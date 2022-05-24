Cha đẻ vắng mặt trong hôn lễ, vua cá Koi chính thức lý giải nguyên do sâu xa: Có phải vì bất hòa với dâu mới?

Thời điểm đó, chỉ có mẹ của đại gia Thắng Ngô xuất hiện, nhưng những cảm xúc của bà trong hôn trường hôm đó cũng nhận được sự quan tâm và bàn tán từ dân mạng.

Đám cưới của "Vua cá Koi" và ca sĩ hải ngoại Hà Thanh Xuân đã trôi qua một thời gian, song dư âm về ngày trọng đại của cả hai vẫn còn nguyên vẹn. Ngoài những ồn ào xoay quanh việc đại gia Thắng Ngô bỏ vợ tào khang, để đến với vợ trẻ gây xôn xao những tuần qua, thì một thông tin khác cũng được bàn tán rôm rả là việc ba đẻ của "vua cá Koi" không xuất hiện trong ngày cưới của con trai.

Nhiều người cho rằng mẹ ruột "vua cá Koi" khóc vì thương con dâu cũ và cháu nội chứ không phải xúc động vì đám cưới của con trai. Hơn thế nữa, nhiều người còn tinh ý nhận ra lúc đầu bà còn hất tay, không chịu cầm tay Thắng Ngô trước mặt quan khách.

Trong một đoạn video được chia sẻ, mẹ ruột Thắng Ngô liên tục khóc khi tiến về phía sân khấu. Thậm chí, bà cũng có thái độ lạ trước mặt nhiều người khi con trai cầm lấy tay mình. "Vì sao bà khóc và luôn cúi mặt? Vì sao ba chú rể vắng mặt? Có lẽ sống gần hết đời người, cha mẹ chú rể đã nhận ra và thương vợ cũ nhiều hơn nhưng lực bất tòng tâm", dân mạng liên tục đặt ra câu hỏi.

Hơn nữa, việc ba đẻ không xuất hiện trong ngày cưới của đại gia Thắng Ngô cũng nhận được sự quan tâm. Nhiều người đồn đoán rằng, thân phụ của "vua cá Koi" không nhìn nhận con dâu mới và bất mãn trước quyết định kết hôn lần 2 của con trai nên đã từ chối tham dự tiệc cưới.

Cho đến mới đây, đích thân doanh nhân U50 đã lên tiếng nói rõ thực hư chuyện ba đẻ không đến ngày trọng đại của mình và Hà Thanh Xuân. "Vua cá Koi" đăng ảnh cùng vợ vào bệnh viện thăm ba, tiết lộ đấng sinh thành đã hôn mê từ nửa năm qua.

"Ba hôn mê nửa năm rồi nhưng vẫn không gục ngã, để cho hai đứa con được thuận lợi làm đám cưới. Trong đám cưới của chúng con, khi nhắc đến ba, mẹ đã khóc, con khóc, vợ con khóc... Con cảm ơn ba nhiều lắm!", doanh nhân Thắng Ngô viết.

Doanh nhân Thắng Ngô tiết lộ ba ruột đã hôn mê suốt nửa năm qua. Ảnh: FBNV

Sau chia sẻ của ông xã Hà Thanh Xuân, nhiều người gửi lời cầu chúc bình an đến ba của "vua cá Koi" và mong gia đình anh sớm quây quần bên nhau.

Doanh nhân Thắng Ngô sinh năm 1975, hơn ca sĩ Hà Thanh Xuân 13 tuổi. Theo lời người trong cuộc, họ biết nhau qua sự giới thiệu của người quen vào tháng 4/2021.

Tháng 3/2022, Hà Thanh Xuân và đại gia cá Koi chính thức gặp mặt. Tháng 4/2022, Thắng Ngô cầu hôn thành công giọng ca hải ngoại, và ngày 2/5/2022 làm đám cưới. Người vợ thứ 2 được đại gia gọi là "định mệnh" của đời anh.

Tuy nhiên, hôn nhân mới của Thắng Ngô vấp phải nhiều ý kiến dư luận trái chiều. Nguyên nhân xuất phát từ mối quan hệ cũ của đại gia cá Koi.

Đám cưới "vua cá Koi" và Hà Thanh Xuân diễn ra vào ngày 2/5 vừa qua. Ảnh: FBNV

Trước khi đến với giọng ca hải ngoại, "vua cá Koi" từng trải qua cuộc hôn nhân với chị Thanh Đào - người đồng cam cộng khổ và cùng anh xây dựng nên cơ nghiệp như ngày hôm nay. Chính vợ cũ của đại gia Thắng Ngô cũng thừa nhận chị đã hi sinh rất nhiều cho chồng trong những ngày đầu anh tay trắng lập nghiệp.

Từng được ngưỡng mộ trên sóng truyền hình, thế nên quyết định chia tay người vợ cũ để đến với Hà Thanh Xuân khiến "vua cá Koi" bị phản ứng dữ dội. Sự việc căng thẳng buộc chị Thanh Đào phải lên tiếng giải vây cho chồng cũ. Chị phủ nhận Hà Thanh Xuân là người thứ ba, đồng thời cho biết nguyên nhân vợ chồng đổ vỡ do chưa thật sự hiểu nhau, tuyết đối không tác động từ yếu tố bên ngoài.