức bữa tối lãng mạn tại nhà riêng. Đăng ảnh cùng Hà Thanh Xuân vào bếp, "vua cá Koi" hào hứng viết kèm: "Vợ mua bếp BBQ, 5 năm mới có người để thưởng thức cùng".

"Nhà em Xuân bên Mỹ quá là OK, vậy mà nhiều người nói em ấy đến với anh vì tiền. Miệng đời ác thiệt", một Facebooker nhận xét.

Trước sự cảm thông, thấu hiểu, "vua cá Koi" cười tiếp lời: "Nhóm người tấn công vợ mình là tiểu tam hoặc quy chụp vợ mình đến với mình vì tiền có 2 dạng: Một là không có não hoặc não bộ bị tê liệt. Hai là ghen ăn tức ở, đố kỵ, thèm khát vợ mình hoặc muốn được như vợ mình".

"Vua cá Koi" nói những kẻ chỉ trích vợ anh là "tiểu tam, vì tiền" thường có 2 dạng người. Ảnh: Chụp màn hình

Trước đó, đại gia Thắng Ngô cũng lên tiếng bảo vệ vợ mới cưới khỏi búa rìu dư luận. "Vua cá Koi" phủ nhận Hà Thanh Xuân là người thứ 3, bởi trước đó anh và vợ cũ đã chia tay rồi mới chính thức đến với ca sĩ hải ngoại. Anh cho biết mình không phải người tệ bạc như nhiều người vẫn nghĩ, vì khi ly hôn đã để lại quyền thừa kễ cho vợ cũ để bắt đầu cuộc sống bình yên bên Hà Thanh Xuân, đồng thời hy vọng cộng đồng mạng buông tha, ngừng thêu dệt những tin đồn sai sự thật làm ảnh hưởng đến vợ mới và con gái của mình.

Vợ cũ của Thắng Ngô là doanh nhân Thanh Đào cũng đã lên tiếng về chuyện đổ vỡ hôn nhân. Chị phủ nhận chuyện người thứ 3 chen chân vào cuộc sống vợ chồng, nguyên nhân dẫn đến hôn nhân đổ vỡ là do chị chưa hiểu hết bản thân, cũng như người chồng. Chị không đổ lỗi cho ai bởi chị nghĩ bản lĩnh mới là quan trọng nhất. Chị cho rằng dẫu có bất kỳ ai xuất hiện nhưng nếu đủ bản lĩnh sẽ giải quyết được tất cả.