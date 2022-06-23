Sau ồn ào vừa qua, 'vua cá Koi' thương vợ đứt ruột: 'Chỉ vì yêu anh nên em vất vả!'

Hậu trường 23/06/2022 10:07

Đại gia Thắng Ngô hết lòng bảo vệ bà xã, cho thấy cô chính là định mệnh của cuộc đời.

Lên xe hoa cùng Thắng Ngô - người được mệnh danh là "vua cá Koi Việt Nam", nữ ca sĩ Hà Thanh Xuân bất ngờ vướng phải nhiều nghi vấn xoay quanh chuyện đời tư, tình cảm. Trong khi "vua cá Koi" bị chỉ trích là "giàu đổi bạn, sang đổi vợ", thì Hà Thanh Xuân bị cho là "tiểu tam" chen chân vào cuộc hôn nhân của người khác.

Sau ồn ào vừa qua, 'vua cá Koi' thương vợ đứt ruột: 'Chỉ vì yêu anh nên em vất vả!' - Ảnh 1
Đám cưới của "vua cá Koi Việt Nam" và vợ trẻ vướng nhiều thị phi. Ảnh: FBNV

 

Khi trở thành tâm điểm chỉ trích, vợ chồng Hà Thanh Xuân đã lần lượt khóa tài khoản cá nhân, thậm chí khóa cả fanpage chính thức để tránh nhận thêm những bình luận tiêu cực. Thế nhưng hình ảnh và các phát ngôn trước đó của cặp đôi liên tục lan truyền "chóng mặt" trên mạng xã hội kèm những lời chê bai, chế giễu.

Sau một thời gian đóng cửa mạng xã hội, vợ chồng "vua cá Koi" cũng lần lượt mở lại và chọn cách đối diện với dư luận. Họ không để ý tới những bình luận ác ý mà hướng tới cuộc sống tích cực, thường xuyên đăng ảnh và dành những lời ngôn tình cho đối phương.

Cho đến mới đây, khi mọi chuyện đã dần lắng xuống, "vua cá Koi" đăng ảnh bà xã lên trang cá nhân và bày tỏ tình yêu thương: "Chỉ vì yêu anh nên em mới vất vả". 

Sau ồn ào vừa qua, 'vua cá Koi' thương vợ đứt ruột: 'Chỉ vì yêu anh nên em vất vả!' - Ảnh 2
Sau những ồn ào đã qua, đại gia Thắng Ngô thương vợ đứt ruột: "Chỉ vì yêu anh nên em mới khổ". Ảnh: Chụp màn hình

 

Trước đó, đại gia Thắng Ngô cũng lên tiếng bảo vệ vợ mới cưới khỏi búa rìu dư luận. "Vua cá Koi" phủ nhận Hà Thanh Xuân là người thứ 3, bởi trước đó anh và vợ cũ đã chia tay rồi mới chính thức đến với ca sĩ hải ngoại. Anh cho biết mình không phải người tệ bạc như nhiều người vẫn nghĩ, vì khi ly hôn đã để lại quyền thừa kễ cho vợ cũ để bắt đầu cuộc sống bình yên bên Hà Thanh Xuân, đồng thời hy vọng cộng đồng mạng buông tha, ngừng thêu dệt những tin đồn sai sự thật làm ảnh hưởng đến vợ mới và con gái của mình.

Vợ cũ của Thắng Ngô là doanh nhân Thanh Đào cũng đã lên tiếng về chuyện đổ vỡ hôn nhân. Chị phủ nhận chuyện người thứ 3 chen chân vào cuộc sống vợ chồng, nguyên nhân dẫn đến hôn nhân đổ vỡ là do chị chưa hiểu hết bản thân, cũng như người chồng. Chị không đổ lỗi cho ai bởi chị nghĩ bản lĩnh mới là quan trọng nhất. Chị cho rằng dẫu có bất kỳ ai xuất hiện nhưng nếu đủ bản lĩnh sẽ giải quyết được tất cả. 

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Từ khóa:   vua cá koi Hà Thanh Xuân Đại gia Thắng Ngô

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