Hà Thanh Xuân mang thai con đầu lòng cho 'vua cá Koi', được đại gia U50 'cưng như trứng mỏng'?

Hôm nay (17/6), một số diễn đàn mạng xã hội bỗng lan truyền thông tin ca sĩ Hà Thanh Xuân đang mang thai con đầu lòng cho đại gia Thắng Ngô. Theo đó, những trang tin này đăng ảnh giọng ca hải ngoại diện váy rộng cùng vòng hai to bất thường, đi kèm với đó là dòng trạng thái gây xôn xao: "Hà Thanh Xuân lộ vòng hai lớn sau đám cưới bạc tỷ, được 'vua cá Koi' cưng như trứng mỏng"?

Được biết, những hình ảnh này xuất phát từ đoạn clip đại gia Thắng Ngô đăng tải trên trang cá nhân, trong đó Hà Thanh Xuân đang ngồi chơi đùa, chăm sóc đàn ca bạc tỷ. Xuất hiện trong đoạn clip, ca sĩ hải ngoại diện váy suông trắng rộng thùng thình như muốn che chắn đi vòng hai.

Ngoài ra, nhiều người còn để ý thời gian gần đây, vợ chồng "vua cá Koi" khi đăng ảnh trên mạng xã hội đều chỉ chụp nửa trên, không lấy toàn thân, càng làm dấy lên tin đồn Hà Thanh Xuân đã có tin vui sau một tháng làm đám cưới với đại gia Thắng Ngô.

Thời gian gần đây, vợ chồng "vua cá Koi" chỉ đăng ảnh chụp phần trên, không để lộ vóc dáng toàn thân. Ảnh: FBNV

Một chi tiết nữa càng củng cố thêm tin đồn việc Hà Thanh Xuân đang mang thai là việc doanh nhân Thắng Ngô "thả tim" vào một bình luận của cư dân mạng. Theo đó, dưới hình ảnh tình cảm của hai vợ chồng, một dân mạng đã vào bình luận chúc Hà Thanh Xuân và "vua cá Koi" mau chóng có quý tử. Ngay lập tức, đại gia U50 đã "thả tim" vào lời chúc này.

Đại gia U50 "thả tim" và cảm ơn những bình luận liên quan đến chuyện "sinh quý tử"; "thêm thành viên". Ảnh: Chụp màn hình

Nhiều người cho rằng, việc Hà Thanh Xuân mang thai là chuyện bình thường và đáng được chúc mừng. Tuy nhiên trái với tò mò từ cộng đồng mạng, hai vợ chồng "vua cá Koi" vẫn chưa lên tiếng về thông tin có em bé.

Sau đám cưới được tổ chức vào ngày 2/5 vừa qua, "vua cá Koi" và Hà Thanh Xuân hứng chịu làn sóng chỉ trích dữ dội từ cộng đồng mạng. Nguyên nhân đến từ việc dân tình phát hiện cách đây 2 năm, nam doanh nhân vẫn còn xuất hiện trên một chương trình truyền hình nói những lời "ngôn tình", chia sẻ sự cảm kích trước những hy sinh của người vợ cũ. Vậy mà giờ đây, nam đại gia này đã sánh đôi bên người mới trẻ đẹp.

Đám cưới của "vua cá Koi" và Hà Thanh Xuân nhận nhiều bình luận trái chiều. Ảnh: Internet

Nhiều người săm soi khoảng cách tuổi tác giữa hai người, việc cặp đôi mới gặp mặt từ tháng Ba nhưng đến tháng Năm đã làm đám cưới… khiến Hà Thanh Xuân bị nghi ngờ là “tiểu tam” chen chân vào gia đình doanh nhân Thắng Ngô.

Trước nghi vấn "giàu đổi bạn, sang đổi vợ", Thắng Ngô khẳng định, mình và vợ cũ chia tay văn minh. Ngoài chu cấp tiền cho con hàng tháng, nam doanh nhân cũng để vợ cũ đứng tên vận hành trang trại cá Koi do bản thân gây dựng bao năm và nhiều tài sản khác.

Sau đó, chính vợ cũ của "vua cá Koi" cũng lên tiếng phủ nhận Hà Thanh Xuân là người thứ 3, cho biết cuộc hôn nhân đổ vỡ do hai người trong cuộc không tìm được tiếng nói chung.