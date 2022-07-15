Sau nhiều ngày 'biệt vô âm tín' ở trời Âu, cuối cùng Hồng Đăng cũng đã xuất hiện: cho thấy vẫn đang ổn?

Cùng dòng sự kiện, chuyến đi châu Âu của Hồng Đăng và Hồ Hoài Anh nhận được sự quan tâm rất lớn từ giới truyền thông, lẫn khán giả. Được biết, hai nam nghệ sĩ này có chuyến du lịch sang Ý và Tây Ban Nha vào những ngày cuối tháng 6. Đi cùng còn có vợ con của Hồ Hoài Anh. Tuy nhiên được biết, vào ngày 1/7 vừa qua chỉ có vợ Hồ Hoài Anh - ca sĩ Lưu Hương Giang và các con về nước. Còn nam diễn viên 37 tuổi và nhạc sĩ 42 tuổi vẫn ở lại Tây Ban Nha, chưa rõ ngày về.

Có thể nói những ngày đầu tháng 7 vừa qua, showbiz Việt đã trải qua một "cơn bão" lớn. Những ồn ào liên quan đến đời tư hai nam nghệ sĩ dù chưa được xác thực, cũng đã tạo nên cơn địa chấn hiếm có trong làng giải trí Việt.

Cho đến mới đây, Hồng Đăng đã có động thái gây chú ý trên mạng xã hội. Đó là việc anh mở lại trang cá nhân sau thời gian tạm khóa để tránh "bão" dư luận. Mặc dù đã chuẩn bị tâm lý quay trở lại mạng xã hội, nhưng diễn viên Thương ngày nắng về vẫn "giới hạn người bình luận".

Những ngày qua, công chúng thường xuyên cập nhật tình hình ở hải ngoại của Hồng Đăng và Hồ Hoài Anh. Tuy nhiên, hai nam nghệ sĩ này vẫn "biệt vô âm tín".

Trang cá nhân có tích xanh của Hồng Đăng đã được mở lại. Ảnh: Chụp màn hình

Trước khi Hồng Đăng khóa trang cá nhân, anh từng gặp sự cố trong chuyến công tác ở châu Âu. Theo vợ của Hồng Đăng cho biết, ông xã bị mất điện thoại và phải dùng nick mới để liên lạc về nhà cho vợ yên tâm.

"Cứ tưởng em đang chat với người lạ. Chồng em chắc lại mất điện thoại lần thứ N! Chuyến nào đi cũng có vấn đề. Thôi, may bố tướng nhà em sắp về rồi!", vợ Hồng Đăng từng hài hước đề cập đến sự cố của chồng ở trời Tây.

Động thái mở lại trang Facebook cá nhân của Hồng Đăng cho thấy anh vẫn đang ổn. Song, khán giả vẫn mong ngóng thông tin cụ thể của nam diễn viên cũng như người đồng nghiệp đi cùng.

Vẫn chưa rõ ngày về nước của Hồng Đăng và Hồ Hoài Anh. Ảnh: FBNV

Sáng 5/7 vừa qua, lãnh đạo Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch thông tin liên quan đến sự việc của diễn viên Hồng Đăng và nhạc sĩ Hồ Hoài Anh.

Thứ trưởng Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông cho biết, sự việc liên quan đến diễn viên Hồng Đăng, nhạc sĩ Hồ Hoài Anh vẫn đang là "nghi vấn". Cụ thể, theo ông Tạ Quang Đông, hiện nay chưa có thêm thông tin mới. Nhưng diễn viên Hồng Đăng và nhạc sĩ Hồ Hoài Anh đang tại ngoại, chưa bị truy tố.

Theo ghi nhận của người xem truyền hình, ở phần giới thiệu đầu phim cũng như xuyên suốt những tập phim Thương ngày nắng về gần đây, hình ảnh nhân vật Đức do diễn viên Hồng Đăng đảm nhiệm đã biến mất. Tên của Đức và diễn viên Hồng Đăng cũng bị cắt bỏ khỏi trailer và phần cuối phim.

Về phía Hồ Hoài Anh, Ban giám đốc Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam đã ra quyết định tạm đình chỉ công tác đối với nam nhạc sĩ này. Theo ông Lê Anh Tuấn, Giám đốc Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, trước hết, nhạc sĩ Hồ Hoài Anh đã vi phạm quy định tự động ra nước ngoài nhưng không xin phép hay thông báo tới nhà trường.

Khi về nước, nhạc sĩ này sẽ phải làm bản tường trình, báo cáo về việc ra nước ngoài mà không xin phép với nhà trường.