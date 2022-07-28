Nhiều người tiếc nuối cho mối tình đồng giới, bạn trai Hà Trí Quang 'rút ruột gan' giãi bày tâm sự

"Sao hai ông yêu nhau uổng vậy trời": "Đẹp trai mà uổng quá"... nhiều dân mạng bình luận khi Hà Trí Quang và Thanh Đoàn công khai chuyện tình đồng giới.

Đối với khán giả Việt, chắc hẳn từ lâu đã không còn xa lạ với nam diễn viên Hà Trí Quang - người thường xuyên xuất hiện trên màn ảnh nhỏ với hơn 70 bộ phim khác nhau. Sau 15 năm hoạt động trong lĩnh vực diễn xuất, Hà Trí Quang có thể hóa thân vào đa dạng các vai diễn từ công tử nhà giàu đến thanh niên nghèo kiết xác. Trên màn ảnh, Hà Trí Quang còn nổi tiếng khi là diễn viên chuyên trị những vai tra nam, trai đểu...

Diễn viên Hà Trí Quang là gương mặt quen thuộc với khán giả phim truyền hình miền Nam. Ảnh: FBNV Thời gian qua, Hà Trí Quang gây chú ý khi công khai chuyện tình đồng giới với Thanh Đoàn. Không sợ những lời dèm pha, nam diễn viên luôn chia sẻ những khoảnh khắc ấm áp, hạnh phúc bên người yêu đồng giới, chứng minh họ sinh ra là dành cho nhau. Xác định công khai chuyện tình cảm, cả Hà Trí Quang và Thanh Đoàn đều biết họ sẽ đối mặt trước những ý kiến trái chiều. Trước những định kiến còn hà khắc, cặp đôi nhẹ nhàng đón nhận và có cái cái nhìn tích cực. Hà Trí Quang bên cạnh người yêu đồng giới - Thanh Đoàn. Ảnh: FBNV Mới đây trên trang cá nhân, Thanh Đoàn đã để lại bình luận chia sẻ về suy nghĩ của mình khi đón nhận nhiều luồng ý kiến từ khán giả. Giữ thái độ bình tĩnh, "cậu Út" tâm sự: "Có người hỏi Đoàn rằng khi có 1 số bình luận tiêu cực thì Đoàn có buồn không. Thật ra là có buồn chứ vì Đoàn cũng là con người mà. Đâu phải sắt đá đâu mà không biết buồn, nhưng đã quen với điều này rồi. Nhưng Đoàn nghĩ, miệng là của thiên hạ cuộc sống là của mình. Đời người chỉ có 1 lần duy nhất để sống mà thôi. Nên sẽ có gắng sống cho hạnh phúc của mình là đủ".

Thanh Đoàn giãi bày tâm sự khi chuyện tình nhận về những ý kiến trái chiều. Ngay sau đó, Hà Trí Quang cũng đã động viên. Ảnh: Chụp màn hình Thanh Đoàn được biết đến là người chân thật, thẳng thắn. Trước đó anh đã từng lên tiếng về ý kiến: "'Sao hai ông yêu nhau uổng vậy trời', Đoàn cũng thấy một số bình luận như thế này: 'Đẹp trai mà uổng quá', 'Nhìn như vậy mà uổng quá', 'Nhìn như vậy mà tiếc quá'... Đoàn ví dụ như thế này nếu bạn đi làm bạn dành dụm, bạn mua được món đồ bạn rất yêu thích. Mà hôm nay trên đường bạn đi về bạn đánh rơi món đồ đó thì lúc đó bạn cảm thấy rất buồn, tiếc và uổng. Vì sao? Vì đó là món đồ của bạn. Còn mình, mình không phải là món hàng của bạn mà bạn đi tiếc làm cái gì". Chuyện tình của Hà Trí Quang và người yêu nhận được sự ủng hộ từ hai bên gia đình. Ảnh: FBNV Được biết thời gian gần đây, khán giả đã bắt gặp hình ảnh Hà Trí Quang và Thanh Đoàn đã ra mắt bố mẹ 2 bên. Họ tạo điều kiện cho phụ huynh 2 gia đình gặp mặt, nói chuyện để hiểu thêm về con cái và tình cảm của con. Ngoài ra, Hà Trí Quang và Thanh Đoàn còn vướng nghi vấn âm thầm có con với nhau sau khi check-in bên những tấm hình một đứa trẻ. Hiện tại, cả 2 đang chung sống hạnh phúc và luôn khoe những khoảnh khắc tình cảm lên mạng xã hội.

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