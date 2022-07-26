Giữa lúc Hồng Đăng đang biền biệt ở châu Âu chưa biết ngày về, vợ ở nhà sụt cân nghiêm trọng, gầy rộc

Hậu trường 26/07/2022 15:16

Bà xã Hồng Đăng cho biết, vì sụt cân quá nhanh nên cơ thể cô đang có vấn đề. Nhiều người khuyên Anh Đào nên giữ gìn sức khỏe để lo cho các con.

Hôm nay (26/7), vừa đúng 1 tháng Hồng Đăng "biến mất" khỏi mạng xã hội, giữa lúc đang có chuyến công tác kết hợp du lịch ở Ý và Tây Ban Nha. Cũng kể từ đó đến nay, nam diễn viên 37 tuổi cùng đồng nghiệp đi cùng là Hồ Hoài Anh, chưa thể về nước. Hiện ngày trở về quê nhà của hai ngôi sao nam nổi tiếng vẫn chưa biết chính xác thời gian cụ thể.

Giữa lúc Hồng Đăng đang biền biệt ở châu Âu chưa biết ngày về, vợ ở nhà sụt cân nghiêm trọng, gầy rộc - Ảnh 1
Hồng Đăng và Hồ Hoài Anh hiện đang ở Tây Ban Nha, chưa rõ ngày về nước. Ảnh: FBNV

Cách đây ít phút, bà xã Hồng Đăng có bài viết gây chú ý trên mạng xã hội. Theo đó, chị Anh Đào cho biết bản thân sụt cân không phanh, hiện chỉ còn vỏn vẹn 44 kg. Thế nhưng chị vẫn tỏ ra lạc quan để tiếp tục công việc buôn bán.

Giữa lúc Hồng Đăng đang biền biệt ở châu Âu chưa biết ngày về, vợ ở nhà sụt cân nghiêm trọng, gầy rộc - Ảnh 2
Giữa lúc Hồng Đăng đang biền biệt ở châu Âu chưa biết ngày về, vợ ở nhà sụt cân nghiêm trọng, gầy rộc - Ảnh 3
Giữa lúc chồng đi biền biệt suốt 1 tháng qua, vợ Hồng Đăng cho biết sụt cân không phanh, hiện chỉ còn 44kg. Ảnh: Chụp màn hình

Mặc dù bà xã Hồng Đăng không nhắc đến nguyên nhân sụt cân, nhưng nhiều người vẫn khéo léo dành lời động viên bà mẹ hai con. 

"Cố gắng chị nhé, sức khỏe quan trọng hơn mọi thứ ạ"; "Phải thật mạnh khỏe nhé nàng"; "Chịu khó ăn uống đều, ngủ đều giấc cho đỡ mệt nhé em, 3 mẹ con cùng nhau cố gắng nhé"; "Sức khoẻ là vàng cố gắng lên em"... nhiều người động viên bà xã Hồng Đăng.

Giữa lúc Hồng Đăng đang biền biệt ở châu Âu chưa biết ngày về, vợ ở nhà sụt cân nghiêm trọng, gầy rộc - Ảnh 4
Giữa lúc Hồng Đăng đang biền biệt ở châu Âu chưa biết ngày về, vợ ở nhà sụt cân nghiêm trọng, gầy rộc - Ảnh 5
Giữa lúc Hồng Đăng đang biền biệt ở châu Âu chưa biết ngày về, vợ ở nhà sụt cân nghiêm trọng, gầy rộc - Ảnh 6
Giữa lúc Hồng Đăng đang biền biệt ở châu Âu chưa biết ngày về, vợ ở nhà sụt cân nghiêm trọng, gầy rộc - Ảnh 7
Giữa lúc Hồng Đăng đang biền biệt ở châu Âu chưa biết ngày về, vợ ở nhà sụt cân nghiêm trọng, gầy rộc - Ảnh 8
Ngay sau chia sẻ của Anh Đào, nhiều người đã động viên cô nên giữ gìn sức khỏe. Ảnh: Chụp màn hình

Có thể nói, chuyến đi châu Âu của nam diễn viên Thương ngày nắng về là sự kiện được nhắc đến nhiều nhất trong showbiz Việt những ngày qua. Hiện vẫn chưa có thông tin chính thức về những ồn ào xoay quanh chuyến du lịch của Hồng Đăng, cũng như người đồng nghiệp đi cùng.

Sau khi tin đồn trên được lan truyền, "netizen" đã tràn vào Facebook của Hồng Đăng và những người thân của nam diễn viên để lại những lời lẽ chỉ trích, công kích khiến bà xã anh phải khóa bình luận để tránh nhận những lời lẽ không hay từ dư luận. Hiện tại, Anh Đào đã mở lại bình luận trên mạng xã hội, tinh thần của cô cũng đã ổn hơn.

Trước ồn ào này, phía Hồng Đăng cũng như Hồ Hoài Anh vẫn im lặng, chưa có bất kì phản hồi nào về sự việc này. 

Mới đây, Đại sứ quán Việt Nam tại Tây Ban Nha đã liên hệ với cơ quan phụ trách cư trú người nước ngoài của nước này về những hỗ trợ thủ tục lưu trú cho 2 công dân Việt Nam.

Giữa lúc Hồng Đăng đang biền biệt ở châu Âu chưa biết ngày về, vợ ở nhà sụt cân nghiêm trọng, gầy rộc - Ảnh 9
Hồ Hoài Anh và Hồng Đăng được hỗ trợ thị thực lưu trú tại Tây Ban Nha. Ảnh: Internet

Chuyến đi châu Âu thị phi đã khiến Hồng Đăng và Hồ Hoài Anh chịu nhiều tổn thất nặng nề. Bộ phim Thương ngày nắng về có sự tham dự của Hồng Đăng đã cắt toàn bộ hình ảnh của nam diễn viên này, giữa lúc ồn ào nổ ra. Đồng thời biên kịch đã phải gấp rút thay đổi kịch bản khi bộ phim đang đi đến những tập cuối. 

Về phía Hồ Hoài Anh, Ban giám đốc Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam đã ra quyết định tạm đình chỉ công tác đối với nam nhạc sĩ này. Theo ông Lê Anh Tuấn, Giám đốc Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, trước hết, nhạc sĩ Hồ Hoài Anh đã vi phạm quy định tự động ra nước ngoài nhưng không xin phép hay thông báo tới nhà trường.

Khi về nước, nhạc sĩ này sẽ phải làm bản tường trình, báo cáo về việc ra nước ngoài mà không xin phép với nhà trường.

Bên cạnh đó, hai nam nghệ sĩ này cũng bị gỡ bỏ hình ảnh trên nhiều quảng cáo từng là gương mặt đại diện.

Hồng Đăng và Hồ Hoài Anh đang được hỗ trợ thị thực lưu trú tại Tây Ban Nha

Hồng Đăng và Hồ Hoài Anh đang được hỗ trợ thị thực lưu trú tại Tây Ban Nha

Mới đây, Đại sứ quán Việt Nam tại Tây Ban Nha đã liên hệ với cơ quan phụ trách cư trú người nước ngoài của Tây Ban Nha, đề nghị hỗ trợ thủ tục thị thực lưu trú cho 2 công dân này.

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Từ khóa:   Hồng Đăng vợ Hồng Đăng Hồ Hoài Anh

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