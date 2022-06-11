Trong thời gian qua, doanh nhân Thắng Ngô đã không ít lần lên tiếng bảo vệ vợ trẻ. Anh khẳng định Hà Thanh Xuân không phải "tiểu tam" như lời đồn, cho biết họ đến với nhau khi anh đã kết thúc với vợ cũ.

Cuộc hôn nhân giữa "vua cá Koi Việt Nam" Thắng Ngô và ca sĩ hải ngoại Hà Thanh Xuân chịu nhiều phản ứng từ dư luận. Nếu Hà Thanh Xuân vướng vào nghi vấn là kẻ thứ 3 thì đại gia U50 lại bị chỉ trích là "giàu đổi bạn, sang đổi vợ". Mặc dù sau đó, chính vợ cũ của "vua cá Koi" lên tiếng phủ nhận hôn nhân đổ vỡ do người thứ 3, nhưng cộng đồng mạng vẫn không ngừng bàn tán về chuyện tình giữa đại gia "vua cá Koi" và ca sĩ hải ngoại.

Mới đây nhất, đại gia Thắng Ngô không ngần ngại gọi những người chỉ trích mình là "nhóm người bất hạnh". Cụ thể, khi đăng ảnh hạnh phúc bên vợ đẹp, doanh nhân U50 nhận được bình luận chúc phúc của một dân mạng. Người này cho biết mặc cho xã hội nói gì thì vẫn không thấy "vua cá Koi" và Hà Thanh Xuân sai ở điểm nào. "Cho dù xã hội có nói gì nhưng em thấy anh chị đều không sai gì cả. Chúc anh chị sống thật vui và hạnh phúc", dân mạng bình luận.

Đáp lại, đại gia Thắng Ngô cũng thẳng thắn cho biết: "Chẳng có xã hội nào ngoài một nhóm người 'bất hạnh' em à. Nếu họ hạnh phúc thì họ đã không hành xử như vậy".

Sau thời gian đóng cửa Facebook, cặp đôi đã mở lại và liên tục khoe ảnh hạnh phúc bên nhau. Ảnh: FBNV

Đại gia Thắng Ngô gọi những ai chỉ trích vợ chồng anh là "nhóm người bất hạnh", không thể đánh đồng đó là "xã hội". Ảnh: Chụp màn hình

Trước đó đại gia U50, anh chỉ muốn có cuộc sống bình yên, tận hưởng sự hạnh phúc bên cạnh Hà Thanh Xuân. Doanh nhân Thắng Ngô khẳng định, quyết định ly hôn đã được mình và vợ cũ suy nghĩ một thời gian khá dài, mọi thủ tục pháp lý – tài sản đều có sự đối chứng của luật sư.

Rời khỏi tổ ấm sau hơn 13 năm chung sống, đại gia cá Koi cho biết mình đã chuyển quyền thừa kế công ty cho chị Thanh Đào và chu cấp hàng tháng cho con gái riêng. Đó là sự tử tế, tình nghĩa vợ chồng mà anh muốn gửi đến vợ cũ.

"Vua cá Koi" và vợ kém 13 tuổi - Hà Thanh Xuân. Ảnh: FBNV

Doanh nhân Thắng Ngô (tên thật là Ngô Văn Thắng, sinh năm 1975) là cái tên nổi tiếng trong giới chơi cá Koi ở Việt Nam. Anh được mọi người biết đến nhiều hơn nhờ một chương trình truyền hình vào năm 2019.

Thắng Ngô hiện là chủ một trang trại cá Koi quy mô lớn hàng đầu thế giới, đồng thời cũng là một “tay chơi” siêu xe khét tiếng, sở hữu nhiều siêu xe đắt đỏ.

Được biết, trang trại cá Koi của đại gia này rộng hơn 1000m2, phí đầu tư cơ sở vật chất gần 15 tỷ đồng, số cá koi trưng bày lên đến 30 tỷ đồng. Chủng loại đa dạng có mức giá dao động từ vài triệu đến vài trăm triệu đồng thậm chí vài tỷ đồng để đáp ứng nhu cầu của khách hàng.

Còn Hà Thanh Xuân sinh năm 1988 tại TP.HCM, kém "vua cá Koi" 13 tuổi. Cô bén duyên nghệ thuật từ khi 17 tuổi và từng gây chú ý tại cuộc thi Tiếng hát Truyền hình TP.HCM 2005. Thời điểm đó, giọng ca 8X giành giải tư chung cuộc. Sau đó, Hà Thanh Xuân sang Mỹ định cư và cộng tác cùng một số trung tâm giải trí lớn. Nhờ vậy, nữ ca sĩ có mối quan hệ thân thiết với nhiều nghệ sĩ. Cô thỉnh thoảng trở về Việt Nam tham gia một số gameshow truyền hình.